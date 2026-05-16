Александр Мостовой: «Дуран ходил по полю пешком. Это что за нападающий?»
Экс-хавбек сборной России Александр Мостовой раскритиковал нападающего Джона Дурана, выступавшего за «Зенит».
«Удивительная история Дурана в «Зените». Когда его подписали, мы говорили, что надо посмотреть. Его же ранее покупали за какие-то большие деньги. Посмотрел несколько раз – не понимал, почему он ходит пешком по полю. Есть футболисты, которые по полю просто гуляют.
Я понимаю, когда ты это делаешь в 36 лет, но этот же молодой. Это что за нападающий? Подумал, что что-то болит. Про это никто не говорил. В итоге пришло к тому, что у него не все нормально, если уже уехал», – сказал Мостовой.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
короче, причина в том, что нет мотивации у пацана... до 2030 года попинать в арендах мячик пешком, а затем можно на пенсию идти, денег достаточно