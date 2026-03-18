Адвокат Смолова о драке в «Кофемании»: «Подадим ходатайство об освобождении от уголовной ответственности и назначении судебного штрафа. Есть все законные основания»

Смолов может выплатить штраф вместо тюремного заключения.

Федор Смолов может выплатить денежный штраф вместо уголовной ответственности по делу о драке в «Кофемании», утверждает инсайдер Иван Карпов.

Ранее стало известно, что прокуратура утвердила обвинение бывшему нападающему сборной России, «Краснодара » и «БроукБойз» Федору Смолову. Футболисту может грозить до трех лет лишения свободы.

Напомним, что в сентябре прошлого года в отношении Федора Смолова было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

«Сторона защиты Федора подаст ходатайство в суд об освобождении от уголовной ответственности и назначении вместо этого судебного штрафа, для этого есть все законные основания», – приводит Карпов слова адвоката Смолова Варвары Кнутовой.