Малкин сделал 14-й хет-трик в регулярках НХЛ – 4-й результат среди россиян. В истории «Питтсбурга» он делит 2-е место с Кросби

Евгений Малкин сделал 14-й хет-трик в регулярках НХЛ – 4-е место среди россиян.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (9:4).

Теперь на счету 39-летнего россиянина 57 (18+39) очков в 53 играх текущей регулярки.

Хет-трик стал для него 14-м за карьеру в лиге (в рамках регулярок, еще 2 были в плей-офф).

Малкин вышел на чистое 4-е место среди россиян в истории НХЛ по числу игр с 3+ шайбами, опередив Илью Ковальчука (13). Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 34), Павел Буре (20) и Александр Могильный (17).

В истории «Питтсбурга » Евгений догнал Сидни Кросби (14) и делит с ним 2-е место. Клубным рекордом владеет Марио Лемье (40).

Среди действующих игроков Малкина опережают Овечкин, Давид Пастрняк («Бостон», 19) и Стивен Стэмкос («Нэшвилл», 16). По 14 хет-триков также у Кросби, Коннора Макдэвида («Эдмонтон») и Остона Мэттьюса («Торонто»).