  • Задержан курьер, забравший деньги у убитой Секачом из «Урала-2» предпринимательницы. СК устанавливает личность 4-го участника преступной схемы
8

Курьера, забравшего деньги убитой Секачом предпринимательницы, задержали.

В Москве задержали курьера, забравшего деньги убитой футболистом «Урала-2» Даниилом Секачом предпринимательницы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее стало известно, что 20-летнему игроку «Урала-2» предъявили обвинение в убийстве жительницы Северо-Западного округа Москвы. Секач признал вину, но заявил, что действовал под влиянием мошенников и был уверен, что участвует в операции спецслужб. В ходе проведения следственных действий и оперативно‑розыскных мероприятий была установлена и задержана соучастница преступления. Ею оказалась 22‑летняя москвичка. По поручению организаторов она приобрела строительный инструмент (болгарку) и доставила его в квартиру на Строгинском бульваре, где обвиняемый совершил убийство хозяйки, а затем с использованием полученного инструмента вскрыл сейф.

«Сегодня в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД по СЗАО <...> задержан 17-летний студент одного из столичных колледжей. Он стал третьим фигурантом резонансного уголовного дела об убийстве предпринимательницы на северо-западе столицы 13 марта», – заявила Волк

По ее словам, деньги, похищенные из сейфа потерпевшей, передала юноше 22-летняя москвичка, задержанная ранее. Именно она подобрала средства и другие ценности, которые после убийства сбросил из окна Секач.

Затем студент колледжа отдал похищенное следующему участнику криминальной схемы, его личность выясняют. СК в ближайшее время предъявит молодому человеку обвинение.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: РИА Новости
logoУрал-2
Даниил Секач
logoПервая лига
происшествия
РИА Новости
деньги
logoпремьер-лига Россия
Продолжайте вести наблюдение за идиотами
Опять эти мошенники… нужно запретить интернет, срочно!

PS а почему Спортс ру нет в Максе?
Хрень какая-то. Слишком маленький, можно сказать, нищенский куш для такой громоздкой схемы. Наводка шла от ближнего круга дочек. Языком похоже, что много мололи. Слишком впечатлительной наверное выглядел в реальности пустой сейф. На это и купились. Зы. А курьершу то с болгаркой за что притянули? Она здесь вообще с боку -припеку))
Ответ Kit244098
так откуда они знали, сколько бабок в сейфе
Ответ Kit244098
Читаем и ждём
Криминальная сводка подъехала
Что там вообще произошло
Глава «Урала» Иванов о задержании Секача по подозрению в убийстве: «Трагедия для всех: для пострадавшей семьи, для футболиста, для нас. Все говорят, что Даниил был спокойным парнем»
вчера, 13:32
Игрок «Урала-2» грабил и убивал по наводке телефонных мошенников. Его отправили в СИЗО
16 марта, 19:10
Обвиненный в убийстве игрок «Урала-2» Секач отправлен в СИЗО до 15 мая
16 марта, 16:21
Юрист об обвинении Секача в убийстве: «Вплоть до пожизненного, если не признают душевнобольным. Сломан сейф, убит человек – лет 20-30 точно. Признание вины сильно не поможет»
16 марта, 12:22
