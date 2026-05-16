«Селтик» в 56-й раз стал чемпионом Шотландии и обошел «Рейнджерс» по титулам. «Хартс» не смогли прервать 40-летнюю серию побед клубов из Глазго

«Селтик» обыграл «Хартс» и стал чемпионом.

«Селтик » победил «Хартс » (3:1) в рамках заключительного тура чемпионата Шотландии.

Благодаря этой победе «Селтик» в 56-й раз стал чемпионом страны и обошел «Рейнджерс» (55 титулов).

Клубы из Глазго выигрывают чемпионат Шотландии 41 год подряд. Последним до них побеждал «Абердин» Алекса Фергюсона в 1985 году.

«Хартс» перед матчем лидировали в лиге, опережая «Селтик» на один балл. «Хартс» для титула хватило был ничьей. Клуб из Эдинбурга не берет титул с 1960-го.

Чемпионат Шотландии

38-й тур

Премьершип. 38 тур 16 мая 11:30, Селтик Парк Селтик Завершен 3 - 1 2.83 xG 0.99 Хартс Матч окончен Османд

90’ +8’ Макгрегор 90’ +7’ Маэда 90’ +6’ 90’ +4’ Шенкленд Саракки 90’ +4’ Нюгрен Мюррей 90’ Маэда

87’ 77’ Девлин Трасти Османд 73’ Тирни Саракки 73’ 68’ Каборе Soares Braga 68’ Milne Чесноков 67’ Кизиридис Форрест Ян Хен Чжун Форрест 62’ Трасти 58’ Нюгрен 53’ 51’ Банингиме Спиттал 47’ Алтена Кент Тунекти Ихеаначо 46’ 2 тайм Перерыв Энгельс

45’ +4’ 43’ Шенкленд

38’ Штайнвендер Джонстон 35’ Селтик Синисало, Тирни, Скейлз, Трасти, Джонстон, Энгельс, Макгрегор, Тунекти, Нюгрен, Ян Хен Чжун, Маэда Запасные: Дуан, Трасти, Ян Хен Чжун, Маккоуэн, Тирни, Тунекти, Ралстон, Окслейд-Чемберлен, Нюгрен 1 тайм Хартс: Шволов, Milne, Финдли, Штайнвендер, Кингсли, Алтена, Банингиме, Девлин, Кизиридис, Каборе, Шенкленд Запасные: Фултон, Sabah Kerjota, Борхгревинк, Milne, Каборе, Алтена, Банингиме, Кизиридис, Маккарт

Примечание : время начала матча – московское.

