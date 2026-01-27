«Приходы и уходы бразильцев в «Зените» – это как явление природы, как приход и уход зимы. Клуб в своем алгоритме существует». Геркус о трансферах
Геркус: приходы и уходы бразильцев в «Зените» – это как явление природы.
Илья Геркус высказался о южноамериканских трансферах «Зенита».
«Уход Кассьерры, мне кажется, никак не связан с лимитом [на легионеров]. Приходы и уходы бразильцев в «Зените» – это просто как явление природы, как приход и уход зимы. Это нормально.
Сейчас там очередного подписали, насколько я слышал, Джона Джона. Ну, «Зенит» в своем алгоритме существует. Ничего не меняется», — сказал бывший президент «Локомотива» в эфире «Матч ТВ».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Странно, а меня убеждали, что на Матче Зенит не критикуют. Опять врали что ли?