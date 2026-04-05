«Флорида» не вышла в плей-офф НХЛ после 2 побед подряд в Кубке Стэнли. Это первый такой случай с 1970 года и 3-й в истории лиги

«Флорида» не вышла в плей-офф НХЛ после 2 побед подряд в Кубке Стэнли.

«Флорида» лишилась шансов на участие в розыгрыше Кубка Стэнли-2026 после поражения от «Питтсбурга» (4:9) в регулярном чемпионате НХЛ .

«Пантерс» доходили до финала в трех предыдущих розыгрышах Кубка Стэнли подряд (2023 – поражение от «Вегаса», 2024 и 2025 – победы над «Эдмонтоном»).

Южане стали третьим клубом в истории лиги, не попавшим в плей-офф после двух подряд побед в Кубке Стэнли.

В 1970 году такой результат вышел у «Монреаля ». После двух титулов подряд команда уступила проходное 4-е место в Восточном дивизионе «Рейнджерс» из-за меньшего числа заброшенных шайб.

В 1938 году шансы на три-пит досрочно потерял «Детройт », занявший 7-е место из 8 команд (в плей-офф выходили 6).

Кроме того, в 1926 году «Монреалю» не удалось выйти в плей-офф после двух подряд чемпионств в НХЛ – последнее место в таблице в лиге из 7 команд.

Но Кубок Стэнли тогда разыгрывался между чемпионами НХЛ и Западной лиги (в 1924 году «Канадиенс» выиграли титул, в 1925-м уступили «Виктории Кугарс»).

«Флорида» не вышла в плей-офф. Впервые с 2015 года действующий обладатель Кубка Стэнли не будет защищать титул