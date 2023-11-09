Онлайн-трансляция Гатчинского полумарафона 2023. С места событий – подключайтесь 11 и 12 ноября
Гатчинский полумарафон пройдет в этому году в 14 раз. Мы делаем текстовый онлайн прямо из Гатчины: покажем атмосферу старта, поговорим с кандидатами на победу, будем отслеживать ход гонки. Подключайтесь к нам в этот уик-энд: в субботу расскажем об ЭКСПО, претендентах на победу, открытии музея полумарафона, дружеских паркранах и экскурсиях, а в воскресенье 12 ноября – о самом забеге на дистанциях 10 и 21,1 км.
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