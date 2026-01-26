Бекхэм с сыном троллят друг друга. В семье разные клубные предпочтения

Представьте, что вы легенда «Манчестер Юнайтед», но ваш сын выбирает любимым клубом «Арсенал». Представили? А Дэвиду Бекхэму и представлять не надо.

В молодости Дэвид совершил фатальную ошибку. Однажды в Лондоне его сын Ромео предложил сходить на футбол, в тот день в городе играл только «Арсенал». Когда Бекс с сыном пришли на арену, папу с сынишкой взял в оборот Арсен Венгер – посадил на лучшие места, накормил, а маленького Ромео провел в раздевалку своей команды и вручил футболку «канониров» с автографами игроков. Спустя много лет Дэвид признавался, что в тот момент понял – из Ромео манкунианца вырастить не получится.

С тех пор в доме Бекхэмов идет война клубных предпочтений, иногда эта битва перетекает в соцсети. После победы «Арсенала» над «Ман Юнайтед» в 2023-м Ромео пожелал папе крепкого сна. Троллинг сына оценила даже Виктория.

Ромео желал отцу хорошего сна и после победы лондонцев в 2024-м.

Наконец пришла пора папе подколоть сынишку. «МЮ» на последних минутах матча 23-го тура АПЛ вырвал победу над подопечными Микеля Артеты – 3:2.

Дэвид после матча спросил у сына: «Ты в порядке, Ромео?»

Бекхэм-младший нашел, как ответить: «Слишком сильно не радуйся. Не забывай о разрыве».

Дэвид в ответ на дерзость младшего процитировал сэра Алекса: «Как говорил Босс, пришло «время скрипучих задниц» . Разрыв становится все меньше».

О проблеме детей, которые не болеют за клубы отцов, недавно рассуждали Кин и Реднапп . Сын Роя тоже чуть не стал поклонником «канониров», ирландец объяснил: «Когда он подрос и поумнел, наконец до него дошло, что нужно болеть за «Юнайтед». Сам Кин при этом болеет за «Тоттенхэм».

А Дэвид такими темпами потеряет связь с еще одним сыном.