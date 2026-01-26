🎥 «Иди ты к черту, Нуну». Эшпириту Санту поругался с новым помощником прямо на бровке

Пако Хемес после прощания с «Ибицей» пошел на понижение: оставил роль главного тренера и присоединился к штабу Нуну Эшпириту Санту в «Вест Хэме». Не прошло и десяти дней, а испанец и португалец уже поругались прямо на бровке.

В матче 23-го тура «Вест Хэм» за тайм забил «Сандерленду» три мяча, встречу «молотобойцы» заканчивали со счетом 3:1. В добавленное к матчу время Эшпириту Санту захотел выпустить на поле Макса Килмена – это решение и вызвало спор специалистов.

Ролик быстро стал популярным в соцсетях. Испанские болельщики объясняют, что Хемес продемонстрировал свое типичное поведение. Сам Пако в беседе с журналистами заверил – конфликта с Нуну у него нет:

«Я привык, что истории вокруг меня вечно раздувают. Он, конечно, босс. Но Нуну привез меня в Англию не для того, чтобы я молчал. Он хочет, чтобы я честно и открыто делился с ним мнением».

В споре, как известно, рождается истина.