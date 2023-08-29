Ей почти 100 лет.

Пионербол – подвижная игра, которую придумали в 30-е годы XX века для советских пионеров, участников школьной коммунистической организации. Отдел народного образования выпускал рекомендации по воспитанию, и в различных вестниках просвещения авторы писали: «…без охоты и удовольствия развивающее значение физических упражнений если и имеет место, то в незначительной степени». Поэтому для детей рекомендовали «дворовые» игры («палочка-выручалочка», «ручеек») и соревновательные – русская лапта, пионербол, «охотники и утки».

Такие игры приучали детей к спорту и подвижному образу жизни. Они помогали чувствовать себя частью общества, команды, помогали найти друзей. Совместное активное времяпрепровождение сплачивало ребят и занимало их досуг, отвлекая от проказ и шалостей.

Пионербол – облегченная версия волейбола. Правила просты и понятны, играть тоже легко, поэтому игра быстро распространилась по всей стране и приобрела популярность у советских ребят. До сих пор в пионербол играют в детских лагерях и на школьных уроках, а учителя физкультуры используют его как подводящую игру, чтобы детям было проще освоить волейбольные правила.

Площадка для игры в пионербол – как для волейбола, но можно играть и без сетки

Играют в пионербол волейбольным мячом на волейбольной площадке (9х18 м) через волейбольную сетку. Высота сетки зависит от возраста игроков. Обычно ее вешают на высоте 2–2,5 метра.

За процессом игры следит судья, который отдает команды, решает спорные ситуации и считает очки.

В советское время во дворах играли без сетки, лишь обозначали границы поля. Также можно играть без судьи, самим следить за счетом и соблюдением правил.

Первым делом капитаны с помощью жеребьевки определяют, на какой стороне площадки будет играть их команда и право первой подачи. Далее право первой подачи просто чередуется.

Игроки распределяются на поле по зонам и перемещаются по часовой стрелке. В каждой команде – шесть человек. Три человека стоят на передней атакующей линии перед сеткой, и три человека на задней линии – защитной. Размеры каждой зоны условны, и игроки могут перемещаться по площадке свободно. Важно соблюдать очередность перехода.

Количество партий – нечетное, а для победы нужно выиграть по очкам с перевесом в два очка.

Перед началом игры команды договариваются, сколько будет партий – три или пять, и какое количество очков нужно набрать в каждой из них. Обычно игра ведется до 15 или 25 очков. При этом победить можно только с перевесом в два очка. Например, если игра идет до 15 очков, а текущий счет 15:14, то партия продолжается до тех пор, пока счет не станет 16:14 или 20:18 или 22:24. Даже если одна из команд первой набрала 15 очков, то у второй команды есть шанс отыграться и перевести преимущество в два очка в свою пользу.

Если команды договорились на три партии, то игра длится до двух побед одной из команд. В случае, если играется пять партий, для победы нужно выиграть в трех из них.

При этом команды меняют стороны площадки после каждой партии.

Подача в пионерболе отличается от волейбольной, она гораздо проще: бросать можно как удобно, одной рукой или двумя

Мяч подает игрок зоны защиты – он встает в дальний правый угол площадки, выходит за лицевую линию и дожидается свистка судьи. После свистка он бросает мяч одной рукой сверху, сбоку или снизу на сторону соперников так, чтобы мяч пролетел над сеткой. Следите за тем, чтобы не заступить за лицевую линию – эта ошибка подарит очко соперникам. Для младших школьников допускается при подаче бросать мяч двумя руками.

Если мяч перелетел на сторону соперника, но при этом коснулся сетки, то назначается повтор подачи.

Если мяч не перелетел через сетку и упал на стороне подающей команды, то очко засчитывается команде соперника и подача переходит к ним. Если мяч при подаче улетает за пределы площадки, то очко также засчитывается команде соперника.

В игре нужно забросить мяч на сторону соперника, чтобы он упал на площадку

Суть игры – поймать мяч, брошенный соперниками, и перекинуть на их сторону так, чтобы он упал на площадку или противники совершили ошибку.

Если игрок поймал мяч, то он может сразу же бросить его на сторону противника или сделать передачу своему игроку.

Мяч можно ловить двумя руками, но нельзя касаться другими частями тела – ногами, грудью. С мячом в руках можно сделать максимум три шага, дальше нужно бросить его на половину соперников. Можно сделать два шага и отдать пас своему игроку.

Нельзя ловить свою же передачу (двойное касание), а также касаться мяча двум игрокам одновременно. Трогать сетку и заступать за среднюю линию на площадке запрещено. Если мяч отскочил от сетки, то играть можно дальше, но коснуться мяча можно уже только два раза.

Очки начисляются за игровые ошибки и если мяч коснулся площадки соперников

Чтобы заработать очки для своей команды, нужно выиграть подачу, то есть сделать так, чтобы перелетевший через сетку мяч коснулся площадки команды-противника.

Также заработать очки можно, если игроки команды-соперника допускают ошибки:

при передаче мяча между игроками команды мяч падает и касается площадки;

при подаче игроком противоборствующей команды мяч улетает в аут (за пределы площадки);

во время игры игрок отправляет мяч в аут;

мяч пролетает под сеткой;

мяч падает на площадку, не перелетев через сетку;

игрок совершает более трех шагов, держа мяч в руках (это называется «пробежка»);

игрок касается мяча ногами, грудью, головой или локтем;

игрок касается мяча два раза подряд (если игрок подбросил мяч или выпустил его из рук, то следующее касание должен сделать другой игрок команды);

игрок касается сетки;

игрок заступает за среднюю линию на площадке.

Во всех случаях начисляется одно очко.

Если ваша команда выиграла подачу, то все игроки переходят по часовой стрелке на площадке.

Усложнение игры

Если нужно увеличить продолжительность игры, можно начислять очки только подающей команде. Если подавала ваша команда и розыгрыш закончился в вашу пользу, то вам начисляют очко. Если розыгрыш выиграла другая команда, то очки никому не начисляются, а просто происходит переход подачи.

Количество передач внутри команды сокращается до трех, в таком случае при четвертой передаче соперники получат очко.

Упрощение правил

Пионербол хорош тем, что его можно адаптировать под разный возраст игроков.

Если играют маленькие дети, то подавать мяч можно внутри площадки, а не из-за ее пределов. Сетку в таком случае натягивают пониже. Можно пользоваться правилом «вытянутой руки»: верхний край сетки совпадает с высотой поднятой руки школьника.

При этом можно вообще не натягивать сетку, только начертить на земле границы поля и игровых зон.

Для дворовой или тренировочной игры допустимо иметь в команде 2-10 человек. Играть можно любым мячом, который удобно ловить. Не нужен и судья – команда может сама считать очки.

Главное – договориться на берегу обо всех правилах.

Основное отличие пионербола от волейбола в том, что мяч нужно ловить, а не отбивать

Пионербол можно назвать вводным курсом в волейбол. Он прекрасно подходит для младших школьников и помогает отрабатывать многие составляющие волейбола: работу в зонах, передачи, работу в команде, умение найти «дыры» в обороне соперника.

Передачи и перевод мяча на сторону соперника осуществляется броском. Основное отличие – мяч в пионерболе не отбивают, а ловят руками. С мячом в руках можно совершать несколько шагов по площадке.

Фото: РИА Новости/Юрий Сомов, Сергей Мальгавко, Павел Лисицын; vk.com/foxfoxat; vk.com/veselinkadanceteam