Чемпионат Германии. «Штутгарт» сыграл 3:3 с «Хайденхаймом», «Фрайбург» одолел «Гладбах»

В Германии прошли матчи 23-го тура Бундеслиги.

В пятницу «Майнц » поделил очки с «Гамбургом » (1:1) в рамках 23-го тура Бундеслиги.

В субботу «Байер » на выезде уступил «Униону » (0:1), «Бавария » на своем поле справилась с «Айнтрахтом» (3:2), «Лейпциг» упустил победу над «Боруссией» Дортмунд (2:2).

В воскресенье «Штутгарт» сыграет вничью с «Хайденхаймом» (3:3) в гостях.

Чемпионат Германии

23-й тур

Бундеслига Германия. 23 тур 22 февраля 16:30, Миллернтор Санкт-Паули Завершен 2 - 1 Вердер Матч окончен 88’ Штарк Фудзита Расмуссен 87’ Ирвайн Сэндс 80’ 79’ Пуэртас Топп 76’ Битенкур Салиакас 76’ 75’ Фридль Фудзита

70’ 62’ Милошевич

61’ Грюлль Милошевич 60’ Шмидт Битенкур Валь

55’ 54’ Линен Карс Перейра Лаже 53’ 2 тайм Перерыв Карс 29’ 7’ Шмидт Санкт-Паули Василь, Метс, Валь, Андо, Фудзита, Синани, Пырка, Салиакас, Ирвайн, Смит, Карс Запасные: Фолль, Сэндс, Хара, Перейра Лаже, Дзвигала, Оппи, Сисей, Ритцка, Расмуссен 1 тайм Вердер: Бакхаус, Фридль, Штарк, Линен, Шмид, Мбангула, Шмидт, Пуэртас, Стаге, Нджинма, Грюлль Запасные: Агу, Битенкур, Хейн, Деман, Малатини, Милошевич, Топп, Сугавара, Чович

Бундеслига Германия. 23 тур 22 февраля 18:30, Фойт-Арена Хайденхайм Завершен 3 - 3 Штутгарт Матч окончен 90’ +2’ Эль-Ханнус 90’ +2’ Андрес 88’ Ундав

Конте

82’ 78’ Штиллер Каразор 78’ Ассиньон Вагноман Нихьюс Дорш 75’ Зирслебен Келле 75’ Зирслебен 72’ 66’ Эль-Ханнус Нарти 66’ Фюрих Левелинг Пирингер Шиммер 65’ Конте Конте 64’ 52’ Тиагу Томаш Ундав 2 тайм Перерыв 44’ Миттельштедт

Ибрагимович

34’ Шеппнер Траоре 24’ Динкчи

20’ 5’ Фюрих

Хайденхайм Рамай, Зирслебен, Гимбер, Майнка, Конте, Динкчи, Беренс, Нихьюс, Шеппнер, Ибрагимович, Пирингер Запасные: Феллер, Траоре, Шиммер, Дорш, Келле, Конте, Кауфманн, Бек, Хонзак 1 тайм Штутгарт: Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Хендрикс, Ассиньон, Андрес, Штиллер, Фюрих, Эль-Ханнус, Тиагу Томаш, Демирович Запасные: Бредлов, Вагноман, Левелинг, Ундав, Хакес, Ельч, Каразор, Буанани, Нарти

Бундеслига Германия. 23 тур 21 февраля 14:30, Фольксваген-Арена Вольфсбург Завершен 2 - 3 Аугсбург Матч окончен 90’ +8’ Грегорич Вавро Аджетеи 90’ +5’ Кумбеди Бюргер 90’ +5’ 90’ +3’ Реджбечай

87’ Грегорич

86’ Якич Белосьян 86’ Амура Пейчинович 82’ 81’ Фелльхауэр Огунду 81’ Рибейру Грегорич Сиогаи

70’ 68’ Яннулис Вольф 68’ Массенго Реджбечай Маер Сиогаи 65’ Сванберг Паредес 65’ Сванберг 64’ 59’ Рибейру

58’ Кемюр Ридер 55’ К. Шлоттербек 50’ Рибейру 2 тайм Перерыв Герхардт

41’ Маер 17’ Вольфсбург Грабара, Белосьян, Йенц, Вавро, Кумбеди, Герхардт, Эриксен, Сванберг, Маер, Дагим, Амура Запасные: Паредес, Винисиус, Пейчинович, Мюллер, Аджетеи, Бюргер, Кульеракис, Хенсель, Сиогаи 1 тайм Аугсбург: Дамен, Цезигер, К. Шлоттербек, Бэнкс, Клод-Морис, Кемюр, Яннулис, Фелльхауэр, Массенго, Якич, Рибейру Запасные: Реджбечай, Огунду, Чавес, Грегорич, Лабрович, Ридер, Вольф, Каде, Кайтель

Бундеслига Германия. 23 тур 21 февраля 14:30, РейнЭнергиШтадион Кельн Завершен 2 - 2 Хоффенхайм Матч окончен 90’ +5’ Морстедт 90’ +2’ Аслани Эдуардо 90’ +2’ Туре Жандре Каминьски Шентен 90’ +1’ Краус Йоуханнессон 90’ +1’ 89’ Крамарич Морстедт Эль Мала Бюльтер 85’ Ахе Вальдшмидт 85’ Озкаджар 78’ 75’ Цоуфал 73’ Бургер Прасс Себулонсен Симпсон-Пьюзи 69’ Эль Мала

63’ 60’ Крамарич

2 тайм Перерыв 45’ Кабак

42’ Хайдари Ахе

15’ Кельн Швэбе, Озкаджар, ван ден Берг, Шмид, Эль Мала, Каминьски, Лунн Хансен, Себулонсен, Краус, Мартель, Ахе Запасные: Хусейнбашич, Йоуханнессон, Бюльтер, Цилер, Чавес, Шентен, Вальдшмидт, Кеббинг, Симпсон-Пьюзи 1 тайм Хоффенхайм: Бауманн, Хайдари, Кабак, Гранач, Бургер, Авдуллаху, Премель, Туре, Цоуфал, Крамарич, Аслани Запасные: Филипп, Лессиг, Прасс, Дамар, Джурич, Морстедт, Акпогума, Эдуардо, Жандре

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги