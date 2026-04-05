«Нэшвилл» вернулся в зону плей-офф на Западе, вытеснив «Сан-Хосе» за счет победы в очном матче – 6:3. «Предаторс» обходят «Лос-Анджелес» по числу побед в основное время
«Нэшвилл» вернулся в зону плей-офф на Западе, вытеснив оттуда «Сан-Хосе».
«Нэшвилл» обыграл «Сан-Хосе» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа позволила «Предаторс» вернуться в зону плей-офф в Западной конференции, вытеснив «Шаркс» со второй строчки wild card.
У клуба из Теннесси 81 очко в 76 играх – такой же показатель у «Лос-Анджелеса», но «Нэшвилл» стоит выше из-за преимущества по победам в основное время (26 против 19).
«Шаркс» (79 в 75) отстают на 2 балла, имея матч в запасе.
Отметим, что в следующем матче «Кингс» и «Предаторс» сыграют друг с другом в Лос-Анджелесе.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
лос анджелес шок. борются за по, а побед в основное время меньше всех в лиге кроме днищенского ванкувера
Вот она двухочковая система)
А если нажать на «таблицу» на спортс, то Лос Анджелес выше нэшвила.
