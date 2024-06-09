Deutschland, Germany, Alemania, Niemcy – Германию как только не называют. А откуда столько вариантов?

Разобрался Юрий Истомин.

Спор в духе «Белоруссия или Беларусь?» в Германии мог стать очень жарким, если бы немцы хоть немного беспокоились из-за названия страны у иностранцев. Сами они уверены, что живут в «Дойчланде», то есть на «народной земле». Рассказываем, как появились на карте это и другие слова, обозначающие хозяйку Евро-2024.

Dutch и Deutsch – однокоренные слова. Они воплощают этническое и лингвистическое родство немцев и голландцев

Самоназвание народов в древности – зачастую очень дискуссионный вопрос. В Средние века люди идентифицировали себя либо по религиозному принципу, либо по родному региону или городу, либо в качестве подданных князя, графа или короля. Для территории современной Германии это особенно актуально. Образованная в 962 году Священная римская империя была конфедерацией – политическим объединением феодалов, но никак не национальным государством в нынешнем понимании. Чересполосица из герцогств, графств, княжеств, епископств и вольных городов точно не способствовала национальному самоопределению немцев.

Как Германию называют в разных странах

И все же к тому моменту в текстах встречается слово, позже трансформированное в современное Deutsch. Theodiscus – так в IX веке по-латыни называли племена, жившие к востоку от Рейна. Скорее всего, понятие пришло из прагерманского þiudiskaz (þ читается как английское the), что переводится как «народный» или «людской». Лингвисты считают, что у слова индоевропейское происхождение, к тому же в других языках встречаются однокоренные существительные с похожим значением. Скажем, tauta по-латышски и литовски – это «нация», а túath по-ирландски – «деревня».

Theodiscus видоизменилось и перекочевало в разные языки, но не всегда с одинаковым смыслом. В Германии в XIII веке латинское слово через региональные и промежуточные формы (diutisc, deitsch, tüütsch и так далее) превратилось в Deutsch (отсюда – Deutschland, то есть буквально «земля народа»). В некоторых текстах оно получило локальную версию Tiutsch – вероятно, от нее произошел общий для скандинавских народов корень tys. Соответственно, в шведском, датском и норвежском Tyskland – это Германия. В Италии Theodiscus эволюционировало в tedesco (привет, «Спартак») – так там сегодня называют немцев. А в Англии его сократили до Dutch и соотнесли с ближайшим континентальным народом, говорящем на языке германской группы, – голландцами.

Французы и испанцы называют Германию по племени алеманнов. А откуда пришло слово «Германия» до сих пор точно не ясно

Многие соседи называют немцев и их страну словами, которые заметно старше, чем Deutsch и Deutschland. В III веке н.э. римский историк Дион Кассий упоминал алеманнов – союз племен, с которым сражался император Каракалла. Хотя их так и не покорили, он все равно принял титул Alemannicus.

Об алеманнах мы знаем не так много. Скорее всего, они отделились от другой группы племен – свевов (распространена версия, что свевы дали название Швейцарии) и проживали вдоль восточного берега верхнего течения Рейна. Под натиском других народов, в частности, готов и франков, территория расселения алеманнов сжималась и смещалась на юго-запад. В ранее Средневековье племя вошло в состав Королевства франков. К той же эпохе относятся тексты византийского историка Агафия Миринейского, который, ссылаясь на более древние работы, объяснял происхождение слова «алеманны» – переводится как «все люди».

Сегодня Allemands – это немцы по-французски, а Pueblo alemán – они же на испанском. Название государства, соответственно, – Allemagne и Alemania. В английском страну тоже долго называли Almain, но к XVI веку ее вытеснило привычное Germany.

Происхождение слова «Германия» вызывает, пожалуй, больше всего вопросов. В «Записках о Галльской войне» I века до н.э. Гай Юлий Цезарь упоминает несколько племен: эбуронов, керозов, пеманов, конрузов и другие этносы, обитавших на территории современной Бельгии. Чуть восточнее, если верить тексту, проживали усипеты и тенктеры. Всех их полководец называет германцами. Скорее всего, слово употреблялось и раньше, но более древних письменных источников с упоминанием германцев не сохранилось.

Однозначной трактовки происхождения понятия, прежде всего – первой части слова, нет. На кельтском gair – это сосед, а ger – копье. Есть версия, что так звучал боевой клич разных народов, проживавших в Западной Европе.

