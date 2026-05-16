  • «Селтик» в 56-й раз стал чемпионом Шотландии и обошел «Рейнджерс» по титулам. «Хартс» не смогли прервать 40-летнюю серию побед клубов из Глазго
«Селтик» в 56-й раз стал чемпионом Шотландии и обошел «Рейнджерс» по титулам. «Хартс» не смогли прервать 40-летнюю серию побед клубов из Глазго

«Селтик» обыграл «Хартс» и стал чемпионом.

«Селтик» победил «Хартс» (3:1) в рамках заключительного тура чемпионата Шотландии.

Благодаря этой победе «Селтик» в 56-й раз стал чемпионом страны и обошел «Рейнджерс» (55 титулов).

Клубы из Глазго выигрывают чемпионат Шотландии 41 год подряд. Последним до них побеждал «Абердин» Алекса Фергюсона в 1985 году.

«Хартс» перед матчем лидировали в лиге, опережая «Селтик» на один балл. «Хартс» для титула хватило был ничьей. Клуб из Эдинбурга не берет титул с 1960-го.

Чемпионат Шотландии

38-й тур

Премьершип. 38 тур
16 мая 11:30, Селтик Парк
Селтик
3 - 1
2.83xG0.99
Хартс
  Османд
90’
+8’
Макгрегор
90’
+7’
Маэда
90’
+6’
90’
+4’
Шенкленд
Саракки
90’
+4’
Нюгрен   Мюррей
90’
  Маэда
87’
77’
Девлин
Трасти   Османд
73’
Тирни   Саракки
73’
68’
Каборе   Soares Braga
68’
Milne   Чесноков
67’
Кизиридис   Форрест
Ян Хен Чжун   Форрест
62’
Трасти
58’
Нюгрен
53’
51’
Банингиме   Спиттал
47’
Алтена   Кент
Тунекти   Ихеаначо
46’
2тайм
Перерыв
  Энгельс
45’
+4’
43’
  Шенкленд
38’
Штайнвендер
Джонстон
35’
Селтик
Синисало, Тирни, Скейлз, Трасти, Джонстон, Энгельс, Макгрегор, Тунекти, Нюгрен, Ян Хен Чжун, Маэда
Запасные: Дуан, Трасти, Ян Хен Чжун, Маккоуэн, Тирни, Тунекти, Ралстон, Окслейд-Чемберлен, Нюгрен
1тайм
Хартс:
Шволов, Milne, Финдли, Штайнвендер, Кингсли, Алтена, Банингиме, Девлин, Кизиридис, Каборе, Шенкленд
Запасные: Фултон, Sabah Kerjota, Борхгревинк, Milne, Каборе, Алтена, Банингиме, Кизиридис, Маккарт
Примечание: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Шотландии

Сенсация в Шотландии: чемпионом может стать не «Селтик» и не «Рейнджерс» – впервые за 41 год
 

Если кому интересно напишу про атмосферу в Селтик парк сегодня , часа за три все пабы на районе полны , майки шарфы и даже гольфы , песни со всех сторон , народ идет на стадион пешком так как фиг припаркуешься , идут группа ми скандируют , фанаты Хартс едут электричками из Эдина , на Сентрал стейшн не протолкнуться , атмосфера накаляется ,)) живем в паре ки от стадиона на Лэнгсайд но слышно как он гудит и поет , многие кстати семьями с маленькими деткам , потому что твой клуб тут из поколения в поколение , мы конечно за Селтик , так как наш город и клуб !
Спасибо , интересно , но мы тут сегодня все за Хартс)
Да я уже поняла , сердцу не прикажешь )
Хартс! Победы!🔥
Или ничьей🙂
Не вышло)
За Хартс! За свержение гегемонов
Кэфы были соотвественно 1,6 на 4,8 !
Какая уж тут победа ? ))
Все было решено в последнем матче Селтика с тем пресловутым голов на добавленных к добавленным .
Да и то не факт !
Ну была бы фора +2 у Сердечников и это бы тоже не спасло .
А жаль !
Обидно, очень жаль болельщиков Хартс
Преимущество было огромное. И команда это преимущество не с Селтиком растеряла. Можно было бы этот матч формально доигрывать и не рвать сердца в переживаниях.
Но, обидно, да.
Сами виноваты. Упустить из рук редчайшее чемпионство за несколько минут до триумфа... Оконфузились жидко
В прошлом матче Селитку на последних секундах липовую пенку нарисовали, почему так их протаскивают? Наоборот де интересно когда новые чемпионыаля лестер сказка
если б не пенальти на 6 минуте при добавленных 5. Хартс бы уже праздновал чемпионство) За ХАРТС!
Если не на восьмой ? ))
А так уже все решено и я лично в чудо не верю !
В Шотландии два клуба всегда были и есть,Хартс тут третий лишний ), или мы чего то не знаем
Лет ми спик фром май Хартс
Для одних это очередное чемпионство, а для других огромное разочарование и драма...
А судья точно закончил матч? Будет весело если Селтик получит 0-3
Каким же физруком нужно быть, чтобы проиграть чемпионат Шотландии, тренируя Селтик

Зато темнокожего взяли для повесточки
Ты в своем уме ? Хоть бы подумал что написал. Как докатился до такого
а фекалий в штаны тебе тоже "повесточка" подкинула, симсим кумысов?
