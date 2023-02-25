Наброс на ворота
Блог

Морозов и Мозякин сделали Зарипова самым титулованным игроком КХЛ – это главные партнеры в его карьере

Данис Зарипов Данис Зарипов
Металлург Мг Металлург Мг
Ак Барс Ак Барс
Алексей Морозов Алексей Морозов
Сергей Мозякин Сергей Мозякин
КХЛ КХЛ
Хоккей Хоккей

Какая связка лучше?

Данис Зарипов завершает карьеру – матч «Ак Барса» и «Металлурга» стал для него 1324-м в чемпионатах России. Символично, что оба клуба – важнейшие в его жизни: с ними он выигрывал титулы, и в каждой из команд у Зарипова были легендарные связки с другими топ-игроками. В «Ак Барсе» доминировал его дуэт с Морозовым (сейчас – президент КХЛ),а «Металлург» долго держался на партнерстве Зарипова и Мозякина.

В 2022 году КХЛ рассказывала о самых результативных тройках в истории лиги. Все они уже давно разбиты, и лишь несколько игроков продолжают карьеру в России. Данис Зарипов – единственный, кто появляется в списке дважды и с разными партнерами. Связку в «Ак Барсе» там дополняет легионер Капанен, в «Металлурге» – Коварж.

Зарипов играл в хоккей по тетрадкам Морозова – брал с него пример до последних лет карьеры

У Даниса Зарипова было два захода в «Ак Барс». Первый – завершился в 2013 году. К тому моменту у связки Морозова с Зариповым было две победы в Кубке Гагарина (2009 и 2010). Обе добыты при Капанене в роли центра, хотя, конечно, более классическим считается звено с Зиновьевым, которое зажигало еще до создания КХЛ.

«Мы всегда одинаково понимали игру, одинаково смотрели на хоккей и на многие другие вещи», – вспоминал нападающий. Но в итоге партнеры менялись, а Зарипов и Морозов дополняли друг друга все время выступления в «Ак Барсе». По всем подборкам ретро-голов кажется, что иногда они добывали победы вдвоем.

Так Зарипов регулярно ассистировал Морозову:

Это срабатывало и в обратном порядке:

Зарипов всегда отмечал влияние Морозова на его игру. В 2018-м смеялся в интервью «Татар-информ»: «Он научил меня выигрывать, и сейчас я до сих пор играю и выигрываю по его тетрадкам». Именно Алексей чаще всего любил разговаривать о схемах в «Ак Барсе», и в последние годы суперлиги клуб заметно опережал соперников по игре в большинстве. Игровая идея – постоянное движение шайбы.

Морозов и Зарипов поиграли и вместе с Мортенсоном, но за время выступления в КХЛ особенно впечатлили Капанена. Финн объяснял: некоторые комбинации обсуждались перед матчами, но сам хоккей строился на импровизации. Нико удивлялся уникальности партнеров: «Иногда просто не знаешь, чего ожидать от этих парней! Нужно учиться читать их игру, а это не так-то просто».

Они были не только партнерами на льду, но и друзьями по жизни. Морозов и Зарипов до сих пор регулярно созваниваются и участвуют в совместных проектах. Например, в этом сезоне они вместе открывали «Кубок дружбы – Дуслык 2023». Уже в роли президента лиги Морозов публично поддерживал желание друга как можно дольше играть в КХЛ.

Пара Зарипов – Морозов была заметной и в сборной России, но там с ней часто проводились эксперименты. Быков в разные годы доказывал, что оба могут быть эффективными и друг без друга.

Последним клубом в КХЛ для Алексея Морозова был ЦСКА. В регулярном сезоне-2013/14 он вышел в минус по полезности полезности, провел всего 38 матчей, набрав 23 очка. В КХЛ до такой статистики он еще не опускался. В итоге летом 2014-го ЦСКА расторг контракт с Морозовым, а тот сразу завершил игровую карьеру.

Теперь Алексей ожидаемо приехал на последний матч Зарипова в «Ак Барсе». В официальном комментарии он назвал приятеля легендой российского хоккея. Сам Данис выступил с прощальной речью и составил большой список людей, которым благодарен за успешную карьеру. Морозов стоит в нем прямо перед Мозякиным.

Мозякин благодарил «Ак Барс» за переход Зарипова – они стали дополнением друг для друга

Зарипов – самый титулованный хоккеист в истории КХЛ: он пять раз брал Кубок Гагарина. Трижды это случилось в «Ак Барсе» (последний – в 2018-м), но два трофея были уже в составе «Металлурга». Там Данис раскрылся уже после ухода из «Ак Барса» в 2013 году – с Морозовым они параллельно разошлись по разным командам. В «Металлурге» Зарипова уже ждал Мозякин.

