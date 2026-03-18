  • Сафонов предотвратил 2,3 гола в матче с «Челси». Это лучший результат российских вратарей в ЛЧ с момента сбора статистики и лучший показатель в карьере Матвея
Сафонов предотвратил 2,3 гола в матче с «Челси». Это лучший результат российских вратарей в ЛЧ с момента сбора статистики и лучший показатель в карьере Матвея

Сафонов показал лучший результат среди российских вратарей в истории ЛЧ.

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов предотвратил 2,3 гола в ответном матче против «Челси» (3:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это лучший результат среди российских вратарей в ЛЧ с 2010 года, когда ведется эта статистика.

Кроме того, это лучший матч в карьере Сафонова по предотвращенным голам. Учитываются все турниры, в которых россиянин участвовал во Франции, а также Мир РПЛ.

Со статистикой 27-летнего голкипера сборной России можно ознакомиться здесь.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Opta Sports
Это вот уже реально серьёзная заявочка на то, чтобы быть безоговорочно первым, чтобы не думали о том как бы кого более топового купить.
Учитывая, что именно по ЛЧ в основном судят о вратарях, хорошо, что проявил себя в таком матче, доказал на деле, что и в топ-матчах можно на него положиться.
Ответ Рашпель793
Это вот уже реально серьёзная заявочка на то, чтобы быть безоговорочно первым, чтобы не думали о том как бы кого более топового купить. Учитывая, что именно по ЛЧ в основном судят о вратарях, хорошо, что проявил себя в таком матче, доказал на деле, что и в топ-матчах можно на него положиться.
Уже надоели про покупку топового. Фамилий никто назвать не может.

1. С ноября Матвей уже фактически основной. Когда он не травмирован, играет всегда он.

2. Купили уже топового, сидит под Сафоновым.
Ответ Рашпель793
Это вот уже реально серьёзная заявочка на то, чтобы быть безоговорочно первым, чтобы не думали о том как бы кого более топового купить. Учитывая, что именно по ЛЧ в основном судят о вратарях, хорошо, что проявил себя в таком матче, доказал на деле, что и в топ-матчах можно на него положиться.
Комментарий скрыт
Рекорд за рекордом! Вот это Матвей в ударе
Армейцы помнят матч с лондонским Арсеналом на выезде)
Ответ rafael.sarkisian
Армейцы помнят матч с лондонским Арсеналом на выезде)
Это после которого кончился фарт и началась знаменитая серия? )) Его не только армейцы помнят. )
Ответ rafael.sarkisian
Армейцы помнят матч с лондонским Арсеналом на выезде)
Сразу этот матч вспомнил. Один из лютых вратарских сухарей, которые я видел. Акинфеев видимо тогда на 10 лет вперёд сейвов наделал.
2,3 — это очень мало. Не верите — у Лизаразю спросите.
Жаль не считали xG в 2009 во время матча МЮ-ЦСКА 3:3
Там кажется Акинфеев предотвратил очень много
Ответ Daniel
Жаль не считали xG в 2009 во время матча МЮ-ЦСКА 3:3 Там кажется Акинфеев предотвратил очень много
Мне кажется в матче против Арсенала в 2006 году, когда закончили в Лондоне 0:0, там тоже были бы весьма высокие показатели.
Ответ Daniel
Жаль не считали xG в 2009 во время матча МЮ-ЦСКА 3:3 Там кажется Акинфеев предотвратил очень много
УЕФА дает 13 ударов в створ, ESPN 11. Хотя не знаю, последний голевой удар вообще был ударом в створ. Там рикошет случился. В матче с Арсеналом 0 0 было 5-7 сейвов (7 по данным УЕФА).
Так что да, цифры должны быть неплохие.
xGoT 2.78(цифры xgscore) - т.е. где-то ~0.5 - это блокировка игроками защиты, а оставшиеся 2.3 уже его.

