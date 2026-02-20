Глушенков об игре в «Зените»: «Я себя на поле не терял. Мне нечего доказывать, все знают, что я за продукт. Начал делать то, что умею – игра пошла. Поступаю по наитию, я не робот»
Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков высказался о тактической работе с главным тренером команды Сергеем Семаком.
– В этом сезоне РПЛ у вас восемь голов и четыре ассиста, ваша оптимальная позиция – справа. Со стороны кажется, что Семак лишил вас привязанности к бровке, действуете как «свободный художник» – с неожиданным забеганиями. Вы к этому пришли благодаря беседам с Семаком о тактике?
– Я себя на поле не терял. Мне нечего доказывать – ни себе, ни кому-либо. Все знают, что я за продукт и с чем меня можно есть. Начал делать то, что умею. Поэтому игра пошла.
– Часто себе вредили высказываниями?
– Нет. Закончу эту тему так – не стыдно ошибаться, стыдно не учиться на своих ошибках. Все мои высказывания и поступки делают меня сильнее.
– Когда Семак перед игрой объясняет тактические действия, как часто действуете на поле не по тактике?
– Часто могу так поступить. Игра складывается всегда по-разному, при чем тут тактика? Поступаю по наитию в определенный момент. Я не робот.
– Семак после игр не спрашивал, почему не следовали тактике?
– Нет, не помню такого, – сказал Глушенков.
