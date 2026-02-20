  • Спортс
  • Глушенков об игре в «Зените»: «Я себя на поле не терял. Мне нечего доказывать, все знают, что я за продукт. Начал делать то, что умею – игра пошла. Поступаю по наитию, я не робот»
85

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков высказался о тактической работе с главным тренером команды Сергеем Семаком.

– В этом сезоне РПЛ у вас восемь голов и четыре ассиста, ваша оптимальная позиция – справа. Со стороны кажется, что Семак лишил вас привязанности к бровке, действуете как «свободный художник» – с неожиданным забеганиями. Вы к этому пришли благодаря беседам с Семаком о тактике?

– Я себя на поле не терял. Мне нечего доказывать – ни себе, ни кому-либо. Все знают, что я за продукт и с чем меня можно есть. Начал делать то, что умею. Поэтому игра пошла.

– Часто себе вредили высказываниями?

– Нет. Закончу эту тему так – не стыдно ошибаться, стыдно не учиться на своих ошибках. Все мои высказывания и поступки делают меня сильнее.

– Когда Семак перед игрой объясняет тактические действия, как часто действуете на поле не по тактике?

– Часто могу так поступить. Игра складывается всегда по-разному, при чем тут тактика? Поступаю по наитию в определенный момент. Я не робот.

– Семак после игр не спрашивал, почему не следовали тактике?

– Нет, не помню такого, – сказал Глушенков.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoСергей Семак
logoМаксим Глушенков
психология
logoтактика
85 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если коротко,он Семака за тренера не считает
Ответ Старик Стариканов
Если коротко,он Семака за тренера не считает
Если коротко. Не он один не считает Семака тренером. 😁
Ответ Старик Стариканов
Если коротко,он Семака за тренера не считает
от этого Семак не перестаёт быть главным тренером Зенита с трофеями и репутацией;)
Чел ещё ни разу даже чемпионат России не выиграл, а гонора, как у Месси в прайме
Ответ Rave_
Чел ещё ни разу даже чемпионат России не выиграл, а гонора, как у Месси в прайме
Даже у Месси в прайме не было такого гонора
Ответ Rave_
Чел ещё ни разу даже чемпионат России не выиграл, а гонора, как у Месси в прайме
Дык работа с ментальными коучами дала плоды. 😂
Феерический, конечно. Доказывать ему нечего, тактика ни при чём. Ни один нормальный европейский клуб не станет покупать легионера с таким отношением к делу
Ответ pit4er
Феерический, конечно. Доказывать ему нечего, тактика ни при чём. Ни один нормальный европейский клуб не станет покупать легионера с таким отношением к делу
Комментарий скрыт
Ответ Промах Мораты
Комментарий скрыт
Я же написал "нормальный"
Смешной паренек.
Скоро 27 лет, 6 полноценный сезонов в высшей лиге (из которых лишь раз выполз из 1,5к минут), один Суперкубок за Зенит, ни единой личной награды, но ему уже ничего никому доказывать не надо. Мировые звезды доказывают всю свою карьеру что-то, а тут профессионал преисполнился уже.
Ответ arspurs9
Смешной паренек. Скоро 27 лет, 6 полноценный сезонов в высшей лиге (из которых лишь раз выполз из 1,5к минут), один Суперкубок за Зенит, ни единой личной награды, но ему уже ничего никому доказывать не надо. Мировые звезды доказывают всю свою карьеру что-то, а тут профессионал преисполнился уже.
Честный скорее. Ну не доказывает он никому ничего, не видит смысла.
Не "мировая звезда" - и что из этого, чего тут смешного. Ну может Семак его в состав не ставить по этой причине - но разве это причина.
Ответ Karel
Честный скорее. Ну не доказывает он никому ничего, не видит смысла. Не "мировая звезда" - и что из этого, чего тут смешного. Ну может Семак его в состав не ставить по этой причине - но разве это причина.
Вои и верно а здесь собрались наивные люди, либо ханжи, верят в сказки про спорт, Встретил, людей у котлрых занимаются хоккей ребёнок,
Хокеистом, он по итогу не стал, а по итогу потратили сумму стлимостью квартиры
И он не богатей при этом, типа зато весело было... это кау в лотерею потратить огромные деньги или в казино, А потом смотреть на тех кто выиграл и созбавать секту обеспечивая эту секту, Больше вмего на Авито, зарабатывает Авито!))
У чела 0 игр в еврокубках и он чемпион второй лиги, ему нечего доказывать.
Ответ Moffo
У чела 0 игр в еврокубках и он чемпион второй лиги, ему нечего доказывать.
Это топ!
если перевести на общедоступный язык - Семак че-то там бренчит, а я делаю по-своему ))) Глушу неплохо бы базар то научиться фильтровать
Ответ pelevin78
если перевести на общедоступный язык - Семак че-то там бренчит, а я делаю по-своему ))) Глушу неплохо бы базар то научиться фильтровать
Глуш глушит по-тихоньку
Ответ pelevin78
если перевести на общедоступный язык - Семак че-то там бренчит, а я делаю по-своему ))) Глушу неплохо бы базар то научиться фильтровать
Его базар делает его сильнее.
Максим, конечно, с приветом. На простые вопросы отвечает, как проблемный подросток. Сначала выиграй хотя бы с Зенитом что-то, потом рассказывай, какой ты продукт.
продукт паспортного стола Российской Федерации))
Сегодня после интервью я стал намного сильнее, добавил Максимка
Семак ничего не спрашивает, просто на бенч сажает, как и любой тренер
