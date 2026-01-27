  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава Ла Лиги Тебас не хотел бы стать президентом «Реала»: «Я уже не настолько молод, и так дел по горло. Призывы к отставке Переса слышу на многих стадионах»
44

Глава Ла Лиги Тебас не хотел бы стать президентом «Реала»: «Я уже не настолько молод, и так дел по горло. Призывы к отставке Переса слышу на многих стадионах»

Глава Ла Лиги Тебас не хотел бы стать президентом «Реала».

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас не заинтересован в должности президента «Реала».

– Призывы к отставке Переса (президент «Реала» – Спортс”) я слышу от многих людей на многих стадионах. От тех, кто недоволен, от фанатов…

- Вам было бы интересно однажды стать президентом «Реала»?

– Нет-нет. Я уже не настолько молод, да и желания особого нет. У меня и так дел по горло с Ла Лигой, – сказал 63-летний Тебас.

Кто выиграет Лигу чемпионов?25627 голосов
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoФлорентино Перес
logoХавьер Тебас
44 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Пересу 8 марта будет 79 лет. Он наверное очень молод.
А так да, Тебасу лучше в тюрьму за его работу, а не в кресло какого-то клуба
Ответ Evgen_Hazard
Пересу 8 марта будет 79 лет. Он наверное очень молод. А так да, Тебасу лучше в тюрьму за его работу, а не в кресло какого-то клуба
Комментарий скрыт
Ответ Evgen_Hazard
Пересу 8 марта будет 79 лет. Он наверное очень молод. А так да, Тебасу лучше в тюрьму за его работу, а не в кресло какого-то клуба
И Перес такой молодой
И юный Реал впереди!
Этот старый сын каталонки давно должен быть отстранён от руководства лигой, а он упивается своей властью и занимается лишь махинациями и провокациями. Его правление - это давно тупик для Ла Лиги.
Ответ Real_v_dushe
Этот старый сын каталонки давно должен быть отстранён от руководства лигой, а он упивается своей властью и занимается лишь махинациями и провокациями. Его правление - это давно тупик для Ла Лиги.
Комментарий удален пользователем
Ответ Тимак Капарзо
Комментарий удален пользователем
Все так) Тебас сам неоднократно говорил что болеет за Реал. А глоры Реала в это не верят почему то
призывы к увольнению на многих стадионах то есть от конкурентов?
Призывы к отставке Тебаса он не слышит? Их-то кратно больше будет
а призывы к своей отставке он не слышит?
Если такие и есть призывы то это не серьёзно думаю.
Тебас: меня и тут 🤌(Ла Лига) неплохо кормят...😇🙂
Дел по горло) я даже знаю чье дело у него в горле🤣
У бедолаги уже в конец едет крыша) Какое дело этим многим на пост президента чужого клуба?) Представьте как фанаты Хетафе кричат про отставку Переса... У него уже в край отсутствует мышление? Что не новость, то какая ересь из его уст. А негодования в свой адрес он не слышит? Жалкое позорище)
А Перес будет главой ЛаЛиги
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава Ла Лиги о разногласиях с Пересом: «Он хочет уничтожить футбол. Ничего личного, меня избрали не для того, чтобы быть для всех удобным»
14 января, 20:17
Глава Ла Лиги Тебас о деле Негрейры: «Перес закрывал глаза на договорные матчи, которые были самой большой проблемой в 2008-2013-м, а теперь читает лекции о целостности лиги»
14 января, 18:24
Глава Ла Лиги Тебас о «Барсе» и «Реале»: «Если их отношения испортились из-за проблем с Суперлигой, я только рад. Я не беспокоюсь, это не влияет на нас»
14 января, 17:11
Главные новости
Рой Кин: «Кэррик оказался в нужное время в нужном месте, а это не тот критерий, по которому выбирают тренера «МЮ». Он получил работу не из-за достижений в «Мидлсбро»
вчера, 21:45
Эден Азар: «Период в «Челси» был потрясающим, но «Реал» – клуб номер один. С детства мечтал играть за «Мадрид» и ни за что не перешел бы в «Барсу»
вчера, 21:32
«Интер» ведет с «Ливерпулем» переговоры об аренде Джонса с правом выкупа. Трансфер зависит от возможного ухода Фраттези в «Ноттингем» или другой клуб
вчера, 20:55
Пакета перешел из «Вест Хэма» во «Фламенго» за рекордные для Бразилии 42 млн евро
вчера, 20:31Фото
Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. Требования мадридцев посчитали необоснованными
вчера, 20:23
Эндрик назвал кумиром Роналду, а не Ромарио: «Восхищает, что Криштиану даже в 40 работает усерднее всех. Надеюсь встретиться с ним на ЧМ-2026 – и победить»
вчера, 20:09
«Аль-Наср» до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля». Команда Роналду отставала на 7 два тура назад
вчера, 19:47
ЦСКА отдал Алеррандро «Интернасьоналу» в аренду с выкупом при определенных условиях
вчера, 19:40Фото
За видео с плетением косы в соцсетях «Амед» из Турции оштрафовали на 15 тысяч евро, президента клуба отстранили на 15 дней. Коса считается символом сопротивления у курдов
вчера, 19:29Фото
Монтес сказал Галактионову, что «способен саботировать» сборы. «Локомотив» отказался продать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро (Иван Карпов)
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
«МЮ» отдал Коллиера «Халлу» в аренду
8 минут назад
Гаджиев о том, что Рахимов мог возглавить «Динамо» Махачкала: «Не получилось договориться, у него был действующий контракт с «Рубином»
24 минуты назад
Роналду после 961-го гола в карьере: «Идем к вершине!»
сегодня, 01:17
«Милан» хочет купить у «Атлетико» Хименеса. Защитник обойдется дешевле 30 млн евро, если мадридцы согласятся его продать (As)
вчера, 21:59
Чемпионат Испании. «Эспаньол» уступил «Алавесу», «Барса» сыграет с «Эльче» в субботу, «Реал» – с «Райо» в воскресенье
вчера, 21:58
«Порту» арендовал Моффи до конца сезона с правом выкупа за 8+0,25 млн евро. Форвард не играл за «Ниццу» после нападения фанатов
вчера, 21:57Фото
«Давай еще!» Кристофер Ву радуется победе в перетягивании каната – изнанка «Спартака» со сборов на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 21:51ВидеоСпортс"
«Интер» отдал Аслани «Бешикташу» в аренду с правом выкупа
вчера, 21:50Фото
Чемпионат Италии. «Лацио» одолел «Дженоа»
вчера, 21:47
Чемпионат Франции. «Ланс» победил «Гавр»
вчера, 21:46