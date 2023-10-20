Чемпион России перенимал опыт в Кении, Японии и США. Поговорили о различии тренерских школ

Степан Киселев – двукратный чемпион России по марафону, победитель множества пробегов на шоссе, атлет Спортмастер PRO. С недавнего времени он также тренер. Под его руководством Искандер Ядгаров выиграл Московский марафон в 2022 году, а Дина Александрова перешла со средних дистанций на марафон и уже успела отметиться яркими выступлениями в 2023 году – третьим местом на дебютном марафоне «Белые ночи» и вторым на Московском марафоне.

Это интервью со Степаном – о российских, итальянских, японских и американских тренерах и методиках, а также личном стиле Киселева в роли тренера собственного бегового клуба.

Хороших тренеров в Кузбассе много, но цель у всех одна: влиться в систему и кататься целый год по сборам

– В легкую атлетику тебя привела мама. Сколько тебе тогда было лет?

– Лет 12-13. Родители решили, что ребенка надо вытаскивать с улицы и увлечь спортом. Привели в обычную детскую спортивную школу. Первым тренером был молодой парень, спринтер по специализации. У него одного из немногих были старшие ученики – мы занимались перед ними, и я всегда видел, куда расти.

В группе была отличная атмосфера. Не зря говорят, какой тренер, такие и ученики.

– Позже ты поступил в Кузбасский технический университет. Наверняка, были и тренеры советской школы на твоем пути?

– Второй тренер был чистой воды советской закалки. Четкая специализация – стайерские бега. Тренер с опытом международных стартов, желающий снова воспитать атлета уровня сборной страны. Хотел вернуться в систему, ездить круглый год по сборам и встречаться со старыми друзьями. В целом хороших тренеров в Кузбассе было много, у каждого своя специализация, свой опыт, но цель одна.

– Ты раньше отмечал закрытость нашей тренерской школы. Все в себе, никто не делится методиками, тренировками. Боятся конкурентов?

– Наверно, я был не прав. Может быть, их просто не спрашивают про методики. Многие тренеры с радостью поделятся. С другой стороны, если ты спросил, то твое желание учиться или взглянуть на подход с другой стороны могут посчитать за некомпетентность.

Мне вспоминается поступок Монастырского (Михаил Исаакович, тренер клуба «Беговой монастырь» – прим. Sports.ru), который пришел на встречу, где я рассказывал про опыт групповых тренировок в Кении. Он очень мудрый и опытный тренер.

Еще есть нюанс – в моменте ты можешь быть уверен в одном подходе к тренировочному процессу, верить в него, потому что он сработал на атлете. Но проходит время, этот подход уже дает осечки, начинаешь пересматривать убеждения. Из-за этого задумываешься: может, лучше громогласно не заявлять, что у тебя есть суперская методика, потом не придется делать фейспалм, вспоминая свои высказывания.

В Кении обнаружил, что до этого занимался физкультурой. Для кенийцев бег – не доступный спорт, а средство выживания

– Почему в 2018 году ты решил все бросить и уехать тренироваться в Кению?

– Я представил, что мне снова придется бегать в одиночку, преодолевать большие объемы и делать изнурительные «работки», как в прошлые года. Почувствовал себя белкой в колесе, был близок к эмоциональному выгоранию. Оглядываясь назад, понимаю – отъезд в Кению был правильным решением.

– Как вышел на Ренато Канову?

– С ним был в контакте один из тренеров сборной Дмитрий Зорин. Он свел меня с Ренато и дальше уже общение я вел напрямую.

Никто, кроме меня, не изъявил желания ехать на высоту 2500 м и тренироваться с Кановой, который славился тяжелыми тренировками. За меня же говорили мои результаты. Было понятно, какую нагрузку я способен вытянуть.

– До поездки в Кению был опыт тренировок в группе?

– Не было. Там-то я и понял, что некоторые тренировки возможно сделать только в группе. Но нужен опыт, чтобы делать это правильно: не подключать в работу нервную систему, беречь ее только для соревнований.

Порой в одиночку не можешь сделать тренировку на соревновательной скорости, организм просто не позволяет подобное, будто ограничитель скорости в школьном автобусе. Но когда бежишь в большой группе, такая скорость воспринимается легко.

– Тренировки в группе – ключевой фактор в успехе африканских атлетов и Кипчоге в частности?

