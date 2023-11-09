Онлайн-трансляция Гатчинского полумарафона 2023. С места событий – подключайтесь 11 и 12 ноября

Гатчинский полумарафон состоится в воскресенье 12 ноября , но беговой уик-энд на самом деле начинается гораздо раньше. ЭКСПО застраивается уже в среду, чтобы со следующего дня участники уже могли получить стартовый пакет, а стартово-финишный городок начинают застраивать в четверг – чтобы в воскресенье здесь пробежали 4,5 тысячи бегунов!

Для вас забег будут освещать Слава Пастухов и Юля Пухкал .

Где и когда получить стартовый пакет?

– четверг 9 ноября – с 12:00 до 20:00,

– пятница 10 и суббота 11 ноября – с 10:00 до 20:00.

В день старта, 12 ноября, выдачи нет.

Адрес ЭКСПО : г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.5 (многофункциональный молодежный центр «Ион» и кинотеатр «Победа»).

Чтобы получить стартовый пакет, понадобится паспорт и справка. Получить стартовый пакет может ваш друг или тренер, если предоставит доверенность в произвольной форме, копию вашего паспорта и оригинал вашей справки.