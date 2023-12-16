Волшебное топливо в биатлоне – кофе! Его пьют перед стартом и побеждают

В биатлоне неожиданное открытие: кофе перед гонкой приводит к победе – по крайней мере, так было в двух последних случаях у мужчин.

На этапе в Хохфильцене Йоханнес Бо взял преследование при старте с 11-го места и с 47-секундным отставанием от лидера. Для норвежца это первое личное золото в сезоне, который начинался очень невнятно.

Ключ к успеху? «Я слушал рок и другую тяжелую музыку, а также в ыпил перед стартом несколько чашек кофе. Так что я был хорошо готов» , – 5-кратный олимпийский чемпион удивил методом.

Накануне в Ленцерхайде впечатлил Бенедикт Долль, разваливший всех в спринте: чистая стрельба и убойный последний круг привели к пятой победе в карьере.

В чем рецепт немца? «Перед гонкой у меня было не лучшее самочувствие, но затем я выпил кофе, чтобы немного взбодриться, и это сработало!»

Ого! А как это?

Разбирается медицинский редактор Sports.ru (раздел «Здоровье») Ольга Бадрина.

***

Кофе содержит натуральный стимулятор – кофеин, который влияет на нервную систему: повышает концентрацию внимания, немного ускоряет обмен веществ и дает ту самую бодрость.

Причем кофеин не считается допингом. МОК допускает употребление кофеинсодержащих напитков накануне соревнований, но устанавливает лимит: концентрация кофеина в моче не должна превышать 12 мкг/мл. В среднем это 3-6 чашек кофе за сутки, но все зависит от сорта, степени обжарки, а также особенностей обмена веществ и состояния почек.

Кофеин попадает в кровоток примерно через 15 минут после употребления, пик бодрости наступает через 40-80 минут и полностью проходит примерно через 3-6 часов. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить себя бодростью на время соревнований.

Как только кофеин попадает в кровоток, артериальное давление и частота сердечных сокращений повышаются, в результате человек чувствует себя энергичным и готовым к физической нагрузке.

Причем кофеин не перегружает сердечно-сосудистую систему, даже несмотря на то, что в гонке пульс и без кофе может увеличиваться до 200 ударов в минуту. Организм контролирует и артериальное давление, и пульс, поэтому такой стимулирующий эффект кофеина и физиологическое повышение частоты сердечных сокращений не суммируются.

Кроме того, кофеин действительно немного улучшает спортивные показатели: повышает выносливость и позволяет тренироваться дольше, поэтому от такого лайфхака особенно выигрывают спортсмены на длинных дистанциях. Исследования подтверждают, что спортсмены меньше уставали и показывали более высокие результаты, когда пили кофе до тренировки.

Также кофеин влияет на префронтальную кору головного мозга, которая отвечает за концентрацию внимания и планирование – мышление после чашки эспрессо действительно становится более «острым». Причем эффект отмечается даже у тех, кто недостаточно или плохо спал ночью.

Но, несмотря на такие эффекты, кофеин вряд ли способен дать достаточно заряда, чтобы его хватило для победы. Здесь скорее психологический эффект: человек убежден, что кофе дает ему энергию и как бы сам себя эмоционально подстегивает.

Фото: IMAGO/Christian Einecke, IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Nils Koep/Global Look Press; Jonas Jacobsson on Unsplash ; Emre on Unsplash