  «Флорида» не вышла в плей-офф НХЛ после 2 побед подряд в Кубке Стэнли. Это первый такой случай с 1970 года и 3-й в истории лиги
«Флорида» не вышла в плей-офф НХЛ после 2 побед подряд в Кубке Стэнли. Это первый такой случай с 1970 года и 3-й в истории лиги

«Флорида» лишилась шансов на участие в розыгрыше Кубка Стэнли-2026 после поражения от «Питтсбурга» (4:9) в регулярном чемпионате НХЛ

«Пантерс» доходили до финала в трех предыдущих розыгрышах Кубка Стэнли подряд (2023 – поражение от «Вегаса», 2024 и 2025 – победы над «Эдмонтоном»). 

Южане стали третьим клубом в истории лиги, не попавшим в плей-офф после двух подряд побед в Кубке Стэнли. 

В 1970 году такой результат вышел у «Монреаля». После двух титулов подряд команда уступила проходное 4-е место в Восточном дивизионе «Рейнджерс» из-за меньшего числа заброшенных шайб. 

В 1938 году шансы на три-пит досрочно потерял «Детройт», занявший 7-е место из 8 команд (в плей-офф выходили 6). 

Кроме того, в 1926 году «Монреалю» не удалось выйти в плей-офф после двух подряд чемпионств в НХЛ – последнее место в таблице в лиге из 7 команд.

Но Кубок Стэнли тогда разыгрывался между чемпионами НХЛ и Западной лиги (в 1924 году «Канадиенс» выиграли титул, в 1925-м уступили «Виктории Кугарс»). 

«Флорида» не вышла в плей-офф. Впервые с 2015 года действующий обладатель Кубка Стэнли не будет защищать титул

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Интересно в КХЛ такое возможно например Металлург или Локомотив два года подряд выиграли кубок Гагарина, даже один год, и в следующем году не вышли в плей-офф. Максимум что может быть это завалили первую половину сезона как это уже было, и во второй половине уже набрали ход.
Подобные события никак не характеризуют качество лиги
Не думаю ,во первых в кхл команд меньше и шанс на плей-офф выше ,во которых все таки разница команд по уровню слишком заметна
Ничего страшного.
Финал и 2 кубка. Накопилась огромная усталость, травмы.. Пусть отдохнут да вылечатся.

Интересно, будет ли у Эдмонтона похожая ситуация, к примеру, в след году, если в этом далеко зайдут?
Да уж. Новость не хорошая
Однако, редкое событие
Как бы не повторили перестройку а’ля "Ред Уингз" и "Блэк Хоукс"
Баркова травмировали и пошло поехало
«Флорида» не вышла в плей-офф. Впервые с 2015 года действующий обладатель Кубка Стэнли не будет защищать титул