Ну и 9 сейвов при 0 пропущенных - это повторение рекорда Куртуа/Лунина/Аллисона в плей-офф!
Думаю, не ошибусь, если скажу, что у Нигматуллина в 2001 году в матче с "Тиролем" перфоманс точно покруче будет!
Ответ Vankouver
Думаю, не ошибусь, если скажу, что у Нигматуллина в 2001 году в матче с "Тиролем" перфоманс точно покруче будет!
На ютубе нарезка моментов из того матча называлась "Нигматуллин против сил зла" :)) до сих пор, наверное, лежит этот ролик. Рекомендую если кто не помнит :)
Лучший в карьере? Неплохо
Это еще сейв затылком в упор в стату не пошел, так как судья свистнул нарушение
20 лучших российских игроков XXI века. Рейтинг Городницкого на ВидеоСпортсе''
сегодня, 13:46
Лизаразю о Сафонове против «Челси»: «Он по-прежнему не внушает полной уверенности. Неизвестно, сможет ли он повторить такую игру против более сильных соперников»
сегодня, 12:54
Хвича о Сафонове против «Челси»: «Даже когда мне вручили приз MVP, я не думал об этом, потому что Матвей был великолепен. Мы счастливы, что он с нами»
сегодня, 11:53
Сафонов получил 8 баллов от L'Équipe за матч с «Челси» – лучшая оценка из всех. У Хвичи, Барколя, Невеша, Заира-Эмери и Маркиньоса – 7
сегодня, 09:39
«Зенит» забил три гола подряд с пенальти. Петербуржцы пробили пять 11-метровых в трех последних матчах
только что
Решающие матчи 1/8 финала ЛЧ с фрибетом до 15 000? Легко! Смотрим топ-футбол вместе с FONBET
1 минуту назадПромо
Мостовой о пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Махачкалой»: «Маразм, ужас, вообще уже, ###. Парень падает сам, #####»
1 минуту назад
Кукуян после ВАР назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Махачкалой» за «фол по неосторожности» Кагермазова на Кондакове
7 минут назадФото
«Зенит» – «Динамо» Махачкала. 1:0 – Дуран забил с пенальти. Онлайн-трансляция
20 минут назадLive
ЭСК поддержала неудаление Вендела за удар ногой в живот Зобнину, сообщил Мажич: «Там не было грубости и большой жесткости. Судья правильно решил – дал желтую за безрассудность»
21 минуту назад
Задержан курьер, забравший деньги у убитой Секачом из «Урала-2» предпринимательницы. СК устанавливает личность 4-го участника преступной схемы
32 минуты назад
Адвокат Смолова о драке в «Кофемании»: «Подадим ходатайство об освобождении от уголовной ответственности и назначении судебного штрафа. Есть все законные основания»
45 минут назад
Мажич заявил, что Соболев должен был быть удален после попадания локтем в лицо Умярову: «Он ставил руку в безрассудной манере – должна быть вторая желтая. Судьи пропустили момент»
55 минут назад
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь регионов. «Зенит» принимает «Динамо» Махачкала, «Локо» сыграет с «Крыльями» в четверг
сегодня, 15:16Live
Дуран забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – оба гола с пенальти
7 минут назад
Ромащенко о «Зените»: «Качество их игры далеко от привычных стандартов. Допускаю, что старожилы потеряли мотивацию, и состав немного перестроился»
24 минуты назад
Лига Европы. 1/8 финала. «Брага» против «Ференцвароша», «Лион» примет «Сельту» в четверг
сегодня, 15:30Live
«У «Махачкалы» в старте выйдут два питерца. Побольше, чем у «Зенита» в составе, по-моему». Евсеев перед матчем с петербуржцами в Кубке
сегодня, 15:14
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала. «Интер Майами» Месси примет «Нэшвилл» в ответном матче
сегодня, 14:53
Тебас пошутил о выборах в «Барсе»: «Фонт говорил, что выбирают Месси и Хави или Эчеваррию и Тебаса. Они выбрали Эчеваррию и Тебаса»
сегодня, 14:42
Ловчев о ЦСКА: «На матч с «Краснодаром» вышли сумасшедшие люди – местами напомнило «Спартак» Станковича. Позорное поведение. Это Челестини довел команду до такого состояния»
сегодня, 14:26
Лапорта о составе «Барсы»: «Эспарт называет Мартина Ламом, а Жерар его – Мальдини. Педри – волшебник, а Ямаль – гений, высшее проявление таланта»
сегодня, 14:11
Лапочкин о судействе в РПЛ: «Колоссальное количество ошибок и ВАР-вмешательств – значит, подготовка к рестарту прошла не на уровне. Мажич стал публичной фигурой, чего не было 2,5 года – это хорошо»
сегодня, 14:00
Футболистка «Челси» Макариу подпишет крупнейший контракт в женском футболе, перейдя в «Сан-Диего Уэйв» – она заработает 8 млн долларов до 2030-го
сегодня, 13:51
