Аскаров в 8-й раз в сезоне пропустил 5+ шайб, отразив 28 из 33 бросков «Нэшвилла». Поражение от бывшего клуба – 21-е в 44 играх в сезоне

Ярослав Аскаров в 8-й раз в сезоне пропустил 5+ шайб.

Вратарь «Сан-Хосе » Ярослав Аскаров вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ со своим бывшим клубом «Нэшвиллом » (3:6).

23-летний россиянин отразил 28 из 33 бросков (84,8%), последнюю шайбу «Предаторс» забросили в пустые ворота.

Матч с 5 или более пропущенными голами стал для него 8-м в текущем сезоне.

Всего у Аскарова в этом чемпионате 44 игры (21-18-3 плюс 2 неполных без исхода) – 88,6% сэйвов, коэффициент надежности 3,56.