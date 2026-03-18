Задержан курьер, забравший деньги у убитой Секачом из «Урала-2» предпринимательницы. СК устанавливает личность 4-го участника преступной схемы

Курьера, забравшего деньги убитой Секачом предпринимательницы, задержали.

В Москве задержали курьера, забравшего деньги убитой футболистом «Урала-2» Даниилом Секачом предпринимательницы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее стало известно, что 20-летнему игроку «Урала-2» предъявили обвинение в убийстве жительницы Северо-Западного округа Москвы. Секач признал вину, но заявил, что действовал под влиянием мошенников и был уверен, что участвует в операции спецслужб. В ходе проведения следственных действий и оперативно‑розыскных мероприятий была установлена и задержана соучастница преступления. Ею оказалась 22‑летняя москвичка. По поручению организаторов она приобрела строительный инструмент (болгарку) и доставила его в квартиру на Строгинском бульваре, где обвиняемый совершил убийство хозяйки, а затем с использованием полученного инструмента вскрыл сейф.

«Сегодня в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД по СЗАО <...> задержан 17-летний студент одного из столичных колледжей. Он стал третьим фигурантом резонансного уголовного дела об убийстве предпринимательницы на северо-западе столицы 13 марта», – заявила Волк

По ее словам, деньги, похищенные из сейфа потерпевшей, передала юноше 22-летняя москвичка, задержанная ранее. Именно она подобрала средства и другие ценности, которые после убийства сбросил из окна Секач.

Затем студент колледжа отдал похищенное следующему участнику криминальной схемы, его личность выясняют. СК в ближайшее время предъявит молодому человеку обвинение.