  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Федор Смолов: «Николич – лучший тренер в моей карьере. «Зенит» он бы рассмотрел, но не сегодня. Сейчас он наслаждается участием в еврокубках»
87

Федор Смолов: «Николич – лучший тренер в моей карьере. «Зенит» он бы рассмотрел, но не сегодня. Сейчас он наслаждается участием в еврокубках»

Федор Смолов выбрал лучшего тренера в карьере.

Бывший нападающий «Динамо», «Краснодара» и «Локомотива» Федор Смолов в новом выпуске «СМОЛ ФМ» выбрал лучшего тренера в своей карьере.

Марко Николич – лучший тренер в моей карьере. Совокупность человеческих и профессиональных качеств – топ.

Уважительный, внимательный и в то же время профессиональный и требовательный.

– Я думаю, он был бы интересным вариантом для «Зенита» после Семака

– Я тоже об этом думал. Я думаю, он был бы готов рассмотреть «Зенит», но на сегодняшний день ему это не интересно.

Мы с ним общаемся, и я знаю, что он искренне наслаждается возможностью участвовать в еврокубках.

Ну а когда мы вернемся в европейские турниры, он может рассмотреть, – сказал Смолов.

Николич, работавший в России с «Локомотивом» и ЦСКА, сейчас тренирует греческий АЕК.

В этом сезоне он привел команду из Афин к победе в чемпионате Греции. АЕК выступит в квалификации Лиги чемпионов.

