«Приходы и уходы бразильцев в «Зените» – это как явление природы, как приход и уход зимы. Клуб в своем алгоритме существует». Геркус о трансферах

Илья Геркус высказался о южноамериканских трансферах «Зенита ».

«Уход Кассьерры, мне кажется, никак не связан с лимитом [на легионеров]. Приходы и уходы бразильцев в «Зените» – это просто как явление природы, как приход и уход зимы. Это нормально.

Сейчас там очередного подписали, насколько я слышал, Джона Джона . Ну, «Зенит» в своем алгоритме существует. Ничего не меняется», — сказал бывший президент «Локомотива» в эфире «Матч ТВ».