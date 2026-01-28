  • Спортс
  • Чемпионат Германии. «Лейпциг» сыграл вничью с «Санкт-Паули», «Вердер» уступил «Хоффенхайму»
7

Чемпионат Германии. «Лейпциг» сыграл вничью с «Санкт-Паули», «Вердер» уступил «Хоффенхайму»

В Бундеслиге прошли перенесенные матчи 16-го тура.

В перенесенных матчах 16-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Санкт-Паули» (1:1), «Вердер» уступил «Хоффенхайму» (0:2).

Чемпионат Германии

Перенесенные матчи 16-го тура

Бундеслига Германия. 16 тур
27 января 19:30, Везерштадион
Логотип домашней команды
Вердер
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Хоффенхайм
Матч окончен
90’
+7’
Бернардо
90’
+6’
Прасс   Акпогума
90’
+4’
Бауманн
Малатини   Топп
76’
Пуэртас   Чович
76’
76’
Лемперле   Морстедт
Стаге
73’
Нджинма   Грюлль
59’
Деман   Мбангула
59’
59’
Крамарич   Кабак
54’
  Премель
52’
Бургер
Милошевич
47’
2тайм
Перерыв
44’
  Прасс
Вердер
Бакхаус, Кулибали, Малатини, Линен, Деман, Стаге, Пуэртас, Шмид, Сугавара, Нджинма, Милошевич
Запасные: Хейн, Аде, Грюлль, Хансен-Ороэн, Чович, Топп, Шметгенс, Альверо, Мбангула
1тайм
Хоффенхайм:
Бауманн, Бернардо, Хайдари, Гранач, Цоуфал, Авдуллаху, Прасс, Бургер, Крамарич, Премель, Лемперле
Запасные: Аслани, Туре, Жандре, Дамар, Кабак, Акпогума, Морстедт, Филипп
Подробнее
Бундеслига Германия. 16 тур
27 января 19:30, Миллернтор
Логотип домашней команды
Санкт-Паули
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
РБ Лейпциг
Матч окончен
90’
+4’
Диоманде   Хенрихс
  Карс
90’
+3’
Салиакас   Сисей
87’
85’
Баумгартнер   Бандзузи
85’
Нуса   Гомис
Сэндс   Ирвайн
77’
Фудзита   Расмуссен
77’
Синани   Перейра Лаже
76’
Джонс   Карс
67’
66’
  Диоманде
64’
Ромуло   Хардер
49’
Баумгартнер
2тайм
Перерыв
Санкт-Паули
Василь, Метс, Валь, Андо, Фудзита, Синани, Пырка, Смит, Сэндс, Салиакас, Джонс
Запасные: Робатш, Расмуссен, Сисей, Оппи, Фолль, Ирвайн, Ритцка, Перейра Лаже, Карс
1тайм
РБ Лейпциг:
Гулачи, Раум, Битшиабу, Орбан, Баку, Баумгартнер, Зайвальд, Шлагер, Нуса, Ромуло, Диоманде
Запасные: Гомис, Клостерманн, Неделькович, Вандевордт, Финкгрефе, Хенрихс, Бандзузи, Максимович, Хардер
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Чемпионата Германии

Статистика Чемпионата Германии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoбундеслига Германия
logoХоффенхайм
logoСанкт-Паули
logoВердер
logoРБ Лейпциг
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
За Хоффенхайм ✌️
Ответ alexsem69
За Хоффенхайм ✌️
И сомнений не было - лучшая форма в Лиге сейчас у команды !
Даже с КК ничего толком в Бремене не позволили хозяевам.
А Лейпциг совсем потух …
Понятно , что Санк-Паули - команда неприятная во всех отношениях ))
А по части футбола - особенно дома , но так играть демонстративно на удержание команде , которая идёт на третьем месте , это уже просто позор , не прагматизма ))
