Матч окончен
«Селтик» в 56-й раз стал чемпионом Шотландии и обошел «Рейнджерс» по титулам. «Хартс» не смогли прервать 40-летнюю серию побед клубов из Глазго
«Селтик» обыграл «Хартс» и стал чемпионом.
«Селтик» победил «Хартс» (3:1) в рамках заключительного тура чемпионата Шотландии.
Благодаря этой победе «Селтик» в 56-й раз стал чемпионом страны и обошел «Рейнджерс» (55 титулов).
Клубы из Глазго выигрывают чемпионат Шотландии 41 год подряд. Последним до них побеждал «Абердин» Алекса Фергюсона в 1985 году.
«Хартс» перед матчем лидировали в лиге, опережая «Селтик» на один балл. «Хартс» для титула хватило был ничьей. Клуб из Эдинбурга не берет титул с 1960-го.
Чемпионат Шотландии
38-й тур
Примечание: время начала матча – московское.
Какая уж тут победа ? ))
Все было решено в последнем матче Селтика с тем пресловутым голов на добавленных к добавленным .
Да и то не факт !
Ну была бы фора +2 у Сердечников и это бы тоже не спасло .
А жаль !
Но, обидно, да.
А так уже все решено и я лично в чудо не верю !
