  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чемпионат Германии. «Штутгарт» сыграл 3:3 с «Хайденхаймом», «Фрайбург» одолел «Гладбах»
13

Чемпионат Германии. «Штутгарт» сыграл 3:3 с «Хайденхаймом», «Фрайбург» одолел «Гладбах»

В Германии прошли матчи 23-го тура Бундеслиги.

В пятницу «Майнц» поделил очки с «Гамбургом» (1:1) в рамках 23-го тура Бундеслиги.

В субботу «Байер» на выезде уступил «Униону» (0:1), «Бавария» на своем поле справилась с «Айнтрахтом» (3:2), «Лейпциг» упустил победу над «Боруссией» Дортмунд (2:2).  

В воскресенье «Штутгарт» сыграет вничью с «Хайденхаймом» (3:3) в гостях. 

Чемпионат Германии

23-й тур

Бундеслига Германия. 23 тур
22 февраля 14:30, Europa-Park Stadion
Логотип домашней команды
Фрайбург
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Боруссия М
Матч окончен
85’
  Табакович
83’
Дикс   Штегер
Грифо   Шерхант
79’
Судзуки   Хелер
79’
77’
Такаи
  Матанович
74’
62’
Энгельхардт   Мохья
62’
Ульрих   Матино
62’
Болин   Кастроп
Бесте
51’
2тайм
Перерыв
  Гинтер
38’
27’
Энгельхардт
Фрайбург
Атуболу, Гюнтер, Огбус, Гинтер, Треу, Остерхаге, М. Эггештайн, Бесте, Грифо, Судзуки, Матанович
Запасные: Юнг, Тарнутцер, Филипп, Макенго, Штайнманн, Ириэ, Шерхант, Ф. Мюллер, Хелер
1тайм
Боруссия М:
Николас, Дикс, Эльведи, Такаи, Ульрих, Скалли, Болин, Энгельхардт, Зандер, Онора, Табакович
Запасные: Кастроп, Матино, Зиппель, Нойхаус, Штегер, Ольшовски, Кьяродиа, Фридрих, Мохья
Подробнее
Бундеслига Германия. 23 тур
22 февраля 16:30, Миллернтор
Логотип домашней команды
Санкт-Паули
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Вердер
Матч окончен
88’
Штарк
Фудзита   Расмуссен
87’
Ирвайн   Сэндс
80’
79’
Пуэртас   Топп
76’
Битенкур
Салиакас
76’
75’
Фридль
  Фудзита
70’
62’
  Милошевич
61’
Грюлль   Милошевич
60’
Шмидт   Битенкур
  Валь
55’
54’
Линен
Карс   Перейра Лаже
53’
2тайм
Перерыв
Карс
29’
7’
Шмидт
Санкт-Паули
Василь, Метс, Валь, Андо, Фудзита, Синани, Пырка, Салиакас, Ирвайн, Смит, Карс
Запасные: Фолль, Сэндс, Хара, Перейра Лаже, Дзвигала, Оппи, Сисей, Ритцка, Расмуссен
1тайм
Вердер:
Бакхаус, Фридль, Штарк, Линен, Шмид, Мбангула, Шмидт, Пуэртас, Стаге, Нджинма, Грюлль
Запасные: Агу, Битенкур, Хейн, Деман, Малатини, Милошевич, Топп, Сугавара, Чович
Подробнее
Бундеслига Германия. 23 тур
22 февраля 18:30, Фойт-Арена
Логотип домашней команды
Хайденхайм
Завершен
3 - 3
Логотип гостевой команды
Штутгарт
Матч окончен
90’
+2’
Эль-Ханнус
90’
+2’
Андрес
88’
  Ундав
  Конте
82’
78’
Штиллер   Каразор
78’
Ассиньон   Вагноман
Нихьюс   Дорш
75’
Зирслебен   Келле
75’
Зирслебен
72’
66’
Эль-Ханнус   Нарти
66’
Фюрих   Левелинг
Пирингер   Шиммер
65’
Конте   Конте
64’
52’
Тиагу Томаш   Ундав
2тайм
Перерыв
44’
  Миттельштедт
  Ибрагимович
34’
Шеппнер   Траоре
24’
  Динкчи
20’
5’
  Фюрих
Хайденхайм
Рамай, Зирслебен, Гимбер, Майнка, Конте, Динкчи, Беренс, Нихьюс, Шеппнер, Ибрагимович, Пирингер