Одна из теорий буквально противопоставляет славян немцам. Первые – люди слова, вторые – немые

Со словом «немец» все понятнее. В древности им называли иностранцев, которые не говорили ни на одном из славянских языков, причем это касалось не только германцев. Их считали «немью», то есть «немыми». Объяснение красиво укладывается в теорию об этимологии самоназвания славян: по одной из версий, славяне или словяне – это «люди слова», то есть те, кто может изъясняться на одном языке. Впрочем, существует масса других предположений и гипотез.

По данными «Национального корпуса русского языка», первое упоминание слова нѣмъ встречается в тексте Нестора Печерского в «Сказании о Борисе и Глебе» (рукопись XIV века, а несохранившийся оригинал был составлен во второй половиной XI), и у него привычное нам значение – человек, не способный говорить. Зато в «Сказании о Довмонте» (вторая четверть XIV века), посвященном жизни принявшего православие литовского князя Пскова, можно прочесть про немцев-иностранцев:

«Божиею силою 8 сотъ немѣц побѣди на рѣцѣ на Мироповнѣ, а два насада бѣжаше в ыныа островы» – «С божьей помощью победил 800 немцев на реке Мироповне, а два насада (вид судна) ушли на иные острова».

Тут, очевидно, описываются события 1268 года, когда псковичи сражались с немецкими рыцарями из Ливонского ордена. В том же значении слово упоминается в других летописях северо-западной Руси.

Раковорская битва: псковичи и новгородцы против немцев из Ливонского ордена

А это уже текст из «Разрядной книги» XVI века, где «немцами» называют шведов:

«Того же лета 64-го ноября в 9 день арь и великий князь послал на свейских немец к Выборгу воевод боярина князя Петра Михайловича Щенятева да боярина из Великого Новагорода наместника князя Дмитрея Федоровича Палецкого и иных воевод».

«Свейский» – это «шведский», к тому же Выборг никогда немцам не принадлежал, так что «германский» след во фрагменте отсутствует.

В архиве Копенгагена хранится, написанная в 1559-м «Жалоба на датчан», где русские рыбаки просят царя приструнить конкурентов:

«А тѣхъ, государь, датцкихъ нѣмецъ у тебя государя здѣсь на Москвѣ посолъ».

Важно пояснить, что «немец» – не синоним иностранца. Соседние балтские и финно-угорские народы, единоверцы византийцы назывались по-другому – литвой, чудью, греками и так далее. То же самое касается восточных кочевников – никто половцев, печенегов или орду «немцами» не называл. Так что слово относилось преимущественно к народам германской группы.

Со временем, когда контакты с западной Европой стали глобальнее, его значение все же размывалось и расширялось: в начале XVI века царь Василий III выделил земли в Замоскворечье для заселения иностранцами. Так появилась Немецкая слобода, где жили купцы, наемники и разного рода зарубежные специалисты – не только немцы в современном понимании, но также датчане, шведы, голландцы, англичане, шотландцы – в этнические тонкости никто особо не вникал. В разные годы слобода то уничтожалась, то возникала вновь.

В середине XVII века ее воссоздал царь Алексей Михайлович, но уже на северо-востоке от Китай-города. При нем началось реформирование армии на западноевропейский манер, поэтому в Россию приглашали иностранцев, которые селились в Немецкой слободе. Позже некоторые из них сделали карьеру при Петре I. Сподвижники первого русского императора Франц Лефорт и Патрик Гордон как раз жили именно в Немецкой слободе, хотя ни тот, ни другой немцами не были: Лефорт родился в Швейцарии, а Гордон – в Шотландии.

Немецкая слобода на гравюре XVIII века

Кроме того, в древних источниках слово Нѣмецъ неоднократно встречается еще и как название страны. «Того же лета приидоша послы из Немец к великому князю Святославу», – рассказывает Холмогорская летопись (1540-1560 годы). Эта традиция сохранилась у других славянских народов. Поляки называют страну Niemcy, чехи – Nemecko, хорваты и сербы – Njemacka, украинцы – Німеччина. Исключение – русские, болгары и македонцы: наш вариант – «Германия». Зато к славянам присоединились венгры – Németország.

А когда латинское слово «Германия» проникло в русский язык? Есть точная дата – 1564 год, когда Иван Грозный написал первое письмо Андрею Курбскому, дворянину, переметнувшемуся на сторону Литвы во время Ливонской войны. «И аще не бы ваша злобесная претыкания была, и з Божиею помощию уже бы вся Германия была за православиемъ», – рассуждал царь в письме.

Постепенно этот вариант вытеснил название страны «Немец», а «немцами» стали называть только жителей Германии.

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Фото: Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein