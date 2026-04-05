  • Малкин сделал 14-й хет-трик в регулярках НХЛ – 4-й результат среди россиян. В истории «Питтсбурга» он делит 2-е место с Кросби
Малкин сделал 14-й хет-трик в регулярках НХЛ – 4-й результат среди россиян. В истории «Питтсбурга» он делит 2-е место с Кросби

Евгений Малкин сделал 14-й хет-трик в регулярках НХЛ – 4-е место среди россиян.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (9:4).

Теперь на счету 39-летнего россиянина 57 (18+39) очков в 53 играх текущей регулярки. 

Хет-трик стал для него 14-м за карьеру в лиге (в рамках регулярок, еще 2 были в плей-офф). 

Малкин вышел на чистое 4-е место среди россиян в истории НХЛ по числу игр с 3+ шайбами, опередив Илью Ковальчука (13). Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 34), Павел Буре (20) и Александр Могильный (17). 

В истории «Питтсбурга» Евгений догнал Сидни Кросби (14) и делит с ним 2-е место. Клубным рекордом владеет Марио Лемье (40). 

Среди действующих игроков Малкина опережают Овечкин, Давид Пастрняк («Бостон», 19) и Стивен Стэмкос («Нэшвилл», 16). По 14 хет-триков также у Кросби, Коннора Макдэвида («Эдмонтон») и Остона Мэттьюса («Торонто»). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
Зато в топ 100 есть Тейвз. Ха ха. Как у него дела со статой кстати?)
Ответ Foreigner1985
Зато в топ 100 есть Тейвз. Ха ха. Как у него дела со статой кстати?)
Да, это самое большое недоразумение, топ 1 из недоразумений, как можно было деревяху поставить в топ 100 а Малкина нет
Малкин молодец, догнал Кросби, теперь - кто первый сделает 15 хет-триков можно поспорить) Ну если серьезно, то 40 хет-триков Лемье за такую короткую карьеру в 915 игр выглядят чем-то необъяснимым, насколько Супер Марио был невероятно сильным и результативным игроком даже в сравнении с гигантами Питтсбурга и лиги в целом, вроде Жени и Сида!
Один Лемье сделал больше хет триков чем все игроки Питтсбурга в истории!
Ответ Foreigner1985
Один Лемье сделал больше хет триков чем все игроки Питтсбурга в истории!
Питтсбург это и есть Лемье, остальные в тени
Ответ Foreigner1985
Один Лемье сделал больше хет триков чем все игроки Питтсбурга в истории!
Ну так то Марио👏👏👏
а какой раз в карьере он набрал 4+ очка за матч? напишите пожалуйста
Ответ Доля Кузьмин
а какой раз в карьере он набрал 4+ очка за матч? напишите пожалуйста
В 32-й раз.
У Овечкина 33, у Кучерова 42.