Запасные: Феллер, Траоре, Шиммер, Дорш, Келле, Конте, Кауфманн, Бек, Хонзак
1тайм
Штутгарт:
Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Хендрикс, Ассиньон, Андрес, Штиллер, Фюрих, Эль-Ханнус, Тиагу Томаш, Демирович
Запасные: Бредлов, Вагноман, Левелинг, Ундав, Хакес, Ельч, Каразор, Буанани, Нарти
Подробнее
Бундеслига Германия. 23 тур
20 февраля 19:40, Мева Арена
Логотип домашней команды
Майнц
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Гамбург
Матч окончен
Потульски
90’
88’
Мухайм   Гочолейшвили
87’
Кенигсдорффер   Эльфадли
Ли Чжэ Сон   Небель
86’
76’
Отеле   Филипп
65’
Глатцель   Поульсен
65’
Джатта   Микельбрансис
64’
  Фабиу Виейра
Кор   Ферачниг
59’
58’
Ремберг
Мвумпа   Беккер
46’
2тайм
Перерыв
Кор
45’
+1’
  Амири
42’
34’
Мухайм
Мвумпа
12’
Майнц
Бац, Потульски, Пош, Кор, Мвене, Амири, Сано, Ли Чжэ Сон, да Кошта, Титц, Мвумпа
Запасные: Ляйтш, Ферачниг, Мэлоуни, Зиб, Рисс, Беккер, Гляйбер, Небель, Бевинг
1тайм
Гамбург:
Хойер, Капальдо, Торунарига, Омари, Отеле, Кенигсдорффер, Мухайм, Ремберг, Фабиу Виейра, Джатта, Глатцель
Запасные: Микельбрансис, Домпе, Филипп, Эльфадли, Штанге, Гочолейшвили, Поульсен, Тангвик, Даунс
Подробнее
Бундеслига Германия. 23 тур
21 февраля 14:30, Фольксваген-Арена
Логотип домашней команды
Вольфсбург
Завершен
2 - 3
Логотип гостевой команды
Аугсбург
Матч окончен
90’
+8’
Грегорич
Вавро   Аджетеи
90’
+5’
Кумбеди   Бюргер
90’
+5’
90’
+3’
  Реджбечай
87’
  Грегорич
86’
Якич
Белосьян
86’
Амура   Пейчинович
82’
81’
Фелльхауэр   Огунду
81’
Рибейру   Грегорич
  Сиогаи
70’
68’
Яннулис   Вольф
68’
Массенго   Реджбечай
Маер   Сиогаи
65’
Сванберг   Паредес
65’
Сванберг
64’
59’
  Рибейру
58’
Кемюр   Ридер
55’
К. Шлоттербек
50’
Рибейру
2тайм
Перерыв
  Герхардт
41’
Маер
17’
Вольфсбург
Грабара, Белосьян, Йенц, Вавро, Кумбеди, Герхардт, Эриксен, Сванберг, Маер, Дагим, Амура
Запасные: Паредес, Винисиус, Пейчинович, Мюллер, Аджетеи, Бюргер, Кульеракис, Хенсель, Сиогаи
1тайм
Аугсбург:
Дамен, Цезигер, К. Шлоттербек, Бэнкс, Клод-Морис, Кемюр, Яннулис, Фелльхауэр, Массенго, Якич, Рибейру
Запасные: Реджбечай, Огунду, Чавес, Грегорич, Лабрович, Ридер, Вольф, Каде, Кайтель
Подробнее
Бундеслига Германия. 23 тур
21 февраля 14:30, Ан дер Альтен Ферстерай
Логотип домашней команды
Унион Берлин
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Байер
Матч окончен
Реннов
90’
+3’
88’
Андрих
Илич   Ансах
86’
Шефер   Скарке
85’
83’
Хофманн
81’
Тилльман   Терье
Чжон Ву Ен   Крал
71’
68’
Баде   Хофманн
61’
Фернандес   Поку
61’
Артур   Васкес
60’
Кофан   Шик
Кверфельд
60’
2тайм
Перерыв
Илич
44’
  Хедира
28’
Хаберер   Триммель
11’
Хаберер
10’
Нсоки
3’
Унион Берлин
Реннов, Нсоки, Кверфельд, Дуки, Чжон Ву Ен, Шефер, Кен, Кемляйн, Хедира, Хаберер, Илич
Запасные: Рааб, Триммель, Крал, Скарке, Берк, Ансах, Прой, Маркграф, Бурджу
1тайм
Байер:
Бласвих, Тапсоба, Баде, Андрих, Маза, Тилльман, Гримальдо, Артур, Алеиш Гарсия, Фернандес, Кофан
