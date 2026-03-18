  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Адвокат Смолова о драке в «Кофемании»: «Подадим ходатайство об освобождении от уголовной ответственности и назначении судебного штрафа. Есть все законные основания»
22

Адвокат Смолова о драке в «Кофемании»: «Подадим ходатайство об освобождении от уголовной ответственности и назначении судебного штрафа. Есть все законные основания»

Смолов может выплатить штраф вместо тюремного заключения.

Федор Смолов может выплатить денежный штраф вместо уголовной ответственности по делу о драке в «Кофемании», утверждает инсайдер Иван Карпов.

Ранее стало известно, что прокуратура утвердила обвинение бывшему нападающему сборной России, «Краснодара» и «БроукБойз» Федору Смолову. Футболисту может грозить до трех лет лишения свободы.

Напомним, что в сентябре прошлого года в отношении Федора Смолова было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

«Сторона защиты Федора подаст ходатайство в суд об освобождении от уголовной ответственности и назначении вместо этого судебного штрафа, для этого есть все законные основания», – приводит Карпов слова адвоката Смолова Варвары Кнутовой.

И что делать с Челестини?15269 голосов
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoФедор Смолов
logoпремьер-лига Россия
Иван Карпов
logoWinline Медиалига
logoКраснодар
происшествия
деньги
logoБроукБойз
logoСборная России по футболу
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Этот интеллектуал усугубил своё положение тем как повёл себя после инцидента. Пугал человека, хотел купить его молчание и т.д.
Так что ... Пускай будет условка и компенсация всех затрат и издержек.
Ответ Amalfitano
Кроме этого компенсация за здоровье и моралка
Ответ Amalfitano
Ток ты ошибся, была тряска денег с Федьки. А как бабло прекратилось — запись пошла в ход и желтушные заказные посты в тгшчках, на которых ты строишь свой коммент.
Да пусть пострадавший Смолову стулом нае..., а потом мировая.
Я, конечно, понимаю, что Федя у большинства вызывает только раздражение. Но если на ситуацию в целом-то посмотреть, на запись, на то, как развивалась, ну явно не на 3 года лишения свободы все это. Чего такие кровожадные-то? ) Любой может в такой бытовой конфликт попасть. Тем более, что есть все основания подозревать, что специально провоцировали человека. Да и Федя там не проявил себя, как какой-то неадекватный отморозок. Стукнул, было дело. Но не добивал, ничего там бесчеловечного такого не делал. Толпой не месил никого. Даже не рядом с ситуацией Кокоши и Мамая. Вопрос еще, как от его тычка комариного такие повреждения сильные образовались. Возможно, на бумаге только они и есть.
Истомина, суши сухари своему "тюбику" )
Зачем отменили телесные наказания? 50 ударов плетью на площади - самое то было бы для Смолова. Вот уверен - на пользу бы пошло...
Ого теперь феню учить, а то говорит на тарабарском щас быстро научат)
Ответ T622222
Да и за наколки ответить
Лучше бы сажали братьев наших меньших, спустившихся с холмиков
А внучка Ельцина не вписалась за мимолетную любовь)?
Смешной адвокат) они могут договориться только по примирению сторон.
Штраф в таких ситуациях исключение.
Тостер тефаль быстро поможет, собраться в дорогу.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Прокуратура утвердила обвинение Смолову в «умышленном причинении вреда здоровью» по делу о драке в «Кофемании». Футболисту грозит до 3 лет лишения свободы («Мутко против»)
сегодня, 14:24
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем