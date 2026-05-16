Федор Смолов: «Николич – лучший тренер в моей карьере. «Зенит» он бы рассмотрел, но не сегодня. Сейчас он наслаждается участием в еврокубках»

Федор Смолов выбрал лучшего тренера в карьере.

Бывший нападающий «Динамо », «Краснодара » и «Локомотива » Федор Смолов в новом выпуске «СМОЛ ФМ» выбрал лучшего тренера в своей карьере.

– Марко Николич – лучший тренер в моей карьере. Совокупность человеческих и профессиональных качеств – топ.

Уважительный, внимательный и в то же время профессиональный и требовательный.

– Я думаю, он был бы интересным вариантом для «Зенита» после Семака…

– Я тоже об этом думал. Я думаю, он был бы готов рассмотреть «Зенит», но на сегодняшний день ему это не интересно.

Мы с ним общаемся, и я знаю, что он искренне наслаждается возможностью участвовать в еврокубках.

Ну а когда мы вернемся в европейские турниры, он может рассмотреть, – сказал Смолов.

Николич, работавший в России с «Локомотивом» и ЦСКА, сейчас тренирует греческий АЕК.

В этом сезоне он привел команду из Афин к победе в чемпионате Греции. АЕК выступит в квалификации Лиги чемпионов.