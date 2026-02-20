Министерство спорта ДР Конго о партнерстве с «Монако»: «Категорически отрицаем любые обвинения в растрате, отмывании денег или коррупции»

В ДР Конго отвергли обвинения, связанные с партнерством с «Монако».

В министерстве спорта Демократической республики Конго отвергли подозрения в коррупции, растрате и отмывании денег в связи с партнерством с «Монако».

Ранее стало известно , что сотрудничество сторон стало предметом судебного разбирательства.

В июне 2025 года ДР Конго и «Монако» заключили партнерское соглашение на 3 года, сумма сделки составила 4,8 миллиона евро (1,6 млн евро за сезон). Клуб и африканское государство «ставили перед собой цель внести свой вклад в развитие конголезского футбола и усилить международное влияние ДР Конго».

В сентябре прошлого года в Национальную финансовую прокуратуру Франции (PNF) была подана жалоба с обвинениями в отмывании денег, растрате государственных средств и коррупции. Заявление передал адвокат Эрве Диакизе от имени двух граждан ДР Конго, проживающих во Франции. Последние потребовали анонимности из «опасений мести». Теперь, по данным L’Équipe, это дело было передано властям Монако.

«Министерство спорта категорически отвергает обвинения, о которых сообщило французское СМИ L’Équipe, касающиеся передачи заявления властям Княжества Монако.

Мы категорически отрицаем любые обвинения в растрате, отмывании денег или коррупции», – сообщило конголезское министерство.

В заявлении также поясняется, что партнерство было «одобрено соответствующими государственными органами» и реализовано «в строгом соответствии с применимыми финансовыми, договорными и бюджетными правилами».