Запасные: Куанса, Паласиос, Поку, Васкес, Шик, Терье, Омлин, Эрманн, Хофманн
Подробнее
Бундеслига Германия. 23 тур
21 февраля 14:30, Альянц Арена
Логотип домашней команды
Бавария
Завершен
3 - 2
Логотип гостевой команды
Айнтрахт Ф
Матч окончен
90’
+8’
Аменда
Киммих   Та
90’
+4’
Олисе   Горетцка
90’
+4’
90’
+2’
Коллинз
86’
  Калимуэндо
Мусиала   Гнабри
78’
Павлович   Бишоф
77’
77’
Хейлунд   Баум
77’
Схири   Шаиби
77’
  Буркардт
  Кейн
68’
60’
Амаимуни-Эшгуяб   Калимуэндо
60’
Доан   Гетце
60’
Дауд   Буркардт
Дэвис   Ито
50’
2тайм
Перерыв
43’
Баойя
  Кейн
20’
  Павлович
16’
Бавария
Урбиг, Дэвис, Ким Мин Чжэ, Упамекано, Станишич, Павлович, Киммих, Мусиала, Олисе, Диас, Кейн
Запасные: Геррейру, Та, Бишоф, Горетцка, Карл, Гнабри, Ульрайх, Джексон, Ито
1тайм
Айнтрахт Ф:
Сантос, Аменда, Коллинз, Схири, Баойя, Доан, Браун, Хейлунд, Ларссон, Амаимуни-Эшгуяб, Дауд
Запасные: Цеттерер, Гетце, Баум, Косуги, Шаиби, Аррхов, Граль, Буркардт, Калимуэндо
Подробнее
Бундеслига Германия. 23 тур
21 февраля 14:30, РейнЭнергиШтадион
Логотип домашней команды
Кельн
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Хоффенхайм
Матч окончен
90’
+5’
Морстедт
90’
+2’
Аслани   Эдуардо
90’
+2’
Туре   Жандре
Каминьски   Шентен
90’
+1’
Краус   Йоуханнессон
90’
+1’
89’
Крамарич   Морстедт
Эль Мала   Бюльтер
85’
Ахе   Вальдшмидт
85’
Озкаджар
78’
75’
Цоуфал
73’
Бургер   Прасс
Себулонсен   Симпсон-Пьюзи
69’
  Эль Мала
63’
60’
  Крамарич
2тайм
Перерыв
45’
  Кабак
42’
Хайдари
  Ахе
15’
Кельн
Швэбе, Озкаджар, ван ден Берг, Шмид, Эль Мала, Каминьски, Лунн Хансен, Себулонсен, Краус, Мартель, Ахе
Запасные: Хусейнбашич, Йоуханнессон, Бюльтер, Цилер, Чавес, Шентен, Вальдшмидт, Кеббинг, Симпсон-Пьюзи
1тайм
Хоффенхайм:
Бауманн, Хайдари, Кабак, Гранач, Бургер, Авдуллаху, Премель, Туре, Цоуфал, Крамарич, Аслани
Запасные: Филипп, Лессиг, Прасс, Дамар, Джурич, Морстедт, Акпогума, Эдуардо, Жандре
Подробнее
Бундеслига Германия. 23 тур
21 февраля 17:30, Ред Булл Арена
Логотип домашней команды
РБ Лейпциг
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Боруссия Д
Матч окончен
90’
+5’
  Фабиу Силва
Диоманде   Финкгрефе
90’
+4’
Раум
90’
+2’
Баку   Хенрихс
82’
Груда   Бандзузи
82’
Ромуло   Хардер
81’
78’
Фабиу Силва
76’
Забитцер   Адейеми
71’
Гирасси   Фабиу Силва
69’
Рюэрсон
Шлагер   Нуса
65’
65’
Нмеча   Чуквуэмека
64’
Байер   Брандт
64’
Реджани   Ян Коуто
54’
Реджани
50’
  Ромуло
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Бенсебайни
Лукеба
41’
  Баумгартнер
39’
Ромуло
31’
  Баумгартнер
20’
РБ Лейпциг
Вандевордт, Раум, Лукеба, Орбан, Баку, Шлагер, Зайвальд, Баумгартнер, Диоманде, Ромуло, Груда
Запасные: Финкгрефе, Хардер, Цингерле, Бандзузи, Гомис, Битшиабу, Хенрихс, Нуса, Бакайоко
1тайм
Боруссия Д:
Кобель, Бенсебайни, Антон, Реджани, Байер, Забитцер, Свенссон, Рюэрсон, Нмеча, Беллингем, Гирасси
Запасные: Бенкара, Чуквуэмека, Озджан, Инасио, Фабиу Силва, Майер, Ян Коуто, Брандт, Адейеми
Подробнее

