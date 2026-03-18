Сафонов предотвратил 2,3 гола в матче с «Челси». Это лучший результат российских вратарей в ЛЧ с момента сбора статистики и лучший показатель в карьере Матвея

Сафонов показал лучший результат среди российских вратарей в истории ЛЧ.

Вратарь «ПСЖ » Матвей Сафонов предотвратил 2,3 гола в ответном матче против «Челси » (3:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это лучший результат среди российских вратарей в ЛЧ с 2010 года, когда ведется эта статистика.

Кроме того, это лучший матч в карьере Сафонова по предотвращенным голам. Учитываются все турниры, в которых россиянин участвовал во Франции, а также Мир РПЛ .

Со статистикой 27-летнего голкипера сборной России можно ознакомиться здесь .