«Нэшвилл» вернулся в зону плей-офф на Западе, вытеснив «Сан-Хосе» за счет победы в очном матче – 6:3. «Предаторс» обходят «Лос-Анджелес» по числу побед в основное время

«Нэшвилл» обыграл «Сан-Хосе » (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа позволила «Предаторс» вернуться в зону плей-офф в Западной конференции, вытеснив «Шаркс» со второй строчки wild card.

У клуба из Теннесси 81 очко в 76 играх – такой же показатель у «Лос-Анджелеса », но «Нэшвилл » стоит выше из-за преимущества по победам в основное время (26 против 19).

«Шаркс» (79 в 75) отстают на 2 балла, имея матч в запасе.

Отметим, что в следующем матче «Кингс» и «Предаторс» сыграют друг с другом в Лос-Анджелесе.