Матч окончен
Чемпионат Германии. «Лейпциг» сыграл вничью с «Санкт-Паули», «Вердер» уступил «Хоффенхайму»
В Бундеслиге прошли перенесенные матчи 16-го тура.
В перенесенных матчах 16-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Санкт-Паули» (1:1), «Вердер» уступил «Хоффенхайму» (0:2).
Чемпионат Германии
Перенесенные матчи 16-го тура
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто выиграет Лигу чемпионов?25627 голосов
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
Даже с КК ничего толком в Бремене не позволили хозяевам.
А Лейпциг совсем потух …
Понятно , что Санк-Паули - команда неприятная во всех отношениях ))
А по части футбола - особенно дома , но так играть демонстративно на удержание команде , которая идёт на третьем месте , это уже просто позор , не прагматизма ))