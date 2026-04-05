  • «Флорида» не вышла в плей-офф. Впервые с 2015 года действующий обладатель Кубка Стэнли не будет защищать титул
«Флорида» лишилась шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли-2026 после поражения от «Питтсбурга» (4:9) в регулярном чемпионате НХЛ

Таким образом, действующий обладатель трофея не будет защищать свой титул в новом розыгрыше. Это первый такой случай в лиге с сезона-2014/15, когда в плей-офф после чемпионского сезона не попал «Лос-Анджелес». 

Напомним, что «Пантерс» доходили до финала в трех предыдущих розыгрышах Кубка Стэнли подряд (2023 – поражение от «Вегаса», 2024 и 2025 – победы над «Эдмонтоном»). 

За эти три сезона команда провела в общей сложности 314 игр в регулярках и плей-офф – рекордный результат в истории лиги для такого отрезка. Второе место делят «Даллас» (309 игр, 1997/98 – 1999/00) и «Детройт» (309, 2006/07 – 2008/09). 

В текущем сезоне команда под руководством Пола Мориса занимает 15-е место в Восточной конференции с 77 очками в 76 играх. 

Невыход в плей-офф стал для южан первым с 2019 года. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Закономерный результат. 3 финала, 2 кубка. Команда попросту устала, в т.ч психологически
Был бы Барков хот я бы полсезона, может и зацепились бы
нет, просто полкоманды в лазарете была, а главного игрока Баркова нет весь сезон
Неудачный сезон и тут как раз тот случай, когда речь про «травмы» это не отговорка. Много игроков было в лазарете по ходу сезона. Ну и конечно же выделяются Барков на весь сезон и Ткачук на половину.
Плюс абсолютный провал вратарской линии, при всем уважении
В чем провал то? Что Боб в 37 не тянет нагрузку регулярки после трех сезонов с финалами? Это нормально. Плюс перед ним из-за травм развалилась устойчивая конструкция, команда хуже прессингует, хуже защищается в целом. Первая пара сегодня — Беннинг, вторая — Себранго, третья Бьорнфут - Говорка, ну о чем речь. Сет Джонс выступает хуже, чем в плей-офф, Экблад остатки скорости вообще потерял. Беннетт на жирном контракте полсезона вспоминал, как играть в хоккей, Верхаге аналогично в минусах.
Да просто всё сразу пошло не так. Не судьба и всё! Но всё же травмы - основная и абсолютная причина провала Пантерз. Потому как из-за травм лидеров, тяговая задача ложилась на других игроков костяка, которые постепенно тоже получали травмы, либо попросту окончательно выдохлись и на 2ю часть сезона уже попросту никого не хватило. Ну и на ОИ многие ездили и вместо отдыха, там потели во всю вдобавок и финишный спурт совсем не удался в регулярке. Бобровский провёл слабый сезон, но полевые тоже проваливались только в путь. Матчи где Боб тащил как только мог - тоже были. С другой стороны - пару сезонов теперь вполне Пантерз снова дадут гари. Отдохнут, оголодают по победам и в бой. Злые и настроенные всем показать свои клыки.
Макдэвид выдохнул:)
Рано. Там его Вегас ждёт
и получил 5 от Вегаса....
"За эти три сезона команда провела в общей сложности 314 игр в регулярках и плей-офф – рекордный результат в истории лиги для такого отрезка".

