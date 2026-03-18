Мажич заявил, что Соболев должен был быть удален после попадания локтем в лицо Умярову: «Он ставил руку в безрассудной манере – должна быть вторая желтая. Судьи пропустили момент»

Мажич о стыке Соболева с Умяровым: Александра надо было удалить, это 2-я желтая.

Директор департамента судейства РФС Милорад Мажич заявил, что форвард «Зенита» Александр Соболев должен был быть удален в матче 21-го тура со «Спартаком » (2:0) по итогам эпизода с Наилем Умяровым .

На 65-й минуте Соболев во время борьбы за верховой мяч столкнулся с Умяровым, выставив локоть ему в лицо. Главный арбитр встречи Сергей Карасев не показал форварду «Зенита » вторую желтую карточку – первую футболист получил за празднование гола в маске для снорклинга.

«Соболев использовал корпус и ставил руку в безрассудной манере. Это должна быть вторая желтая карточка.

И судья на поле, и четвертый судья пропустили этот момент. Они подумали, что только корпусом. Но это было ошибочное решение.

Должна быть вторая желтая карточка за использование руки в безрассудной манере. Это вторая желтая и красная карточка для Соболева. Соболев должен был быть удален», – сказал Мажич в программе «Правила игры» на канале «Матч Премьер».