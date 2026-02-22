Чемпионат Германии. «Штутгарт» сыграл 3:3 с «Хайденхаймом», «Фрайбург» одолел «Гладбах»

В Германии прошли матчи 23-го тура Бундеслиги.
В пятницу «Майнц» поделил очки с «Гамбургом» (1:1) в рамках 23-го тура Бундеслиги.
В субботу «Байер» на выезде уступил «Униону» (0:1), «Бавария» на своем поле справилась с «Айнтрахтом» (3:2), «Лейпциг» упустил победу над «Боруссией» Дортмунд (2:2).
В воскресенье «Штутгарт» сыграет вничью с «Хайденхаймом» (3:3) в гостях.
Чемпионат Германии
23-й тур
Фрайбург
Атуболу, Гюнтер, Огбус, Гинтер, Треу, Остерхаге, М. Эггештайн, Бесте, Грифо, Судзуки, Матанович
Запасные: Юнг, Тарнутцер, Филипп, Макенго, Штайнманн, Ириэ, Шерхант, Ф. Мюллер, Хелер
Боруссия М:
Николас, Дикс, Эльведи, Такаи, Ульрих, Скалли, Болин, Энгельхардт, Зандер, Онора, Табакович
Запасные: Кастроп, Матино, Зиппель, Нойхаус, Штегер, Ольшовски, Кьяродиа, Фридрих, Мохья
Санкт-Паули
Василь, Метс, Валь, Андо, Фудзита, Синани, Пырка, Салиакас, Ирвайн, Смит, Карс
Запасные: Фолль, Сэндс, Хара, Перейра Лаже, Дзвигала, Оппи, Сисей, Ритцка, Расмуссен
Вердер:
Бакхаус, Фридль, Штарк, Линен, Шмид, Мбангула, Шмидт, Пуэртас, Стаге, Нджинма, Грюлль
Запасные: Агу, Битенкур, Хейн, Деман, Малатини, Милошевич, Топп, Сугавара, Чович
Хайденхайм
Рамай, Зирслебен, Гимбер, Майнка, Конте, Динкчи, Беренс, Нихьюс, Шеппнер, Ибрагимович, Пирингер
Запасные: Феллер, Траоре, Шиммер, Дорш, Келле, Конте, Кауфманн, Бек, Хонзак
Штутгарт:
Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Хендрикс, Ассиньон, Андрес, Штиллер, Фюрих, Эль-Ханнус, Тиагу Томаш, Демирович
Запасные: Бредлов, Вагноман, Левелинг, Ундав, Хакес, Ельч, Каразор, Буанани, Нарти
Майнц
Бац, Потульски, Пош, Кор, Мвене, Амири, Сано, Ли Чжэ Сон, да Кошта, Титц, Мвумпа
Запасные: Ляйтш, Ферачниг, Мэлоуни, Зиб, Рисс, Беккер, Гляйбер, Небель, Бевинг
Гамбург:
Хойер, Капальдо, Торунарига, Омари, Отеле, Кенигсдорффер, Мухайм, Ремберг, Фабиу Виейра, Джатта, Глатцель
Запасные: Микельбрансис, Домпе, Филипп, Эльфадли, Штанге, Гочолейшвили, Поульсен, Тангвик, Даунс
Вольфсбург
Грабара, Белосьян, Йенц, Вавро, Кумбеди, Герхардт, Эриксен, Сванберг, Маер, Дагим, Амура
Запасные: Паредес, Винисиус, Пейчинович, Мюллер, Аджетеи, Бюргер, Кульеракис, Хенсель, Сиогаи
Аугсбург:
Дамен, Цезигер, К. Шлоттербек, Бэнкс, Клод-Морис, Кемюр, Яннулис, Фелльхауэр, Массенго, Якич, Рибейру
Запасные: Реджбечай, Огунду, Чавес, Грегорич, Лабрович, Ридер, Вольф, Каде, Кайтель
Унион Берлин
Реннов, Нсоки, Кверфельд, Дуки, Чжон Ву Ен, Шефер, Кен, Кемляйн, Хедира, Хаберер, Илич
Запасные: Рааб, Триммель, Крал, Скарке, Берк, Ансах, Прой, Маркграф, Бурджу
Байер:
Бласвих, Тапсоба, Баде, Андрих, Маза, Тилльман, Гримальдо, Артур, Алеиш Гарсия, Фернандес, Кофан
Запасные: Куанса, Паласиос, Поку, Васкес, Шик, Терье, Омлин, Эрманн, Хофманн
Амаимуни-Эшгуяб Калимуэндо
Бавария
Урбиг, Дэвис, Ким Мин Чжэ, Упамекано, Станишич, Павлович, Киммих, Мусиала, Олисе, Диас, Кейн
Запасные: Геррейру, Та, Бишоф, Горетцка, Карл, Гнабри, Ульрайх, Джексон, Ито
Айнтрахт Ф:
Сантос, Аменда, Коллинз, Схири, Баойя, Доан, Браун, Хейлунд, Ларссон, Амаимуни-Эшгуяб, Дауд
Запасные: Цеттерер, Гетце, Баум, Косуги, Шаиби, Аррхов, Граль, Буркардт, Калимуэндо
Кельн
Швэбе, Озкаджар, ван ден Берг, Шмид, Эль Мала, Каминьски, Лунн Хансен, Себулонсен, Краус, Мартель, Ахе
Запасные: Хусейнбашич, Йоуханнессон, Бюльтер, Цилер, Чавес, Шентен, Вальдшмидт, Кеббинг, Симпсон-Пьюзи
Хоффенхайм:
Бауманн, Хайдари, Кабак, Гранач, Бургер, Авдуллаху, Премель, Туре, Цоуфал, Крамарич, Аслани
Запасные: Филипп, Лессиг, Прасс, Дамар, Джурич, Морстедт, Акпогума, Эдуардо, Жандре
РБ Лейпциг
Вандевордт, Раум, Лукеба, Орбан, Баку, Шлагер, Зайвальд, Баумгартнер, Диоманде, Ромуло, Груда
Запасные: Финкгрефе, Хардер, Цингерле, Бандзузи, Гомис, Битшиабу, Хенрихс, Нуса, Бакайоко
Боруссия Д:
Кобель, Бенсебайни, Антон, Реджани, Байер, Забитцер, Свенссон, Рюэрсон, Нмеча, Беллингем, Гирасси
Запасные: Бенкара, Чуквуэмека, Озджан, Инасио, Фабиу Силва, Майер, Ян Коуто, Брандт, Адейеми
Таблица Бундеслиги
Статистика Бундеслиги
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
Пусть увольняют весь спортивный менеджмент.
Бывает и такое - Кёльн , вернувшийся , чтобы править , в этом сезоне не подарок
Абсолютно безвольная игра в обороне и особенно у Бакхауса.
Закономерное дно.
Играет, конечно, команда, но здесь решение о сознательном уничтожении команды приняли придурки из Совета директоров или кто там принимает окончательное решение.
Абсолютные вредители!
Клеменс Фритц, ты же свой, а хуже колорадского жука!! (
будь это ПО ЛЧ, исход мог быть другим