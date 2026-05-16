  • Лига PARI. «Торпедо» победило «Енисей», «Родина» разгромила «Арсенал», «Факел» – «Волгу», «Уфа» обыграла костромской «Спартак», «Черноморец» – «Урал»
Лига PARI. «Торпедо» победило «Енисей», «Родина» разгромила «Арсенал», «Факел» – «Волгу», «Уфа» обыграла костромской «Спартак», «Черноморец» – «Урал»

В Лиге PARI проходят матчи заключительного тура.

В 34-м заключительном туре Лиги PARI «Урал» в гостях проиграл «Черноморцу» (1:2), «Родина» разгромила тульский «Арсенал» (4:1), «Факел» на выезде крупно обыграл «Волгу» (3:0), «Торпедо» дома был сильнее «Енисея» (1:0).

Лига PARI (Первая лига). 34 тур
16 мая 16:30,
Торпедо
Завершен
1 - 0
2.15xG1.55
Енисей
Бородин
90’
+4’
90’
+4’
Раткович
Уткин   Камара
90’
79’
Канаплин
Москвичев   Чурич
76’
Берковский   Апеков
76’
76’
Печура   Раткович
Ищенко   Шитов
62’
56’
Надольский   Огиенко
45’
Шамов   Антипин
45’
Кенфак   Зазвонкин
2тайм
Цыпченко   Каштанов
45’
Перерыв
42’
Печура
Цыпченко
39’
  Шевченко
29’
14’
Батырев   Кенфак
Торпедо
Корец, Савичев, Иваньков, Бородин, Шевченко, Орехов, Москвичев, Берковский, Уткин, Цыпченко, Ищенко
1тайм
Енисей:
Шамов, Гилязетдинов, Иллой-Айет, Богатырев, Масловский, Надольский, Батырев, Чуканов, Печура, Канаплин, Хашкулов
Запасные: Надольский, Кенфак, Печура, Шамов, Батырев
Лига PARI (Первая лига). 34 тур
16 мая 07:00,
СКА Хабаровск
2 - 0
1.02xG0.67
Нефтехимик
86’
Ширяев
Алиев   Емельянов
80’
Глотов   Гаглоев
80’
Янов   Тур
73’
Гурбан   Борисов
73’
72’
Титов   Машуков
Носков   Ильев
67’
59’
Кокоев   Ширяев
59’
Мусалов   Валиахметов
Янов
56’
2тайм
Перерыв
  Алиев
25’
  Алкалде
7’
СКА Хабаровск
Имамов, Плиев, Кожемякин, Мухин, Гурбан, Янов, Алейников, Алиев, Носков, Алкалде, Глотов
1тайм
Нефтехимик:
Голубев, Мусалов, Платонов, Кахидзе, Шадринцев, Кокоев, Кантария, Никитин, Титов, Магомедов, Бобер
Запасные: Титов, Мусалов, Кокоев
Лига PARI (Первая лига). 34 тур
16 мая 10:00,
Спартак Кострома
0 - 1
1.41xG0.38
Уфа
90’
Хабалов
83’
Ахатов   Агеян
82’
Беленов
75’
Якуев   Барановский
Киселев   Мещеряков
72’
68’
Троянов   Хомуха
Хубаев   Бугриев
61’
Рубцов
50’
Гогич   Немченко
45’
Пантелич   Рубцов
45’
2тайм
Назаренко   Садов
45’
Перерыв
Жилмостных
44’
22’
  Кутин
11’
Якуев
Спартак Кострома
Терехов, Киселев, Супранович, Тарасов, Игнатьев, Гогич, Хубаев, Жилмостных, Назаренко, Калмыков, Пантелич
1тайм
Уфа:
Беленов, Шляков, Кутин, Агапов, Хабалов, Исаев, Троянов, Камилов, Ахатов, Минатулаев, Якуев
Запасные: Якуев, Троянов, Ахатов
Лига PARI (Первая лига). 34 тур
16 мая 10:00,
Челябинск
2 - 2
1.05xG2.09
Шинник
90’
+1’
Гонгапшев
87’
Порохов   Косогоров
Левин   Гонгадзе
85’
82’
Миронов   Стефанович
81’
Лысцов
76’
Маляров
74’
  Миронов
Самойлов   Палкин
74’
Н''Диайе   Агаев
68’
Жамалетдинов   Эза
68’
63’
Самойлов   Никитин
45’
Бозов   Гонгапшев
2тайм
Перерыв
29’
Галоян
  Жамалетдинов
20’
  Левин
13’
3’
  Миронов
Челябинск
