У «Спартака» рекордная посещаемость на «Лукойл Арене» за последние 7 лет – 519 093 зрителя в сезоне-2025/26

У «Спартака» рекордная посещаемость на «Лукойл Арене» за последние 7 лет.

В сезоне-2025/2026 на домашний стадион московского клуба «Лукойл Арену » пришли 519 093 зрителя, что является рекордной посещаемостью за последние семь лет.

«Впервые с сезона-2018/2019 пробили отметку в 500 000 зрителей на домашних матчах. Спасибо за вашу поддержку, красно-белые!» – написано в сообщении арены красно-белых в телеграм-канале.