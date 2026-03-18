Сафонов предотвратил 2,3 гола в матче с «Челси». Это лучший результат российских вратарей в ЛЧ с момента сбора статистики и лучший показатель в карьере Матвея
Сафонов показал лучший результат среди российских вратарей в истории ЛЧ.
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов предотвратил 2,3 гола в ответном матче против «Челси» (3:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Это лучший результат среди российских вратарей в ЛЧ с 2010 года, когда ведется эта статистика.
Кроме того, это лучший матч в карьере Сафонова по предотвращенным голам. Учитываются все турниры, в которых россиянин участвовал во Франции, а также Мир РПЛ.
Со статистикой 27-летнего голкипера сборной России можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Opta Sports
Учитывая, что именно по ЛЧ в основном судят о вратарях, хорошо, что проявил себя в таком матче, доказал на деле, что и в топ-матчах можно на него положиться.
1. С ноября Матвей уже фактически основной. Когда он не травмирован, играет всегда он.
2. Купили уже топового, сидит под Сафоновым.
Там кажется Акинфеев предотвратил очень много
Так что да, цифры должны быть неплохие.
Ну и 9 сейвов при 0 пропущенных - это повторение рекорда Куртуа/Лунина/Аллисона в плей-офф!