Тусеев, Бердников, Гатин, Русяев, Гудков, Самойлов, Кертанов, Гаджимурадов, Н''Диайе, Жамалетдинов, Левин
1тайм
Шинник:
Митров, Корнюшин, Лысцов, Котин, Бозов, Маляров, Ланин, Галоян, Самойлов, Порохов, Миронов
Запасные: Бозов, Миронов, Самойлов, Порохов
Лига PARI (Первая лига). 34 тур
16 мая 10:00,
Черноморец
2 - 1
1.76xG1.86
Урал
Штепа
90’
+4’
Хубулов   Анциперов
90’
+3’
90’
+3’
Бардачев
86’
Бондарев   Нем
Антонов
86’
  Хубулов
85’
Чистяков   Сутугин
81’
Антонов   Помешкин
81’
70’
  Маргасов
65’
Богомольский   Арабачян
61’
Иванисеня
Магомедов   Тарба
58’
Жигулев   Жилкин
58’
45’
Железнов   Аюпов
45’
Кордейро   Морозов
2тайм
Перерыв
Магомедов
41’
19’
Кордейро
  Николаев
16’
Черноморец
Штепа, Зарыпбеков, Плиев, Суслов, Николаев, Магомедов, Морозов, Чистяков, Жигулев, Хубулов, Антонов
1тайм
Урал:
Кузнецов, Карапузов, Филипенко, Бардачев, Маргасов, Иванисеня, Кордейро, Железнов, Бондарев, Марков, Богомольский
Запасные: Бондарев, Богомольский, Кордейро, Железнов
Лига PARI (Первая лига). 34 тур
16 мая 10:00,
Арсенал Тула
1 - 4
1.24xG2.67
Родина
89’
Арсе
85’
Сокол
Азявин
83’
82’
Максименко   Юдинцев
82’
Дятлов   Бескибальный
Цараев   Алинви
78’
Пенчиков
78’
72’
Бакаев   Арсе
72’
Тимошенко   Сиссоко
Гулиев   Азявин
71’
61’
Егорычев   Корян
  Максимов
51’
49’
  Бакаев
Исаенко   Рейес Уренья
45’
2тайм
Перерыв
40’
  Максименко
18’
  Максименко
15’
  Тимошенко
Арсенал Тула
Мелихов, Пенчиков, Пуцко, Большаков, Исаенко, Гулиев, Раздорских, Цараев, Горбунов, Максимов, Плотников
1тайм
Родина:
Волков, Сокол, Крижан, Мещанинов, Дятлов, Бакаев, Фищенко, Егорычев, Максименко, Тимошенко, Ушатов
Запасные: Бакаев, Максименко, Дятлов, Егорычев, Тимошенко
Лига PARI (Первая лига). 34 тур
16 мая 10:00,
КАМАЗ
0 - 1
1.99xG1.09
Сокол
Аюкин
90’
+4’
90’
+4’
Пасевич   Исмагилов
Анисимов
90’
+1’
90’
+1’
Кахриманович
Солодухин
90’
+1’
90’
+1’
Крайков
Давыдов   Аюкин
83’
Абдуллаев   Ревазов
83’
Ратников   Семенов
74’
Шамкин   Рощин
74’
64’
  Шпитальный
63’
Голиянин   Кутовой
63’
Киреенко   Шпитальный
63’
Синяк   Бутаев
58’
Голиянин
Караев   Солодухин
54’
Маругин
46’
2тайм
Перерыв
38’
Мухин   Егорушкин
Абдуллахи
12’
КАМАЗ
Анисимов, Ратников, Маругин, Тананеев, Давыдов, Защепкин, Абдуллахи, Султонов, Шамкин, Караев, Абдуллаев
1тайм
Сокол:
Крайков, Глойдман, Ковачевич, Печенкин, Синяк, Киреенко, Кахриманович, Мухин, Чуриков, Голиянин, Пасевич
Запасные: Мухин, Синяк, Голиянин, Киреенко, Пасевич
Лига PARI (Первая лига). 34 тур
16 мая 10:00,
Ротор
5 - 0
4.86xG0.2
Чайка
87’
Чобанов   Придава
  Хохлачев
86’
Шильников
80’
80’
Крутовских
80’
Соколов
Макаров
80’
Клещенко   Данилкин
78’
Покидышев   Симонян
78’
77’
Криушичев   Джебов
  Алиев
73’
  Алиев
67’
  Макаров
62’
Давидян   Алиев
62’
Азнауров   Родионов
62’
Эльдарушев   Хохлачев
62’
58’
Гуляев   Червяков
58’
Гагуа   Посмашный
  Трошечкин
55’
2тайм
45’
Роспутько   Криушичев
Перерыв
Азнауров
37’
Ротор
Чагров, Коротков, Покидышев, Клещенко, Шильников, Макаров, Кайнов, Трошечкин, Давидян, Азнауров, Эльдарушев