Ранее также "Тампа" "сломалась" после двух чемпионских сезонов.
Похоже, что сейчас в НХЛ два Кубка подряд - это уже потолок человеческих возможностей.
Но, пример той же "Тампы" показывает, что, провалившись, чемпионская команда может быстро восстановиться. Так что, ждём следующий сезон.
На самом деле у нас вполне все хорошо и чемпионское окно закроется ещё не скоро, лидеры в расвете сил, контракты почти с всеми продлены на долго, так что Фло будет оставаться контендором, в этом сезоне банально травмы и усталость 3 финалов не дали показать свой уровень, возможно это даже к лучшму команде необходимо было перезагрузится и отдохнуть)
Полностью соглашусь!
Это была славная охота, в конце которой команда написала золотыми буквами историю франшизы, спасибо за эмоции парни, я уверен в следующем сезоне вернёмся отдохнувшими и поборемся!
Можно подумать, что это впервые😂
Вспомнила про «Эдмонтон» в сезоне 2006/2007.
Тогда ни одна из команд, игравших в предыдущем сезоне в финале «Каролина Харрикейнз» и «Эдмонтон Ойлерз», не попала в плей-офф.
Да и эти команды вообще не должны были быть в финал, после локаута все лидеры не смогли адаптироваться к новым правилам и повылетали. Баффало должен был кубок брать в тот год, а не Каролина.
Комментарий удален модератором
Команда подряд играла в трех финалах, вся перебита и выжита. Ничего страшного, этот розыгрыш они с удовольствием посмотрят по телеку с пивком...
Надел по перстню на каждую руку, ноги на табурет, пледик и смотришь как Вегас насилует нефтчи. Красота
Никакой катастрофы, закономерный итог. Команда просто устала и психологически, и физически, к тому же очень много травм. Так что это даже на пользу пойдет. Нужен обычный отдых
За невыход прежних кубков не лишают. Можно рыбачить и готовиться спокойно к сезону
сейчас возьмут первый пик на драфте, отдохнут летом хорошенько и в следующем сезоне с новыми силами ещё за одним кубком двинут
Тренер «Вашингтона» Карбери о будущем Овечкина: «Если он решит уйти, мы обнимемся и выпьем холодного пива. Ови – наш капитан, и мы поддержим его»
52 минуты назад
Форвард «Ак Барса» Сафонов о серии с «Динамо» Минск: «Будет приятно переиграть Квартальнова и отправить его в отпуск, хоть я ему и благодарен»
сегодня, 12:05
Вячеслав Фетисов: «Если бы МОК хотел видеть Россию на Олимпиаде, мы бы участвовали и в 2024-м, и в 2026-м. Не вижу предпосылок для допуска»
сегодня, 11:53
Роман Ротенберг: «Эррол Маск впечатлен, что в России такие замечательные спорткомплексы. Еще встретимся, поговорим о развитии хоккея»
сегодня, 11:21
Илья Протас о дебюте в НХЛ в звене с братом и Овечкиным: «Когда объявляли стартовый состав, я даже задрожал. Очень особенный момент, буду рассказывать об этом своим детям»
сегодня, 10:57
«Металлург» в стиле «Властелина колец» анонсировал серию с «Торпедо»: «Повернув на запад, воины Братства отправились в дальние земли Двуречья»
сегодня, 10:21Видео
Улльмарк о психологических проблемах: «Люди стали нападать на меня: «Он должен играть, мы платим ему за это». Я разбит и все еще не оправился»
сегодня, 09:26
Овечкин поздравил Акинфеева с 40-летием: «Здоровья, любви, счастья, благополучия. Всего самого лучшего, обнимаю, дорогой»
сегодня, 08:28
Плющев о 3:0 «Авангарда» с ЦСКА: «Определенная заявка на Кубок Гагарина. Победитель будет с Востока»
сегодня, 08:17
Ковальчук о будущем Овечкина: «Александр – взрослый дядя, никуда торопиться не будет. Все рекорды, что можно, он уже давно побил. Наши партнеры из Северной Америки еще что-то придумают»
сегодня, 07:58
Уилсон о братьях Протасах: «Очень горд сыграть в звене с ребятами из маленького белорусского городка. Алексей и Илья – прекрасные игроки и партнеры»
41 секунду назад
Олег Леонтьев: «У «Динамо» Минск хорошие шансы замахнуться на Кубок – команда сбалансирована во всех отношениях. Но «Ак Барс» просто так серию не отдаст»
17 минут назад
Киселевич о «Салавате» в плей-офф: «Будут взлеты и падения. У Вязового большой зуб на «Локомотив», думаю – он может поменять ход в этой серии»
35 минут назад
Вячеслав Буцаев: «Непонятно, что будет представлять из себя «Автомобилист» Кудашова. Он всегда был сильным тренером, умеющим ставить игру»
сегодня, 12:47
«Металлург» – фаворит, но «Торпедо» все по силам, если будут навязывать свой хоккей. В плей-офф всегда что-то может пойти не так, тогда будет сенсация». Артюхин о противостоянии в Кубке Гагарина
сегодня, 12:19
Ахтямов сыграет с «Айлендерс», сообщил Беруби. Вратарь «Торонто» впервые выйдет в старте в матче НХЛ
сегодня, 11:40
Андронов о серии ЦСКА и «Авангарда»: «В этой паре играет один из участников финала Кубка Гагарина. Обе команды получили хорошие шишки в первом раунде – буду болеть за армейцев в любом случае»
сегодня, 11:08
Артюхин об «Авангарде» в плей-офф: «Пока нельзя сказать, что это чемпионская команда – «Нефтехимик» дал понять, что они не так уж идеальны. В противостоянии с ЦСКА силы равны»
сегодня, 10:37
Леонтьев о вылете «Трактора» из Кубка Гагарина: «Для меня это загадка – большие традиции, хорошая школа, подбор игроков. Что-то внутри коллектива, видимо»
сегодня, 09:59
Быков о серии ЦСКА с «Авангардом»: «Для Никитина это противостояние будет принципиальным. Хотелось бы увидеть семь матчей»
сегодня, 09:45
