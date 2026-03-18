  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Мажич заявил, что Соболев должен был быть удален после попадания локтем в лицо Умярову: «Он ставил руку в безрассудной манере – должна быть вторая желтая. Судьи пропустили момент»
166

Мажич заявил, что Соболев должен был быть удален после попадания локтем в лицо Умярову: «Он ставил руку в безрассудной манере – должна быть вторая желтая. Судьи пропустили момент»

Мажич о стыке Соболева с Умяровым: Александра надо было удалить, это 2-я желтая.

Директор департамента судейства РФС Милорад Мажич заявил, что форвард «Зенита» Александр Соболев должен был быть удален в матче 21-го тура со «Спартаком» (2:0) по итогам эпизода с Наилем Умяровым.

На 65-й минуте Соболев во время борьбы за верховой мяч столкнулся с Умяровым, выставив локоть ему в лицо. Главный арбитр встречи Сергей Карасев не показал форварду «Зенита» вторую желтую карточку – первую футболист получил за празднование гола в маске для снорклинга. 

«Соболев использовал корпус и ставил руку в безрассудной манере. Это должна быть вторая желтая карточка.

И судья на поле, и четвертый судья пропустили этот момент. Они подумали, что только корпусом. Но это было ошибочное решение.

Должна быть вторая желтая карточка за использование руки в безрассудной манере. Это вторая желтая и красная карточка для Соболева. Соболев должен был быть удален», – сказал Мажич в программе «Правила игры» на канале «Матч Премьер».

И что делать с Челестини?15256 голосов
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoЗенит
logoАлександр Соболев
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoсудьи
Милорад Мажич
logoРФС
logoСергей Карасев
logoМатч ТВ
logoНаиль Умяров
166 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сейчас ему питерские правила разъяснят
Ответ Максим Лемаев
Сейчас ему питерские правила разъяснят
Особенно Буланов 🤣
Ответ RUSSERG
Особенно Буланов 🤣
Да там много кто. Удивило, что ГСО сказал, что это могла быть 2 жк и что соболь не прав
Не вопрос даже к Соболеву, а к тому, почему после матча снова приходится узнавать, как “на самом деле” надо было судить
Ответ Хейтер всех Доннарум
Не вопрос даже к Соболеву, а к тому, почему после матча снова приходится узнавать, как “на самом деле” надо было судить
Так всегда.
Ответ Хейтер всех Доннарум
Не вопрос даже к Соболеву, а к тому, почему после матча снова приходится узнавать, как “на самом деле” надо было судить
Ладно хотя бы признали удаление, а не как обычно - судья прав потому что потому
Что в сухом остатке у зпрф.
Три матча сыграно , четыре пенальти пробито. Балтику и Спартак убили судьи. 101 юбилейный год в разгаре празднования
Ответ bubasparxxx
Что в сухом остатке у зпрф. Три матча сыграно , четыре пенальти пробито. Балтику и Спартак убили судьи. 101 юбилейный год в разгаре празднования
Комментарий скрыт
Ответ Игорь Новиков
Комментарий скрыт
Теперь зенитовские завели шарманку про удары в створ. Ну смешно же! Как это оправдывает неверные судейские решения в пользу Зенита?
Где там Черданцев со своими специалистами на связи?
Ответ Бюрофакс Барселоны
Где там Черданцев со своими специалистами на связи?
Ему смску еще не отправили, что сказать нужно
А то нам всякие эксперды рассказывают что игрок сам воткнулся в локоть дельфина
Ответ RUSSERG
А то нам всякие эксперды рассказывают что игрок сам воткнулся в локоть дельфина
Комментарий скрыт
Ответ Виктор
Комментарий скрыт
Соболев прекрасно видел умярова а иначе зачем он руки распускал
Ну так это понятно было. И дальше то что? Судей поругают, соболева оширафуют в зените или что?
Ответ злоДей
Ну так это понятно было. И дальше то что? Судей поругают, соболева оширафуют в зените или что?
Дальше юбилей 101 год 🤣🤣
Ответ злоДей
Ну так это понятно было. И дальше то что? Судей поругают, соболева оширафуют в зените или что?
Пожурят чтобы им было стыдно. Знаешь как они после этого покраснеют? 🤣
Вообще ключевой момент матча - неудаление Вендела. Что по нему? Любому здравомыслящему человеку должно быть понятно что там - прямая красная карточка
Ответ Дон Хуан технично припарковывает икарус
Вообще ключевой момент матча - неудаление Вендела. Что по нему? Любому здравомыслящему человеку должно быть понятно что там - прямая красная карточка
Что интересно, Карась вообще пропустил этот момент, жёлтую он показал по подсказке
Говорят, что резервный подсказал, а я думаю, что ВАРовцы в ухо шепнули, тем самым грубо нарушив протокол ВАР
Они были обязаны на такой момент приглашать Карася к монитору и пусть уже сам решал, жёлтую показывать или красную
Ответ Дон Хуан технично припарковывает икарус
Вообще ключевой момент матча - неудаление Вендела. Что по нему? Любому здравомыслящему человеку должно быть понятно что там - прямая красная карточка
Вчера Карасев на Варе несколько противоположных решений принял...
Ну не пропустили, а просто отработали, как им сказали в честь столетия
и только Жора Черданцев и его знакомые эксперты утверждают, что ничего вообще не было и никакое это не нарушение. вообще тяжко быть Жорой Черданцевым
Бедный, бедный Черданцев, разработал целую теорию ’видел - не видел’, надувал щеки, и объяснял всему населению Матушки-России, что они слепые тупорылые кроты, и вот те на!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семшов о стыке Соболева с Умяровым: «Александр сыграл неосторожно – это фол и желтая, но точно не прямая красная. Не могут футболисты прыгать вверх «солдатиками»
сегодня, 09:11
Орлов о Соболеве против «Спартака»: «Лучший среди худших до перерыва, глаза горели! Многовато думает о себе – карточка за празднование, мог получить и 2-ю за удар локтем в лицо Умярова»
15 марта, 12:18
Лапочкин о попадании Соболева локтем в лицо Умярову: «Карасев расценил так, что удара не увидел. И не дал вторую карточку. Но повод был»
14 марта, 17:11
Соболев о попадании локтем в лицо Умярову: «По мне, это даже не фол. Видел, что надо продолжить игру»
14 марта, 16:28
Рекомендуем
Главные новости
Решающие матчи 1/8 финала ЛЧ с фрибетом до 15 000? Легко! Смотрим топ-футбол вместе с FONBET
43 секунды назадПромо
Кукуян после ВАР назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Махачкалой» за «фол по неосторожности» Кагермазова на Кондакове
6 минут назадФото
«Зенит» – «Динамо» Махачкала. 1:0 – Дуран забил с пенальти. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
ЭСК поддержала неудаление Вендела за удар ногой в живот Зобнину, сообщил Мажич: «Там не было грубости и большой жесткости. Судья правильно решил – дал желтую за безрассудность»
20 минут назад
Задержан курьер, забравший деньги у убитой Секачом из «Урала-2» предпринимательницы. СК устанавливает личность 4-го участника преступной схемы
31 минуту назад
Адвокат Смолова о драке в «Кофемании»: «Подадим ходатайство об освобождении от уголовной ответственности и назначении судебного штрафа. Есть все законные основания»
44 минуты назад
Сафонов предотвратил 2,3 гола в матче с «Челси». Это лучший результат российских вратарей в ЛЧ с момента сбора статистики и лучший показатель в карьере Матвея
сегодня, 15:22
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь регионов. «Зенит» принимает «Динамо» Махачкала, «Локо» сыграет с «Крыльями» в четверг
сегодня, 15:16Live
КДК проводит проверку обстоятельств посещения совладельцем «Торпедо» матча с «Нефтехимиком». Соболева отстраняли от футбола на 5 лет
сегодня, 15:12
Гвардиола о «Сити»: «Хочу, чтобы у клуба была планка «Реала»: если не выигрываешь ЛЧ – это провал. Мы к этому придем, возможно»
сегодня, 15:04
Ко всем новостям
Последние новости
Дуран забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – оба гола с пенальти
6 минут назад
Ромащенко о «Зените»: «Качество их игры далеко от привычных стандартов. Допускаю, что старожилы потеряли мотивацию, и состав немного перестроился»
23 минуты назад
Лига Европы. 1/8 финала. «Брага» против «Ференцвароша», «Лион» примет «Сельту» в четверг
сегодня, 15:30Live
«У «Махачкалы» в старте выйдут два питерца. Побольше, чем у «Зенита» в составе, по-моему». Евсеев перед матчем с петербуржцами в Кубке
сегодня, 15:14
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала. «Интер Майами» Месси примет «Нэшвилл» в ответном матче
сегодня, 14:53
Тебас пошутил о выборах в «Барсе»: «Фонт говорил, что выбирают Месси и Хави или Эчеваррию и Тебаса. Они выбрали Эчеваррию и Тебаса»
сегодня, 14:42
Ловчев о ЦСКА: «На матч с «Краснодаром» вышли сумасшедшие люди – местами напомнило «Спартак» Станковича. Позорное поведение. Это Челестини довел команду до такого состояния»
сегодня, 14:26
Лапорта о составе «Барсы»: «Эспарт называет Мартина Ламом, а Жерар его – Мальдини. Педри – волшебник, а Ямаль – гений, высшее проявление таланта»
сегодня, 14:11
Лапочкин о судействе в РПЛ: «Колоссальное количество ошибок и ВАР-вмешательств – значит, подготовка к рестарту прошла не на уровне. Мажич стал публичной фигурой, чего не было 2,5 года – это хорошо»
сегодня, 14:00
Футболистка «Челси» Макариу подпишет крупнейший контракт в женском футболе, перейдя в «Сан-Диего Уэйв» – она заработает 8 млн долларов до 2030-го
сегодня, 13:51
Рекомендуем