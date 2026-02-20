  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Министерство спорта ДР Конго о партнерстве с «Монако»: «Категорически отрицаем любые обвинения в растрате, отмывании денег или коррупции»
0

Министерство спорта ДР Конго о партнерстве с «Монако»: «Категорически отрицаем любые обвинения в растрате, отмывании денег или коррупции»

В ДР Конго отвергли обвинения, связанные с партнерством с «Монако».

В министерстве спорта Демократической республики Конго отвергли подозрения в коррупции, растрате и отмывании денег в связи с партнерством с «Монако».

Ранее стало известно, что сотрудничество сторон стало предметом судебного разбирательства. 

В июне 2025 года ДР Конго и «Монако» заключили партнерское соглашение на 3 года, сумма сделки составила 4,8 миллиона евро (1,6 млн евро за сезон). Клуб и африканское государство «ставили перед собой цель внести свой вклад в развитие конголезского футбола и усилить международное влияние ДР Конго».

В сентябре прошлого года в Национальную финансовую прокуратуру Франции (PNF) была подана жалоба с обвинениями в отмывании денег, растрате государственных средств и коррупции. Заявление передал адвокат Эрве Диакизе от имени двух граждан ДР Конго, проживающих во Франции. Последние потребовали анонимности из «опасений мести». Теперь, по данным L’Équipe, это дело было передано властям Монако.

«Министерство спорта категорически отвергает обвинения, о которых сообщило французское СМИ L’Équipe, касающиеся передачи заявления властям Княжества Монако.

Мы категорически отрицаем любые обвинения в растрате, отмывании денег или коррупции», – сообщило конголезское министерство.

В заявлении также поясняется, что партнерство было «одобрено соответствующими государственными органами» и реализовано «в строгом соответствии с применимыми финансовыми, договорными и бюджетными правилами».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Foot Mercato
logoлига 1 Франция
logoМонако
logoСборная ДР Конго по футболу
деньги
Политика
бизнес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жалобу на сотрудничество «Монако» и ДР Конго передали в генпрокуратуру княжества. В заявлении говорится об отмывании денег, растрате государственных средств и коррупции
19 февраля, 21:56
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
6 минут назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
19 минут назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
35 минут назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» пропустил 4 гола от «Аль-Кадисии», «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Аль-Таавуном» во вторник, «Аль-Наср» Роналду – с «Аль-Нажмой» в среду
вчера, 21:05
Рекомендуем