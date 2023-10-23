Легенду сборной Египта считают террористом. В 2008-м он поддержал сектор Газа прямо на поле

Вы точно помните Мухамеда Абутрику.

Карима Бензема подозревают в симпатиях к террористам. Во Франции призвали лишить его гражданства и заодно «Золотого мяча». Восемь лет назад похожие обвинения звучали в адрес Мухамеда Абутрики – одного из лучших игроков в истории сборной Египта уличили в финансировании «Братьев-мусульман» (запрещенная в России террористическая организация).

Рассказываем его историю.

Абутрика никогда не играл в Европе, но все равно прославился. В списке лучших африканцев он обошел Это’О и Дрогба

В середине октября вышло новое издание биографической серии «500 самых влиятельных мусульман». Его обновляют ежегодно, а в составлении участвуют Центр мусульманско-христианского взаимопонимания в Вашингтоне, Королевский центр исламских стратегических исследований в Иордании и известный американский профессор, эксперт по Ближнему Востоку Абдалла Шлейфер. В свежей редакции в тройку наиболее влиятельных вошли йеменский теолог Хабиб Омар бин Хафиз, король Саудовской Аравии Салман Аль Сауд и верховный руководитель Ирана Али Хаменеи. На 41-м месте оказался Мохаммед Салах, а отдельного упоминания (но без номеров) заслужили бывший партнер египтянина Садио Мане и Хабиб Нурмагомедов.

В серии есть рубрики. Например, в «политики» записали Рамзана Кадырова, а в «экстремисты» – сирийского исламиста Абу Мухаммада аль-Джулани и главу террористической группировки из Сомали Ахмада Умара. В эту же категорию мог попасть и Мухамед Абутрика, если бы сборник составляли в Египте (а так Абутрика среди спортсменов).

Абутрика – бывший полузащитник и нападающий каирского «Аль-Ахли», хотя дома его считают террористом.

Об особом статусе игрока на родине в книге ни слова: «За 16-летнюю карьеру он завоевал 28 крупных титулов, в том числе три (на самом деле два – Sports.ru) Кубка африканских наций. Он также стал послом доброй воли Программы развития ООН и собрал 17 миллионов подписчиков в соцсетях». Там же говорится, что Мухамед раскритиковал африканских болельщиков за чрезмерное внимание к европейскому футболу. Абутрику можно понять: всю карьеру он провел Египте, сначала играл за скромный клуб «Терсана», а в 26 попал в столичный «Аль-Ахли». Была лишь короткая аренда в ОАЭ.

Но скромные клубы не помешали Абутрике стать большим игроком. Он провел за сборную больше сотни матчей и забил 35 голов. Дебютировал в 2001-м и играл вплоть до завершения карьеры осенью 2013-го. За это время дважды брал Кубок Африки (в 2006-м и 2008-м), четырежды признавался футболистом года в Египте и боролся за звание лучшего игрока континента по версии BBC (стал вторым после Эммануэля Адебайора, обошел Дрогба и Это’О).

Среди неофициальных наград – титул самого популярного футболиста планеты по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Его он тоже брал дважды – в 2007-м и 2008-м.

Мухамед устроил акцию солидарности с жителями Сектора Газа, возвел мечеть в Гане и сыграл с Тимощуком в матче против бедности

И все же Абутрика – не просто футбольная звезда, а один из главных активистов в африканском спорте. В матче группового этапа Кубка Африки-2008 против Судана он вышел на замену во втором тайме и оформил дубль. После первого гола приподнял футболку, под которой скрывалась надпись на английском и арабском: «Сочувствуйте Газе».

Судья показал желтую, но игроку грозило более серьезное наказание – дисквалификация (а ведь он в итоге забил победный в финале). Политические высказывания в футболе под запретом, но Абутрика с этим не согласен: «У каждого игрока есть послание, и он должен отправить его людям, а не только играть в футбол».

И люди его услышали, по крайней мере – в Газе. Там на улице даже повесили большой портрет Абутрики.

КАФ не наказала футболиста – ограничилась предупреждением. А он продолжил играть с посланиями, пусть и уже за пределами поля. В 2016-м в Алжире на вручении персональной награды Рияду Марезу Абутрика выступил с речью в поддержку Сектора Газы. Рассказал, что хочет быть похороненным в той самой футболке.

