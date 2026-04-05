Аскаров в 8-й раз в сезоне пропустил 5+ шайб, отразив 28 из 33 бросков «Нэшвилла». Поражение от бывшего клуба – 21-е в 44 играх в сезоне
Ярослав Аскаров в 8-й раз в сезоне пропустил 5+ шайб.
Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ со своим бывшим клубом «Нэшвиллом» (3:6).
23-летний россиянин отразил 28 из 33 бросков (84,8%), последнюю шайбу «Предаторс» забросили в пустые ворота.
Матч с 5 или более пропущенными голами стал для него 8-м в текущем сезоне.
Всего у Аскарова в этом чемпионате 44 игры (21-18-3 плюс 2 неполных без исхода) – 88,6% сэйвов, коэффициент надежности 3,56.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
3 комментария
Русский Патрик Руа!!! Сегодня Нэшвилл кусал локти из-за того что по глупости обменяли его!
Клюшку то хоть научился крепко держать и не терять?
Дырка
