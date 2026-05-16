  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У «Спартака» рекордная посещаемость на «Лукойл Арене» за последние 7 лет – 519 093 зрителя в сезоне-2025/26
42

У «Спартака» рекордная посещаемость на «Лукойл Арене» за последние 7 лет – 519 093 зрителя в сезоне-2025/26

У «Спартака» рекордная посещаемость на «Лукойл Арене» за последние 7 лет.

«Спартак» сообщил о рекордной посещаемости за последние семь лет.

В сезоне-2025/2026 на домашний стадион московского клуба «Лукойл Арену» пришли 519 093 зрителя, что является рекордной посещаемостью за последние семь лет. 

«Впервые с сезона-2018/2019 пробили отметку в 500 000 зрителей на домашних матчах. Спасибо за вашу поддержку, красно-белые!» – написано в сообщении арены красно-белых в телеграм-канале.

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?17013 голосов
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Лукойл Арены»
logoСпартак
logoЛукойл Арена
logoпремьер-лига Россия
logoболельщики
42 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Им надо стоимость хотя бы немного снизить, самые дорогие билеты в РПЛ, снижение цен процентов на 20 может приводить к полной посещаемости стадиона
Ответ Невский баклан
Им надо стоимость хотя бы немного снизить, самые дорогие билеты в РПЛ, снижение цен процентов на 20 может приводить к полной посещаемости стадиона
ну, я как человек, сходивший несколько раз в этом сезоне, не сказал бы, что сильно дорого. сесть на низ В/D или угол С выйдет не дороже 1800 - для развлечений в Москве цена вполне средняя, кмк.
Ответ диванные войска России
ну, я как человек, сходивший несколько раз в этом сезоне, не сказал бы, что сильно дорого. сесть на низ В/D или угол С выйдет не дороже 1800 - для развлечений в Москве цена вполне средняя, кмк.
Почти 2 рубля за "не гарантированное качество и удовольствие от просмотра" да ещё не на самых удобных местах
В театр сходить будет дешевле стоить
Ценник ещё бы хотяб немного снизили. Раньше, когда в Луже играли- регулярно ходили, и билеты брали на центр, и это было не накладно . Сейчас максимум пару раз в год. И каждый раз от цен «изумление»..))
А раньше была средняя сезон 16-17 . 17_18 и 18_19 по 30000
Болелы - красавчики! Молодцы!
Средняя посещаемость Зенита 37.000 зрителей, средняя посещаемость Краснодара 28.700, Спартак 24.700)))
Кто в России народная команда?)))
Комментарий удален пользователем
Ответ Источник в сборной России
Комментарий удален пользователем
Прям каждого проверил, кто против был и кто ходит?)
Ответ Источник в сборной России
Комментарий удален пользователем
Комментарий скрыт
всё равно не верится, что обогнали Краснодар... хотя у Краснодара арена поменьше на 10 тысяч...
но если так, то молодцы
стоп а где же борьба с фан айди? или она идёт только в комментариях спортса? мда ребят быстро вы сдались
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Мостовой: «Если «Зенит» станет чемпионом, Семак будет лучшим тренером сезона. Мне всегда трудно выбирать лучшего тренера, потому что играют футболисты»
16 мая, 08:28
Карасев обслужит игру «Зенита» и «Ростова» в последнем туре РПЛ, ВАР – Кукуян. Прокопов назначен на матч «Краснодар» – «Оренбург»
16 мая, 08:15
Замгендиректора «Спартака» по коммерции Соловьев о средней посещаемости в Кубке: «Мы обошли «Краснодар» – монокоманду в городе»
16 мая, 07:31
«Краснодар» проиграет два титула за две недели. В Кубке против «Спартака» им не хватит ресурса». Гасилин о «быках»
16 мая, 03:38
Рекомендуем
Главные новости
Мостовой подколол Соболева, когда тот начал петь песню «В Зените»: «Ты-то че орешь?!» Александр ответил: «Пошел ## ###!»
49 секунд назадВидео
Защитник «Ростова» Лангович: «Пенальти «Зенита» странный. Ятимов переводит мяч на угловой – заведомо до момента, когда Миронов попал рукой»
14 минут назад
«Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)
20 минут назад
«Барселона» продлила контракт с Фликом до 2028 года с опцией еще одного сезона
30 минут назад
Тренер «Боруссии» Ковач: «Не думаю, что мы бросим вызов «Баварии» в следующем сезоне – у них больше денег и суперзвезд. Все ждут большего, но я не наивен»
32 минуты назад
Игорь Дивеев: «Переходил в «Зенит» только с мыслью о чемпионстве, другого варианта не рассматривал. Рад, что тоже внес скромный вклад в этот трофей»
36 минут назад
Модрич, Ковачич, Перишич, Гвардиол, Станишич, Будимир, Моро, Влашич – в заявке Хорватии на ЧМ-2026
51 минуту назад
«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился
сегодня, 12:18Видео
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
сегодня, 12:13
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
сегодня, 12:12
Ко всем новостям
Последние новости
Чернов близок к подписанию контракта с «Локомотивом» по схеме «1+1» («СЭ»)
1 минуту назад
Галактионов о фразе «жаль, что не сделали золотой требл»: «Лишь ирония. Сложно комментировать фантазии людей. «Локомотив» станет сильнее, если сделает необходимые шаги»
53 минуты назад
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 12:27
Искаков будет и. о. главного тренера «Акрона» в матчах с «Ротором». Весь штаб уволенного Тедеева останется на время стыков
сегодня, 12:24
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
сегодня, 12:06
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
сегодня, 11:58
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
сегодня, 11:45
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
сегодня, 11:16
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
сегодня, 10:52
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Рекомендуем