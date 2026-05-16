Александр Мостовой: «Дуран ходил по полю пешком. Это что за нападающий?»

Экс-хавбек сборной России Александр Мостовой раскритиковал нападающего Джона Дурана, выступавшего за «Зенит».

«Удивительная история Дурана в «Зените». Когда его подписали, мы говорили, что надо посмотреть. Его же ранее покупали за какие-то большие деньги. Посмотрел несколько раз – не понимал, почему он ходит пешком по полю. Есть футболисты, которые по полю просто гуляют.

Я понимаю, когда ты это делаешь в 36 лет, но этот же молодой. Это что за нападающий? Подумал, что что-то болит. Про это никто не говорил. В итоге пришло к тому, что у него не все нормально, если уже уехал», – сказал Мостовой.

Источник: «Чемпионат»
ну молодой зелёный человек, дают 20 млн. евро зарплату, ещё плюс откаты в десятках миллионов евро, причём всё это до 2030 года, уже деньги будешь получать в любом случае... ну кому захочется в таких условиях бегать? а он совсем же молодой 20-22 года... мотивации нет, по сути всё уже заработал, что должен был всю жизнь зарабатывать, да ещё и всем потомкам заработал... куда стремится?... можно было бы пахать на поле, чтобы куда-то перейти на большую зарплату... но он же не дурак, больше 20 лямов евро уже нигде никогда не получит, и так перебор с запасом...
короче, причина в том, что нет мотивации у пацана... до 2030 года попинать в арендах мячик пешком, а затем можно на пенсию идти, денег достаточно
Месси завирусовал этот тренд.) Ходить по полю пешком.
Так он сюда не играть, а перекантоваться за хорошую зарплату приехал 😁
Материалы по теме
«Трансфер Дурана – неудачный. Не принес пользу «Зениту» и проиграл конкуренцию Соболеву». Александр Горшков о форвардах
16 мая, 02:14
Дементьев извинился за то, что вспомнил «Зенит» в эфире Setanta Sports. Комментатор сказал: «Дуран расторг контракт с санкт-петербургским «Зенитом», простите уж за такое упоминание»
15 мая, 19:34
«Дуран сделал «Зенит» чемпионом, давайте скажем прямо. Он раззадорил Соболева – и тот обрел уверенность, стал забивать, именно его голы принесли титул». Гасилин о роли колумбийца
15 мая, 16:55
