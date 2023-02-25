Какая связка лучше?

Данис Зарипов завершает карьеру – матч «Ак Барса» и «Металлурга» стал для него 1324-м в чемпионатах России. Символично, что оба клуба – важнейшие в его жизни: с ними он выигрывал титулы, и в каждой из команд у Зарипова были легендарные связки с другими топ-игроками. В «Ак Барсе» доминировал его дуэт с Морозовым (сейчас – президент КХЛ),а «Металлург» долго держался на партнерстве Зарипова и Мозякина.

В 2022 году КХЛ рассказывала о самых результативных тройках в истории лиги. Все они уже давно разбиты, и лишь несколько игроков продолжают карьеру в России. Данис Зарипов – единственный, кто появляется в списке дважды и с разными партнерами. Связку в «Ак Барсе» там дополняет легионер Капанен, в «Металлурге» – Коварж.

Зарипов играл в хоккей по тетрадкам Морозова – брал с него пример до последних лет карьеры

У Даниса Зарипова было два захода в «Ак Барс». Первый – завершился в 2013 году. К тому моменту у связки Морозова с Зариповым было две победы в Кубке Гагарина (2009 и 2010). Обе добыты при Капанене в роли центра, хотя, конечно, более классическим считается звено с Зиновьевым, которое зажигало еще до создания КХЛ.

«Мы всегда одинаково понимали игру, одинаково смотрели на хоккей и на многие другие вещи», – вспоминал нападающий. Но в итоге партнеры менялись, а Зарипов и Морозов дополняли друг друга все время выступления в «Ак Барсе». По всем подборкам ретро-голов кажется, что иногда они добывали победы вдвоем.

Так Зарипов регулярно ассистировал Морозову:

Это срабатывало и в обратном порядке:

Зарипов всегда отмечал влияние Морозова на его игру. В 2018-м смеялся в интервью «Татар-информ»: «Он научил меня выигрывать, и сейчас я до сих пор играю и выигрываю по его тетрадкам». Именно Алексей чаще всего любил разговаривать о схемах в «Ак Барсе», и в последние годы суперлиги клуб заметно опережал соперников по игре в большинстве. Игровая идея – постоянное движение шайбы.

Морозов и Зарипов поиграли и вместе с Мортенсоном, но за время выступления в КХЛ особенно впечатлили Капанена. Финн объяснял: некоторые комбинации обсуждались перед матчами, но сам хоккей строился на импровизации. Нико удивлялся уникальности партнеров: «Иногда просто не знаешь, чего ожидать от этих парней! Нужно учиться читать их игру, а это не так-то просто».

Они были не только партнерами на льду, но и друзьями по жизни. Морозов и Зарипов до сих пор регулярно созваниваются и участвуют в совместных проектах. Например, в этом сезоне они вместе открывали «Кубок дружбы – Дуслык 2023». Уже в роли президента лиги Морозов публично поддерживал желание друга как можно дольше играть в КХЛ.

Пара Зарипов – Морозов была заметной и в сборной России, но там с ней часто проводились эксперименты. Быков в разные годы доказывал, что оба могут быть эффективными и друг без друга.

Последним клубом в КХЛ для Алексея Морозова был ЦСКА. В регулярном сезоне-2013/14 он вышел в минус по полезности полезности, провел всего 38 матчей, набрав 23 очка. В КХЛ до такой статистики он еще не опускался. В итоге летом 2014-го ЦСКА расторг контракт с Морозовым, а тот сразу завершил игровую карьеру.

Теперь Алексей ожидаемо приехал на последний матч Зарипова в «Ак Барсе». В официальном комментарии он назвал приятеля легендой российского хоккея. Сам Данис выступил с прощальной речью и составил большой список людей, которым благодарен за успешную карьеру. Морозов стоит в нем прямо перед Мозякиным.

Мозякин благодарил «Ак Барс» за переход Зарипова – они стали дополнением друг для друга

Зарипов – самый титулованный хоккеист в истории КХЛ: он пять раз брал Кубок Гагарина. Трижды это случилось в «Ак Барсе» (последний – в 2018-м), но два трофея были уже в составе «Металлурга». Там Данис раскрылся уже после ухода из «Ак Барса» в 2013 году – с Морозовым они параллельно разошлись по разным командам. В «Металлурге» Зарипова уже ждал Мозякин.

Тренер Андрей Разин подробно разбирал для Sports.ru распределение ролей в тройке Зарипова, Мозякина и Коваржа. Чех был лучшим игроком КХЛ по игре на пятаке, Мозякин сочетал в себе качества бомбардира и распасовщика, а Зарипов в таком варианте игры добавлял им всем интеллекта: открывался в неожиданные зоны и превращал в голы обычные полумоменты.

В матчах Мозякина и Зарипова за «Металлург» происходило примерно такое:

Иногда доходило до варианта, когда игрок перед воротами имел несколько решений:

В сборной Мозякина и Зарипова застал Илья Воробьев. В какой-то момент сознательно использовал их по отдельности. Причина: так можно равномерно распределить игровой потенциал. В их связке случались и игровые спады. Однажды Зарипов стал лучшим игроком Кубка Первого канала, но говорил о дуэте с Мозякиным: «У нас и в клубе в последнее время не заходит».

Настроение быстро поменялось, когда пошли клубные победы. Весной 2014-го «Металлург» впервые выиграл Кубок Гагарина. Ту победу Мозякин связывал конкретно с переходом Зарипова в клуб: «Спасибо Казани. Хороший шаг нашего менеджмента, что подписали Даниса. Был рад, что он приедет и будем вместе играть».

Соперники придумывали отдельный план по их нейтрализации. В редкие моменты получалось, но чаще – нет. Бывший вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов вообще говорил, что «Металлург» выиграл у его команды только из-за игры Мозякина и Зарипова, а потом задавался вопросом: «Мне интересно, что «Металлург» будет делать, когда они уйдут».

После возвращения в «Ак Барс» Зарипов много раз вспоминал игру с Мозякиным. Он считает его лучшим игроком КХЛ в эти годы. В 2020-м они почти встретились во время Матча звезд, но тогда Мозякин заболел. Зарипов сильно переживал из-за этого и мечтал, что у них еще получится вместе выйти на лед в таком формате. Наверняка это реализуется в прощальном матче.

Зарипов и Мозякин дружили: устраивали подколы без злости, Зарипов называл Мозякина ворчуном, когда тот спорил с судьями, вместе отправляли деньги на лечение тренера Федора Канарейкина.

Когда Зарипов уходил из «Металлурга», случилась история с допингом. В итоге CAS сократил его дисквалификацию и фактически оправдал. Все бывшие партнеры в этой истории поддерживали Зарипова, а Мозякин позже смотрел его матчи и рефлексировал: «Что, не видите по игре, как нам его не хватает? Сильно не хватает». Без Зарипова «Металлург» больше не брал Кубок Гагарина.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Алексей Куденко, Алексей Филиппов; khl.ru