Таблица Бундеслиги 

Статистика Бундеслиги

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoБоруссия Менхенгладбах
logoАйнтрахт Франкфурт
результаты
logoХайденхайм
logoФрайбург
logoКельн
logoВердер
logoбундеслига Германия
logoСанкт-Паули
logoШтутгарт
logoБоруссия Дортмунд
logoБавария
logoГамбург
logoАугсбург
logoУнион Берлин
logoВольфсбург
logoХоффенхайм
logoБайер
logoРБ Лейпциг
logoМайнц
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вердер - это кошмар, конечно. Пора снова очищаться во 2 БЛ.
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
Пусть увольняют весь спортивный менеджмент.
Меня поражает этот Ким с 3 номером. За какие такие заслуги он играет в топ команде? Ему нужно играть где нибудь у себя в Корее. Это просто ужас как он привозит раз за разом. Это они таким образом привлекают Юж. Корейских болельщиков? Ужас просто.
Ответ Брулин
Меня поражает этот Ким с 3 номером. За какие такие заслуги он играет в топ команде? Ему нужно играть где нибудь у себя в Корее. Это просто ужас как он привозит раз за разом. Это они таким образом привлекают Юж. Корейских болельщиков? Ужас просто.
Рынок цз в принципе - тоска и уныние. Кима брали после отличного сезона в Наполи
Удачи Хоффенхайму.
Ответ alexsem69
Удачи Хоффенхайму.
Не выиграли сегодня !
Бывает и такое - Кёльн , вернувшийся , чтобы править , в этом сезоне не подарок
Дортмунд молодцы.Ковач идеально вписался туда.
Позорище просто ((
Абсолютно безвольная игра в обороне и особенно у Бакхауса.
Закономерное дно.
Назначили тренером долбаное про-гамбургское у6ожество, которое уже с 15-го привело на 17-ое своими потрясающими решениями.
Играет, конечно, команда, но здесь решение о сознательном уничтожении команды приняли придурки из Совета директоров или кто там принимает окончательное решение.
Абсолютные вредители!
Клеменс Фритц, ты же свой, а хуже колорадского жука!! (
Гамбург молодцы. Продлили серию без поражений до 6.
Интрига одна - будет ли пенальти у Кейна
Надо сказать спасибо Марио Гётце в концовке)
будь это ПО ЛЧ, исход мог быть другим
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
6 минут назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
19 минут назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
35 минут назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» пропустил 4 гола от «Аль-Кадисии», «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Аль-Таавуном» во вторник, «Аль-Наср» Роналду – с «Аль-Нажмой» в среду
вчера, 21:05
Рекомендуем