Если Газе Абутрика помогал словом, то Гане – делом. В этой стране тоже живут мусульмане, и для них он за свой счет построил мечеть. Причем открытие совпало с приездом сборной Египта на отборочный матч ЧМ-2014 и религиозным праздником Курбан-Байрам. С религией у Мухамеда все строго. Он называет себя правоверным мусульманином и жестко высказывается на чувствительные для ислама темы – в частности, про ЛГБТ. Например в 2021-м Абутрика назвал гомосексуальность опасной идеологией, которой нужно активно противостоять. В религии футболист видит решение многих социальных проблем. Так он призывает наиболее богатых мусульман платить закят – специальный сбор в пользу бедных, считающийся одним из столпов ислама.

Мохаммед участвовал и в благотворительных акциях. Самая известная – «Матч против бедности» 2005 года, когда на поле в Дюссельдорфе сошлись команды друзей Зидана и Роналду. Абутрика играл вместе с бразильцем, а со скамейки ими руководил Лотар Маттеус (в команде Зидана рулил Мирча Луческу). В заявку также попали Клюйверт, Подольски, Канисарес, Бербатов, Ривалдо и даже два будущих зенитовца – Тимощук и Мейра. Собранные деньги (на трибунах тогда было 50 000 зрителей) отправили на борьбу с бедностью в Бразилии, Гаити, Марокко, Вьетнаме и других странах.

Мухамеда обвиняли в финансировании исламистов через турфирму. В Египте он до сих пор в списке террористов

Абутрика проявил принципиальность и в феврале 2012-го, когда случилась трагедия на стадионе в Порт-Саиде. Туда поехали футболисты «Аль-Ахли» на матч чемпионата Египта. Местная команда «Аль-Масри» победила 3:1, и ее фанаты, вооруженные камнями и палками, на радостях выбежали на поле. Завязалась большая драка, болельщики колотили друг друга и футболистов. На выходе из арены началась давка, а затем потасовка выплеснулась на улицы Порт-Саида. Погибли 74 человека (большинство – фанаты «Аль-Ахли»), еще 500 были ранены.

Федерация приостановила чемпионат, сезон так и не доиграли, но расследование в отношении зачинщиков тянулось очень медленно. Абутрика поддержал фанатов «Аль-Ахли» и потребовал наказать виновных – в том числе полицию и военных, чьи действия, по его мнению, и привели к большим жертвам. В итоге, когда осенью 2012-го стартовал новый сезон, Мухамед в знак протеста не вышел на поле. Он не попадал в заявку вплоть до зимнего трансферного окна, когда его арендовал «Бани Яс» из ОАЭ.

Большую роль играет контекст. Трагедия в Порт-Саиде произошла спустя ровно год после кульминации египетской революции. В феврале 2011-го на фоне «арабской весны», когда антиправительственные акции захлестнули сначала Тунис, а затем и другие страны региона, в Каире пал режим многолетнего президента Хосни Мубарака. Но спокойнее не стало. Весной 2012-го на выборах победил Мухаммед Мурси, лидер Партии свободы и справедливости – египетского крыла международной исламистской организации «Братья-мусульмане»*. Как раз между свержением Мубарака и избранием Мурси власть удерживали военные, некоторые из которых симпатизировали Хосни. Фанаты сыграли важную роль в протестах, и им, как полагает Абутрика, генералы решили отомстить, спровоцировав погромы.

Власть Мухаммеда Мурси продержалась недолго: в июле 2013-го его свергли военные, а на новых выборах победил фельдмаршал (да, в египетской армии есть такое звание) Абдул-Фаттах ас-Сиси. Он правит и по сей день. Ас-Сиси объявил «Братьев-мусульман»* вне закона и преследует всех, кто им помогал.

Как раз тогда впервые прозвучали обвинения в адрес Абутрики. Он был совладельцем туристической фирмы Ashab Tours, через счета которой, как считала новая власть, финансировалась президентская кампания Мурси. Футболист действительно поддержал кандидата, а после начала преследования и конфискации денег написал в фейсбуке, что его не запугать уголовным делом: «Вы можете забрать деньги, но я не покину страну и продолжу здесь работать».

Абутрика слово не сдержал. Теперь он живет в Катаре и не появляется в Египте, потому что арестом счетов дело не ограничилось. В 2015-м его и еще полторы тысячи человек внесли в список террористов. Абутрика пытался обжаловать решение, заявив, что ему не дали право на защиту, но в 2017-м проиграл суд.

Мухамед до сих пор входит в список террористов, а заодно – в число в 500 самых влиятельных мусульман по версии одного авторитетного сборника.

*Признана террористической организацией и запрещена в России

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Фото: Gettyimages.ru/Gallo Images, Ed Giles; East News/AP Photo/Themba Hadebe