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?17003 голоса
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Smol FM на ВидеоСпортсе’‘
logoЛокомотив
logoФедор Смолов
logoЗенит
logoСергей Семак
logoМарко Николич
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАЕК
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Греция
87 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В РПЛ было много хороших тренеров, но почему-то наши клубы легко с ними расстаются. Какого-нибудь пляжника удерживают деньгами и бонусами, а вот с Личкой или Николаичем легко расстаются. Удивительно.
Ответ Amalfitano
В РПЛ было много хороших тренеров, но почему-то наши клубы легко с ними расстаются. Какого-нибудь пляжника удерживают деньгами и бонусами, а вот с Личкой или Николаичем легко расстаются. Удивительно.
Здравая мысль
Добавил бы Ивича, Муслина и Коусейру.
Ответ Amalfitano
В РПЛ было много хороших тренеров, но почему-то наши клубы легко с ними расстаются. Какого-нибудь пляжника удерживают деньгами и бонусами, а вот с Личкой или Николаичем легко расстаются. Удивительно.
Потому что пляжники охотнее пилят зарплаты.
А как же шпалыч?
Ответ kinza
А как же шпалыч?
При шпалыче он в аренду свалил в Сельту
Не сработались особо
Ответ kinza
А как же шпалыч?
Шпалыч быстро раскусил бездаря и отправил его куда подальше))
конечно, Николич лайтовый.
Позволял в клубах тусить и с похмельем приходить на треньки.
Поэтому и любимый тренер
Ответ мохнатка
конечно, Николич лайтовый. Позволял в клубах тусить и с похмельем приходить на треньки. Поэтому и любимый тренер
Че за бред? При Николиче был отличный результат.
А ерунду, что написали это лишь ваши домысли безосновательные жиес
Ответ Дядя ТУРА
Че за бред? При Николиче был отличный результат. А ерунду, что написали это лишь ваши домысли безосновательные жиес
62 матча, 29 побед, 15 поражений, 46% набранных очков. Результат - пушка. В переводе на зуммерский, у чувака винрейт ниже 50%, это дно донное.
"Локомотив", конечно, феерично слил Николича в угоду Рангнику, который сам в Москве один раз появился, чтобы показать презентацию в Пауэрпоинте, как он клуб на редбулловские рельсы поставит, а вместо себя привёл рулить корешей из немецких пердивов и чемпионата ЮАР, которые чуть клуб в ФНЛ не опустили с игроками, купленными специально под них за много миллионов. И всё под патронажем бастарда Прядкина.
Ответ Vanek1411
"Локомотив", конечно, феерично слил Николича в угоду Рангнику, который сам в Москве один раз появился, чтобы показать презентацию в Пауэрпоинте, как он клуб на редбулловские рельсы поставит, а вместо себя привёл рулить корешей из немецких пердивов и чемпионата ЮАР, которые чуть клуб в ФНЛ не опустили с игроками, купленными специально под них за много миллионов. И всё под патронажем бастарда Прядкина.
Зато блистал и сверкал в РПЛ выдающийся нападающий всех времён Хенти.
Ответ Вондроушова
Зато блистал и сверкал в РПЛ выдающийся нападающий всех времён Хенти.
Хенти при Ольге Юрьне блистал – где Ральф пилить учился, она преподавала.
Николич хороший тренер. В Динамо его!
А когда я пропустил новость о том, что Зенит ищет нового тренера?
Ответ Алексей Сергеев_1116294272
А когда я пропустил новость о том, что Зенит ищет нового тренера?
Это у смолова голоса в голове.
Иронично, что лучшую результативность в карьере показывал при "физруке" Шалимове в Краснодаре
Ответ SuperMen
Иронично, что лучшую результативность в карьере показывал при "физруке" Шалимове в Краснодаре
Ну, так совпало!
"Я думаю, он готов был бы рассмотреть Зенит". Федя, а Зенит готов его рассмотреть?
Интересно, сколько платит Смолов, тем, кто его нам постоянно скармливает??))
Ответ Игорь Чернов_1116444231
Интересно, сколько платит Смолов, тем, кто его нам постоянно скармливает??))
как будто на спортсру надо кому то заплатить, тут только рады процитировать про нефутбольных людей итд
Самый недооценённый тренер в РПЛ
Ответ Garik174
Самый недооценённый тренер в РПЛ
Так себе тренер
Ответ Garik174
Самый недооценённый тренер в РПЛ
Так себе тренер
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Смолов спародировал диалог Широкова с фанатом: «Ты ##### жжешь?» Он: «Кто, я? Я не жгу». Дебилы, #####!»
13 мая, 10:55Видео
АЕК Николича выиграл чемпионат Греции – первый титул клуба с 2023-го
10 мая, 19:08
Рекомендуем
Главные новости
Защитник «Ростова» Лангович: «Пенальти «Зенита» странный. Ятимов переводит мяч на угловой – заведомо до момента, когда Миронов попал рукой»
13 минут назад
«Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)
19 минут назад
«Барселона» продлила контракт с Фликом до 2028 года с опцией еще одного сезона
29 минут назад
Тренер «Боруссии» Ковач: «Не думаю, что мы бросим вызов «Баварии» в следующем сезоне – у них больше денег и суперзвезд. Все ждут большего, но я не наивен»
31 минуту назад
Игорь Дивеев: «Переходил в «Зенит» только с мыслью о чемпионстве, другого варианта не рассматривал. Рад, что тоже внес скромный вклад в этот трофей»
35 минут назад
Модрич, Ковачич, Перишич, Гвардиол, Станишич, Будимир, Моро, Влашич – в заявке Хорватии на ЧМ-2026
50 минут назад
«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился
сегодня, 12:18Видео
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
сегодня, 12:13
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
сегодня, 12:12
Собрали самые яркие моменты «Локомотива» за всю его историю
сегодня, 12:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Галактионов о фразе «жаль, что не сделали золотой требл»: «Лишь ирония. Сложно комментировать фантазии людей. «Локомотив» станет сильнее, если сделает необходимые шаги»
52 минуты назад
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 12:27
Искаков будет и. о. главного тренера «Акрона» в матчах с «Ротором». Весь штаб уволенного Тедеева останется на время стыков
сегодня, 12:24
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
сегодня, 12:06
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
сегодня, 11:58
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
сегодня, 11:45
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
сегодня, 11:16
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
сегодня, 10:52
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Карпин о составе сборной: «Соболеву и Литвинову даем восстановиться. С Сафоновым решили, что будет психологически тяжело перестроиться после финала ЛЧ»
сегодня, 09:57
Рекомендуем