Адвокат Смолова о драке в «Кофемании»: «Подадим ходатайство об освобождении от уголовной ответственности и назначении судебного штрафа. Есть все законные основания»
Смолов может выплатить штраф вместо тюремного заключения.
Федор Смолов может выплатить денежный штраф вместо уголовной ответственности по делу о драке в «Кофемании», утверждает инсайдер Иван Карпов.
Ранее стало известно, что прокуратура утвердила обвинение бывшему нападающему сборной России, «Краснодара» и «БроукБойз» Федору Смолову. Футболисту может грозить до трех лет лишения свободы.
Напомним, что в сентябре прошлого года в отношении Федора Смолова было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
«Сторона защиты Федора подаст ходатайство в суд об освобождении от уголовной ответственности и назначении вместо этого судебного штрафа, для этого есть все законные основания», – приводит Карпов слова адвоката Смолова Варвары Кнутовой.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Так что ... Пускай будет условка и компенсация всех затрат и издержек.
Штраф в таких ситуациях исключение.