  Фигу о переходе из «Барсы» в «Реал»: «Моя жизнь изменилась навсегда. Я ошибся, сказав, что не уйду – я действительно так считал. Раздутая барселонской прессой кампания усугубила ситуацию»
Фигу о переходе из «Барсы» в «Реал»: «Моя жизнь изменилась навсегда. Я ошибся, сказав, что не уйду – я действительно так считал. Раздутая барселонской прессой кампания усугубила ситуацию»

Фигу высказался о реакции на переход в «Реал».

Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу высказался о переходе из «Барселоны» в «Реал» летом 2000 года. 

О трансфере

«Мой агент позвонил мне и сказал, что есть кандидат в президенты «Реала», который хочет выплатить мои отступные. Тогда это было 60 миллионов евро – в 2000 году это казалось безумием. Но это был всего лишь кандидат, у меня был контракт, и я был сосредоточен на сборной. Я сказал агенту выслушать его и сообщил президенту «Барселоны», а он ответил: пусть приносят деньги. Он думал, что это блеф.

«Барселона» переживала сложную финансовую ситуацию, и, думаю, они хотели продать кого-то из ведущих игроков. Я уехал в отпуск, и все стало приобретать более реальные очертания.

Я совершил ошибку, дав интервью, в котором сказал, что не уйду, потому что тогда действительно думал, что останусь. Это была ошибка. Но процесс начал разрастаться как снежный ком. С Флорентино я познакомился только в день его победы на выборах и отправился в Лиссабон, чтобы взять на себя ответственность. И моя жизнь изменилась навсегда».

О первом матче на «Камп Ноу»

«Моей задачей было подготовиться к игре. Я понимал символизм этого трансфера, но специально не готовился.

Больше всего мне не понравилась кампания, раздутая барселонской прессой, которая лишь усугубила ситуацию. Были плакаты с изображением моей дочери, которой тогда был всего год. Это уже переходило все границы», – сказал Фигу. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: A Bola
Самое что интересное что его ненавидели как болельщики Реала так и Барселоны, .
Ответ Сэр Свободен
Самое что интересное что его ненавидели как болельщики Реала так и Барселоны, .
Иуд не любит никто. Ни те, кого предал, ни те ради кого предали. Потому что все понимают, что дело с душком. Ну...мадридские глоры со спортса, как всегда, исключение)
Ответ Сэр Свободен
Самое что интересное что его ненавидели как болельщики Реала так и Барселоны, .
Абсолютно согласен, до прошлого сезона занимал железное первое место как самый нелюбимый игрок самого любимого клуба, но в прошлом сезоне кое-кто, кое-кто очень ноющий и губастый, решил подвинуть с пьедестала Фигу
Клеймо навсегда останется у иуды! помню как на Сантьяго бернабеу его часто освистывали, да и в конце культурно выгнали С реала.
Ответ заблокированному пользователю
Клеймо навсегда останется у иуды! помню как на Сантьяго бернабеу его часто освистывали, да и в конце культурно выгнали С реала.
Комментарий скрыт
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Комментарий скрыт
ну а вы то тогда что так нервничаете?если это просто мячик, трубы, сетка??
понятно, что ситуевины бывают разные. к примеру, луис энрике и этоо без проблем ушли из реала в барсу. лаудруп ушел из барсы в реал. Более того, нужно вспомнить про карьеру феномена: из барсы в интер, оттуда в реал, а потом уже в милан. человек поиграл в испании и италии на высочайшем уровне за непримиримых соперников, и ни один инчас и тиффози, слова ему не сказали. Головой надо просто думать, когда делаешь такие вещи,чтобы потом не удивляться.
Иуда один раз - иуда навсегда! Пусть расскажет, как он сначала оказался в Барсе, как он кинул Парму, сначала подписав контракт с ней, а чуть ли не на следующий день с Ювентусом и почему ему тогда запретили переход в Серию А? В общем кидать клубы, людей, болельщиков он умел и до Барселоны..
Ответ NartApsua
Иуда один раз - иуда навсегда! Пусть расскажет, как он сначала оказался в Барсе, как он кинул Парму, сначала подписав контракт с ней, а чуть ли не на следующий день с Ювентусом и почему ему тогда запретили переход в Серию А? В общем кидать клубы, людей, болельщиков он умел и до Барселоны..
А ещё Зидан как-то после окончания карьеры ещё в 10-ых прокомментировал что-то там с Фигу и пошутил, мол, этот за деньги что угодно сделает) По-моему, там ещё стояли другие игроки Мадрида и тоже посмеялись)
Ответ NartApsua
Иуда один раз - иуда навсегда! Пусть расскажет, как он сначала оказался в Барсе, как он кинул Парму, сначала подписав контракт с ней, а чуть ли не на следующий день с Ювентусом и почему ему тогда запретили переход в Серию А? В общем кидать клубы, людей, болельщиков он умел и до Барселоны..
он кроме как тренироваться и играть за деньги, ничего никому не должен, даже если бы был испанцем, а так тем более, только дегенераты горят с него, он все правильно сделал, с фанатским быдлом так и надо
какая нежная иуда
Человек, чье имя по всему миру ассоциируется со сви.ной головой. Может, человек и неплохой сам по себе, но вот так получилось)
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Человек, чье имя по всему миру ассоциируется со сви.ной головой. Может, человек и неплохой сам по себе, но вот так получилось)
>> Были плакаты с изображением моей дочери, которой тогда был всего год.

А это у вас с чем ассоциируется?
Ответ akaAzazello
>> Были плакаты с изображением моей дочери, которой тогда был всего год. А это у вас с чем ассоциируется?
С плакатами нехорошо)
Иуда лицемер, пусть расскажет, что говорил про Мадрид, после того как ушел оттуда в Интер. Именно поэтому его везде и не любят.
Фигу самый большой предатель в футбольном мире !!!
Слишком конечно было раздуто. Ладно бы свой каталонец в Реал перешел , а то простой португальский наёмник) Страшно тогда представить что бы они со своим сделали:-/
Ответ mg-3
Слишком конечно было раздуто. Ладно бы свой каталонец в Реал перешел , а то простой португальский наёмник) Страшно тогда представить что бы они со своим сделали:-/
свой бы не перешёл