Тренер Андрей Разин подробно разбирал для Sports.ru распределение ролей в тройке Зарипова, Мозякина и Коваржа. Чех был лучшим игроком КХЛ по игре на пятаке, Мозякин сочетал в себе качества бомбардира и распасовщика, а Зарипов в таком варианте игры добавлял им всем интеллекта: открывался в неожиданные зоны и превращал в голы обычные полумоменты.

В матчах Мозякина и Зарипова за «Металлург» происходило примерно такое:

Иногда доходило до варианта, когда игрок перед воротами имел несколько решений:

В сборной Мозякина и Зарипова застал Илья Воробьев. В какой-то момент сознательно использовал их по отдельности. Причина: так можно равномерно распределить игровой потенциал. В их связке случались и игровые спады. Однажды Зарипов стал лучшим игроком Кубка Первого канала, но говорил о дуэте с Мозякиным: «У нас и в клубе в последнее время не заходит».

Настроение быстро поменялось, когда пошли клубные победы. Весной 2014-го «Металлург» впервые выиграл Кубок Гагарина. Ту победу Мозякин связывал конкретно с переходом Зарипова в клуб: «Спасибо Казани. Хороший шаг нашего менеджмента, что подписали Даниса. Был рад, что он приедет и будем вместе играть».

Соперники придумывали отдельный план по их нейтрализации. В редкие моменты получалось, но чаще – нет. Бывший вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов вообще говорил, что «Металлург» выиграл у его команды только из-за игры Мозякина и Зарипова, а потом задавался вопросом: «Мне интересно, что «Металлург» будет делать, когда они уйдут».

После возвращения в «Ак Барс» Зарипов много раз вспоминал игру с Мозякиным. Он считает его лучшим игроком КХЛ в эти годы. В 2020-м они почти встретились во время Матча звезд, но тогда Мозякин заболел. Зарипов сильно переживал из-за этого и мечтал, что у них еще получится вместе выйти на лед в таком формате. Наверняка это реализуется в прощальном матче.

Зарипов и Мозякин дружили: устраивали подколы без злости, Зарипов называл Мозякина ворчуном, когда тот спорил с судьями, вместе отправляли деньги на лечение тренера Федора Канарейкина.

Когда Зарипов уходил из «Металлурга», случилась история с допингом. В итоге CAS сократил его дисквалификацию и фактически оправдал. Все бывшие партнеры в этой истории поддерживали Зарипова, а Мозякин позже смотрел его матчи и рефлексировал: «Что, не видите по игре, как нам его не хватает? Сильно не хватает». Без Зарипова «Металлург» больше не брал Кубок Гагарина.

«Ак Барс» стал сильнейшей командой лиги при Билялетдинове – хотя не поменял ни одного игрока. Как такое возможно?

Радулов вынес всю верхнюю челюсть сопернику силовым приемом. Реально – остался один (!) зуб

Интервью лидера «Торпедо»: он попал в хоккей мечты в 31 год. Хотя летом приходил лишь на просмотровый контракт

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Алексей Куденко, Алексей Филиппов; khl.ru

Лучшая связка в карьере Зарипова?
84 голосa
Зарипов – Морозов
51%
Алексей Морозов
Зарипов – Мозякин
49%
Сергей Мозякин

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эд..19
Забавно, что автор почти полностью проигнорил одну из лучших троек в российском хоккее Зарипов-Зиновьев-Морозов, вычеркнув из истории период Суперлиги. Именно эта тройка лежала в основе становления такого мастера, как Зарипов. Не будь ЗЗМ - могло бы и не быть такого Зарипова. И хочется выразить огромную благодарность Биллу за то, что сумел открыть такое потрясающее сочетание и раскрыть этих игроков в полной мере.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Слава Каплунов
Ответ Serge Vendino
По-моему все-таки странно разделять Суперлигу и КХЛ, особенно в контексте карьеры конретного игрока. И если не разделять, Морозов-Зиновьев-Зарипов круче, чем с Капаненом тройка, по крайней мере.
Их связка в конце нулевых была потрясающая , согласен с вами
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serge Vendino
По-моему все-таки странно разделять Суперлигу и КХЛ, особенно в контексте карьеры конретного игрока. И если не разделять, Морозов-Зиновьев-Зарипов круче, чем с Капаненом тройка, по крайней мере.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PRICE
Да уж, смотришь голы связки Зарипов-Коварж-Мозякин, какое же супер звено было, таких сейчас даже близко нет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий