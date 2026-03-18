Мажич заявил, что Соболев должен был быть удален после попадания локтем в лицо Умярову: «Он ставил руку в безрассудной манере – должна быть вторая желтая. Судьи пропустили момент»
Директор департамента судейства РФС Милорад Мажич заявил, что форвард «Зенита» Александр Соболев должен был быть удален в матче 21-го тура со «Спартаком» (2:0) по итогам эпизода с Наилем Умяровым.
На 65-й минуте Соболев во время борьбы за верховой мяч столкнулся с Умяровым, выставив локоть ему в лицо. Главный арбитр встречи Сергей Карасев не показал форварду «Зенита» вторую желтую карточку – первую футболист получил за празднование гола в маске для снорклинга.
«Соболев использовал корпус и ставил руку в безрассудной манере. Это должна быть вторая желтая карточка.
И судья на поле, и четвертый судья пропустили этот момент. Они подумали, что только корпусом. Но это было ошибочное решение.
Должна быть вторая желтая карточка за использование руки в безрассудной манере. Это вторая желтая и красная карточка для Соболева. Соболев должен был быть удален», – сказал Мажич в программе «Правила игры» на канале «Матч Премьер».
Три матча сыграно , четыре пенальти пробито. Балтику и Спартак убили судьи. 101 юбилейный год в разгаре празднования
Говорят, что резервный подсказал, а я думаю, что ВАРовцы в ухо шепнули, тем самым грубо нарушив протокол ВАР
Они были обязаны на такой момент приглашать Карася к монитору и пусть уже сам решал, жёлтую показывать или красную