– Это их основа. По отдельности мало кто бегает. Возможно, на каком-то этапе атлету будет полезнее идти своей программой, а потом уже вклиниваться в группу, но без групповых тренировок никак не обойтись.

– В чем тренерская фишка Ренато Кановы?

– Канова – это большой кладезь теории, помноженной на практику. Теория отлично ложится на бумагу, но на практике не все так легко применимо. Играясь с теоретическими выкладками, в один прекрасный момент начинаешь оптимизировать и отбрасывать лишнее.

– Были моменты в тренировках, которые удивили? Ты к тому времени уже имел хороший личный рекорд и понимал, наверно, что можно, а что нельзя?

– В Кении я обнаружил, что до этого занимался физкультурой. Там бег перешел границы доступного спорта: не в плане финансовой доступности, а в плане самоотдачи. По сути, мы соревнуемся с теми, у кого бег – это средство для выживания, и атлеты идут на все, чтобы побеждать.

Вот несколько примеров жестких тренировок, которые были в Кении:

утром 10 км по 3:25 мин/км + 12 км по 3:08 мин/км, вечером 10 км по 3:20 мин/км + 10 раз по 1000 м в темпе 3:00 мин/км;

фартлек 20 км в режиме 1 км по 2:55/1 км по 3:15;

10 раз по 1000 м в темпе 2:55 мин/км + 3 км по 3:05 мин/км + 10 раз по 300 м по 45 секунд.

– Что ключевое почерпнул для себя из поездки в Кению?

– Понял, что бег надо сделать частью жизни. Я люблю бегать. Я в этом спорте надолго, поэтому надо научиться совмещать спорт с жизнью, с семьей. Спорт – это что-то большее, чем просто цифры и результаты.

– В 2019-м перед Казанским марафоном ты говорил, что наши бегуны недорабатывают и что без тяжелых тренировок результата не будет.

– Ха, я поменялся! Уже не вывожу тех тренировок. Ну а если сделаю, то эмоционально выгораю. Хотя порой, когда подхожу к финальному этапу подготовки к марафону, понимаю, вот сейчас кондиции того уровня, когда можно внедряться в кенийскую группу и работать на дальнейший прогресс.

– Как тренер сейчас используешь какие-то фишки из кенийского опыта?

– Нечасто. Хотел нынче подвести Дину к одному из фартлеков, но она словила отравление и пришлось все это отложить до лучших времен. Любителям иногда даю, но в очень мягкой форме, чтобы не погубить.

В Японии все по графику, минута в минуту. Ты там даже тапочки должен правильно ставить

– А что насчет Японии и тренировок там? Это же самая безбашенная марафонская страна. Десятки и сотни бегунов единым потоком бегут на время, которое не способны показать, но все равно бегут.

– Именно с этой мыслью туда и ехал. Ожидал, что там будет все по-самурайски, а оказалось наоборот – все максимально прагматично.

– Японцы тоже много работают в группе. Это чем-то похоже на кенийцев?

– Тоже группы, но с четкой дисциплиной. Минута в минуту, все по графику и с разделением обязанностей. Блин, ты там даже тапочки должен был правильно ставить.

– Кенийцы любят зарубаться даже на легких тренировках, а японцы следуют указаниям тренера. Почему же тогда на забегах они всегда начинают очень быстро, даже если не готовы на такое время?

– В тренировках никаких вольностей. Тренер дал задание бежать по 3:30, играющий тренер назначил лидера. Все, мы бежим четко по 3:30. Мы с кенийцем не выдержали такого прагматизма, в концовке начали играть темпом. В итоге вся группа развалилась, началась заруба на финишах. Было весело, потом поржали от души.

Другой пример. Выезжаем группой в парк, тренер дает задание бегать спокойно, но по одиночке, чтобы успокоить нервную систему. Мы начинаем кружиться по парку, кто в какую сторону, при этом удерживая дистанцию.

У меня был опыт стартов в Японии. Наверное, когда попадаешь в поток, трудно сдержать себя. Начинаешь вваливать насколько хватит. Там ведь чаще показывают результат внезапно и вопреки. Типа встал и побежал за всеми, так и добежал. Новый старт – новая попытка.

– Было что-то в тренировочном процессе в Японии, что прямо сильно выделялось на фоне твоего предыдущего опыта?

– Островной менталитет. Они даже не видят себя за пределами Японии. Такое чувство, что у них нет чувства глобализации, и им это не мешает. Даже в рамках бега они создали соревнования, которые интересны только им.

