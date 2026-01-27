Глава Ла Лиги Тебас не хотел бы стать президентом «Реала»: «Я уже не настолько молод, и так дел по горло. Призывы к отставке Переса слышу на многих стадионах»
Глава Ла Лиги Тебас не хотел бы стать президентом «Реала».
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас не заинтересован в должности президента «Реала».
– Призывы к отставке Переса (президент «Реала» – Спортс”) я слышу от многих людей на многих стадионах. От тех, кто недоволен, от фанатов…
- Вам было бы интересно однажды стать президентом «Реала»?
– Нет-нет. Я уже не настолько молод, да и желания особого нет. У меня и так дел по горло с Ла Лигой, – сказал 63-летний Тебас.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
А так да, Тебасу лучше в тюрьму за его работу, а не в кресло какого-то клуба
И юный Реал впереди!