1тайм
Чайка:
Фадеев, Гапечкин, Гузиев, Крутовских, Никитенков, Чобанов, Роспутько, Пополитов, Соколов, Гагуа, Гуляев
Запасные: Чобанов, Роспутько, Гуляев, Криушичев, Гагуа
Лига PARI (Первая лига). 34 тур
16 мая 10:00,
Волга Ульяновск
0 - 3
0.85xG2.33
Факел
86’
  Турищев
Касьянов
80’
76’
  Турищев
Фольмер   Воронин
75’
73’
Тодорович   Альшин
Тихий   Гершун
71’
Ковалев   Багателия
71’
Новиков   Касьянов
69’
Каменщиков   Красильниченко
69’
68’
Пуси   Гнапи
68’
Уридия   Турищев
62’
  Габараев
61’
Якимов   Магомедов
61’
Симонов   Багамаев
Каменщиков
59’
Яковлев
56’
Хабибуллин
54’
2тайм
Перерыв
38’
Юрганов
Волга Ульяновск
Бабурин, Ибрагимов, Тихий, Хабибуллин, Ковалев, Умников, Костин, Новиков, Фольмер, Яковлев, Каменщиков
1тайм
Факел:
Обухов, Габараев, Юрганов, Журавлев, Тодорович, Якимов, Нетфуллин, Симонов, Уридия, Пуси, Гиоргобиани
Запасные: Тодорович, Якимов, Симонов, Уридия, Пуси
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Ротор, молодцы! Второй тайм выдали 💪 и это очень важно, перед первой игрой в стыке, почувствовать вкус к победе, которая уже через три дня… Так держать!!! Надеюсь весь Волгоград придёт на стадион 20 мая, и ни одного свободного места не останется🤞 Ротор нужен Премьер лиге, А Ротору нужна Премьер лига! Так наступит в этом году, баланс и равновесие! За Ротор✊
а смысл этого дня чтобы через круг вылететь снова
Так тогда можно рассуждать про любую команду ФНЛ,теперь никому не нужно выходить в РПЛ!?
покажите тех, кто придумал Енисей так поздно поставить
а, точно, Кострома и Торпедо же на одном стадионе играют, но всё равно фигня получилась
Уфа осталась. И это лучший расклад. Если бы вылетела из за несправедливого технического поражения это был бы скандал и опасный прецедент. Урал ожидаемо слил Черноморцу. Ну, пусть так же и в стыках сольют).
Судя по двум играм, скорее Кострома сливала Уфе, чем Урал Черноморцу
Точно
Торпедо хоть сезон, мал мал, вытащило, после всего этого бардака.
Опытными игроками в межсезонье закупились. «Турки» во многом зарешали
Урал сегодня не играл, Урал сегодня точно спал. Вы опять уже с утра, лайки делали всегда. Точно вам оценка 2 и кол искать уже пора. ПОЗОР!!!
Ротор в хорошей форме подходит к стыковым матчам!:)
У Ленинградца есть неплохие шансы подняться в пердив. За ним Велес, Сибирь и Текстильщик Иваново.
Хотелось бы, чтобы Ленинградец вышел, но по игре Сибирь с Велесом должны выходить. У Велеса ещё и страховка в виде осеннего чемпионства и гарантии стыков есть. А у Ленинградца все победы со скрипом, в один мяч, зато два разгромных поражения. И игры толком нет, ватокат какой-то по большей части.
Вообще никакой интриги перед последним туром - давно такого не припомню в ФНЛ
Потому что Кострома отказалась от борьбы из-за отсутствия стадиона для РПЛ.
За Урал. В гостях они всегда играют и значит также побеждают. Поехали :)!!!
Были лишь малые сомнения, что и Уфа и Черноморец на победу буду "играть", несмотря на грозных соперников