Экиден – это командная эстафета, как для студентов, так и для корпораций. Он очень популярен в стране. Чтобы быть конкурентоспособным на экидене, ты должен выстраивать подобные минисистемы, как было внутри команды Konica Minolta, где я тренировался.

Там даже тренировочный кампус находится в пяти минутах ходьбы от здания корпорации, так как многие бегуны отвечают за несложные задачи в бизнесе.

Спорт в США – часть жизни с приливами и отливами мотивации

– Во время поездки в США осенью 2022 года с кем тренировался?

– Я тренировался в клубе Second City Track Club. Мы встречались на совместных тренировках два раза в неделю. В остальное время работали по индивидуальной программе от тренера.

– Американская система подготовки к чему ближе: к нам, европейцам, Африке, Азии?

– Ближе всего к нам, к европейской системе, где спорт – часть жизни с приливами и отливами мотивации. Иногда цели могут повысить бег в ранге приоритетов, но потом спокойно откатиться до уровня просто бегать в удовольствие.

– У американцев есть какой-то свой беговой менталитет?

– Для них бег – это некая вторая жизнь. Есть основная работа, семья и вот бег. Доступность спорта ошеломляет, начиная со школы и далее во взрослой жизни. Спорт идет параллельно взрослению человека.

Некоторые бросают бег, но потом снова возвращаются, когда находят на него эмоции. Дикого фокуса на результате я не заметил. Если у тебя стресс и тренировки в тягость, просто не делай их, расслабься.

– Ты еще помогал там тренироваться студентам Чикагского университета…

– Это ребята из русскоговорящего комьюнити, активные в учебе и внеучебной деятельности, но не дотягивающие до университетской команды. Они тоже хотят достигать своих целей в беге. Мы тренировались раз в неделю в офлайн режиме, в остальное время я прописывал для них программу на неделю.

Мы на стадии отмирания профессионального атлета и укрепления атлета со стабильной работой за душой

– Сейчас, оглядываясь назад на то, как тебя тренировали в начале пути, как ты сам тренировался и готовился к стартам, считаешь ли, что мы в чем-то отстаем от мира с точки зрения тренерской школы?

– По тренерской методике мы в порядке. Я не вижу каких-то диких отставаний. Главная проблема – в мотивации тренеров. У нас так сложилось, что в бег приходят в 12 лет, а к этому возрасту всех талантливых детей уже разбирают другие виды спорта.

Нужно мотивировать тренеров ходить по школам, искать таланты, а у нас как бы сети на рыбу не поставлены, тренеры сидят на берегу с удочкой без наживки. Чтобы завлечь ребенка в легкую атлетику, нужно, чтобы он увидел успешные примеры старших ребят. Успешность – это не циферки и медалька на груди, а успешная жизнь в достатке.

Пока мы на стадии отмирания профессионального атлета и укрепления атлета со стабильной работой за душой.

– Ты недавно открыл беговой клуб, Wolf Pack. Планируешь собирать тренерскую команду – физиотерапевта, специалиста по силовой подготовке, нутрициолога?

– У меня сейчас появились тренеры-ассистенты, с физиотерапевтами у нас партнерское соглашение. Пока мы на этом этапе.

– А по атлетам есть кто-то еще на карандаше? Может, уже кто-то тренируется, а мы не знаем?

– Ольга Немогай – чемпионка Беларуси, мы начали работать с середины лета. Есть ребята из разных стран, результаты которых не назвать любительскими.

– У тебя уже сформировалось видение идеальной модели бегового клуба, к которой хотел бы стремиться?

– Некоторые модели клубов у нас пока не реализуемы. Мы должны подстраиваться под то, что имеем сейчас. Взять к примеру американский Bowerman Track Club, который спонсирует Nike: у нас в стране нет брендов, способных вкладываться в клуб.

Но даже если предположить, что появится такой спонсор, что мы можем ему предложить? Интересующих спонсора атлетов мало, командных стартов тоже практически нет – в Питере недавно провели впервые экиден.

Будем прокачивать ребят, которые уже есть, и работать с молодыми на волонтерских началах. Для этого надо оптимизировать ресурсы. На текущем этапе мы на виду на локальных российских стартах, с помощью друзей-влогеров освещаем тренировочный процесс. А на большее ресурсов пока нет.

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Фото: t.me/dizarisovki, stepan_kiselev_live; instagram.com/stepan_kiselev_run