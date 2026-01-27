  • Спортс
  • «Приходы и уходы бразильцев в «Зените» – это как явление природы, как приход и уход зимы. Клуб в своем алгоритме существует». Геркус о трансферах
51

«Приходы и уходы бразильцев в «Зените» – это как явление природы, как приход и уход зимы. Клуб в своем алгоритме существует». Геркус о трансферах

Геркус: приходы и уходы бразильцев в «Зените» – это как явление природы.

Илья Геркус высказался о южноамериканских трансферах «Зенита».

«Уход Кассьерры, мне кажется, никак не связан с лимитом [на легионеров]. Приходы и уходы бразильцев в «Зените» – это просто как явление природы, как приход и уход зимы. Это нормально. 

Сейчас там очередного подписали, насколько я слышал, Джона Джона. Ну, «Зенит» в своем алгоритме существует. Ничего не меняется», — сказал бывший президент «Локомотива» в эфире «Матч ТВ».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoЗенит
logoИлья Геркус
logoпремьер-лига Россия
logoМатео Кассьерра
logoДжон Джон
51 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Кассьерра - не бразилец.
Ответ MR Hahn
Кассьерра - не бразилец.
Да?! А какая разница (с)
Ответ MR Hahn
Кассьерра - не бразилец.
Комментарий скрыт
Приходы и уходы некоторых тренеров в РПЛ (Ташуев, Евсеев, Талалаев, Рахимов, Черевченко, Юран, Писарев) – это просто как явление природы, как приход и уход зимы. Это нормально.
В других клубах, видимо, существуют свои "алгоритмы смены погоды". Там легионеры, похоже, не приходят и уходят, а совершают какие-то свои особые манипуляции
Ответ pyritanza
В других клубах, видимо, существуют свои "алгоритмы смены погоды". Там легионеры, похоже, не приходят и уходят, а совершают какие-то свои особые манипуляции
Ну уж точно Зенит единственная команда РПЛ где леги за 20-30 млн играют полсезона.
Ответ pyritanza
В других клубах, видимо, существуют свои "алгоритмы смены погоды". Там легионеры, похоже, не приходят и уходят, а совершают какие-то свои особые манипуляции
Комментарий скрыт
>сказал бывший президент «Локомотива» в эфире «Матч ТВ»
Странно, а меня убеждали, что на Матче Зенит не критикуют. Опять врали что ли?
Ответ schwein
>сказал бывший президент «Локомотива» в эфире «Матч ТВ» Странно, а меня убеждали, что на Матче Зенит не критикуют. Опять врали что ли?
Комментарий скрыт
Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий скрыт
В вашем мастерстве прикидываться шлангом я не сомневался ни дня.
Как не остановить явления природы, так и не остановить переходы футболистов из одного клуба в другой.
Так Кассьерра стал бразильцем
На сегодня в Зените легов меньше, чем в Краснодаре и всех московских клубах, кроме Локо, а эксперты продолжают все про Рио-де-Жанейро нам писать. Смехота
Ответ brom-83
На сегодня в Зените легов меньше, чем в Краснодаре и всех московских клубах, кроме Локо, а эксперты продолжают все про Рио-де-Жанейро нам писать. Смехота
Опять лучшие, настоящий российский клуб из одного городка с немецким названием.
Ответ brom-83
На сегодня в Зените легов меньше, чем в Краснодаре и всех московских клубах, кроме Локо, а эксперты продолжают все про Рио-де-Жанейро нам писать. Смехота
А вы талию измеряете с втянутым животом?
Занесло Геркуса...в футбол.
Кто такой Геркус?! Это который с мягкой игрушкой на матчи приезжал?!
Джон Джон случайно не родственник Боба Джека?)))
