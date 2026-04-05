«Флорида» не вышла в плей-офф. Впервые с 2015 года действующий обладатель Кубка Стэнли не будет защищать титул

«Флорида» не вышла в плей-офф НХЛ – действующий чемпион не защитит титул.

«Флорида » лишилась шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли-2026 после поражения от «Питтсбурга » (4:9) в регулярном чемпионате НХЛ .

Таким образом, действующий обладатель трофея не будет защищать свой титул в новом розыгрыше. Это первый такой случай в лиге с сезона-2014/15, когда в плей-офф после чемпионского сезона не попал «Лос-Анджелес ».

Напомним, что «Пантерс» доходили до финала в трех предыдущих розыгрышах Кубка Стэнли подряд (2023 – поражение от «Вегаса», 2024 и 2025 – победы над «Эдмонтоном»).

За эти три сезона команда провела в общей сложности 314 игр в регулярках и плей-офф – рекордный результат в истории лиги для такого отрезка. Второе место делят «Даллас» (309 игр, 1997/98 – 1999/00) и «Детройт» (309, 2006/07 – 2008/09).

В текущем сезоне команда под руководством Пола Мориса занимает 15-е место в Восточной конференции с 77 очками в 76 играх.

Невыход в плей-офф стал для южан первым с 2019 года.