Фигу о переходе из «Барсы» в «Реал»: «Моя жизнь изменилась навсегда. Я ошибся, сказав, что не уйду – я действительно так считал. Раздутая барселонской прессой кампания усугубила ситуацию»

Фигу высказался о реакции на переход в «Реал».

Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу высказался о переходе из «Барселоны» в «Реал » летом 2000 года.

О трансфере

«Мой агент позвонил мне и сказал, что есть кандидат в президенты «Реала», который хочет выплатить мои отступные. Тогда это было 60 миллионов евро – в 2000 году это казалось безумием. Но это был всего лишь кандидат, у меня был контракт, и я был сосредоточен на сборной. Я сказал агенту выслушать его и сообщил президенту «Барселоны», а он ответил: пусть приносят деньги. Он думал, что это блеф.

«Барселона » переживала сложную финансовую ситуацию, и, думаю, они хотели продать кого-то из ведущих игроков. Я уехал в отпуск, и все стало приобретать более реальные очертания.

Я совершил ошибку, дав интервью, в котором сказал, что не уйду, потому что тогда действительно думал, что останусь. Это была ошибка. Но процесс начал разрастаться как снежный ком. С Флорентино я познакомился только в день его победы на выборах и отправился в Лиссабон, чтобы взять на себя ответственность. И моя жизнь изменилась навсегда».

О первом матче на «Камп Ноу»

«Моей задачей было подготовиться к игре. Я понимал символизм этого трансфера, но специально не готовился.

Больше всего мне не понравилась кампания, раздутая барселонской прессой, которая лишь усугубила ситуацию. Были плакаты с изображением моей дочери, которой тогда был всего год. Это уже переходило все границы», – сказал Фигу.