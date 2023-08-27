Экиден – это японский эстафетный бег, полный азарта, самопожертвования и командного духа. В Стране восходящего солнца это спорт номер один

Экиден – это легкоатлетическая эстафета, которая зародилась в Японии в начале XX века. Главная особенность экидена заключается в том, что он проводится на асфальтовом покрытии, а каждый участник команды в ходе соревнований преодолевает дистанцию не короче 5 км.

Впервые соревнования по экидену состоялись в 1917 году. Маршрут между Киото и Токио протяженностью 516 км проходил по исторической дороге Токайдо и захватывал 53 станции – зоны отдыха, которые раньше были почтовыми станциями, где путешественники должны были предъявлять разрешение на пересечение границы и продолжение пути.

Первые соревнования назывались Ekiden Kyoso (Соревнования Экиден), а дистанцию разделили на 23 этапа, которую команды преодолевали в течение трех дней. Через три года на базе первого экидена зародился знаменитый Хаконе Экиден – ежегодные соревнования среди команд японских университетов.

Каждый год в начале января Хаконе Экиден собирает у экранов и на трассе пробега половину населения страны, что делает его самым важным спортивным событием в Японии. Подобным охватом не может похвастаться ни один забег в мире.

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Отличия и сходства экидена и других видов бега

С другими видами эстафетного бега экиден роднит командная составляющая: спортсмены целенаправленно готовятся к определенному старту, чтобы отстаивать честь страны, региона, компании или спортивного сообщества. Как и в случае со стадионными эстафетами, экиден проводится среди мужских, женских и смешанных команд.

В экидене закреплены зоны передачи эстафеты между участниками, а каждый член команды бежит заранее определенный этап. В Японии экидены являются ключевым элементом беговой культуры, поэтому проводятся отдельно от других соревнований, но на международном уровне марафонскую эстафету могут проводить в рамках обычных марафонских пробегов по той же трассе, что и основной забег.

Главное отличие экидена от других видов эстафетного бега заключается в том, что участники передают друг другу не эстафетную палочку, а ленту. Лента называется Tasuki. Исторически tasuki – это специальный пояс, которым опоясывают кимоно, но с появлением экиденов у него появилась еще одна функция.

В Японии для определенных спортсменов (школьников, студентов и корпоративных бегунов) экиден является главным стартом в течение года, поэтому вся подготовка строится вокруг этих соревнований. Командная победа намного важнее индивидуального времени на этапе, поэтому нередки случаи, когда обессилевшие участники ползком или хромая несут ленту на передачу, лишь бы коллектив не сошел и продолжил гонку.

Экиден – это крайне тяжелое соревнование, которое развивает командный дух и коллективную ответственность. Участники готовятся к старту вместе, преодолевают дистанцию на максимуме возможностей, вместе побеждают и вместе проигрывают. Для японцев участие и победа в экидене гораздо престижнее любых международных соревнований и титулов.

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Правила забегов экиден: существует стандартная марафонская эстафета и особые японские экидены

Классический экиден – это марафонская дистанция (42 км 195 м), разделенная на шесть этапов в строгой последовательности: 5 км, 10 км, 5 км, 10 км, 5 км и 7,195 км. Каждый из шести участников может пробежать только один этап, при этом порядок закрепляется заранее.

Старт в экидене общий, то есть первые участники команд стартуют одновременно и далее передают ленту вторым номерам. Победителем становится команда, которая быстрее всех преодолеет дистанцию.

Классический экиден больше характерен для международной арены, а в Японии на первом месте стоят корпоративные и студенческие экидены.

Среди корпоративных команд главный забег года проводится 1 января и называется All-Japan Men’s Corporate Team Ekiden Championships (Всеяпонский мужской корпоративный командный чемпионат Экиден) или просто «Новогодний экиден». Маршрут корпоративного экидена исторически менялся и к 2001 году закрепился на дистанции в 100 км.

По состоянию на 2023 год дистанция разделена на семь этапов протяженностью 12,3 км, 8,3 км, 13,6 км, 22,4 км, 15,8 км, 11,9 км и 15,7 км. Обычно участие в соревнованиях принимает 37 команд, но иногда их число может быть другим в зависимости от итогов предварительного отбора.

Главное спортивное событие для Японии – это Хаконе Экиден, студенческие двухдневные соревнования, которые проводятся 2 и 3 января на маршруте между Токио и поселком Хаконе.

В первый день спортсмены бегут 107,5 км в пять этапов из Токио с промежуточным финишем у горного озера Асиноко. Во второй день команды стартуют с гандикапом, заработанным накануне, и бегут в обратную сторону 109,6 км также в пять этапов. Побеждает команда, которая первой разрывает финишную ленту в Токио.

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Распределение бегунов в экиден: специализация по этапам и целенаправленная полумарафонская подготовка

В отличие от стадионных эстафет вроде 4х100 м или 4х400 м в экидене этапы имеют разную протяженность и рельеф, что предоставляет командам возможность разрабатывать особую тактику для преодоления дистанции.

В классическом экидене специалисты в беге на средние дистанции выступают на более коротких и скоростных этапах протяженностью 5 км, стайеры – на 10 км. В Хаконе Экиден, корпоративных стартах и других национальных экиденах этапы имеют протяженность от 10 км до полумарафонской дистанции (21,1 км), поэтому на первый план выходит чисто стайерская подготовка.

Парадокс студенческого спорта в Японии заключается в том, что многие школьники и студенты уже к 18 годам имеют за плечами несколько полумарафонов (а не которые и марафонов), что противоречит принятой в Европе и США системе, где на уровне юношей и юниоров принято бегать короткие и средние дистанции, а на марафон выходить после окончания университета или ближе к 30 годам.

Роли каждого бегуна в команде: горные специалисты, африканские легионеры и финишеры

В командах обычно есть сильные первые номера, которые стараются сделать отрыв со старта, а также финишеры, которые способны отыграться на заключительном отрезке дистанции. В Хаконе Экиден роль финишера особенно важна, так как первые 10 команд автоматически отбираются на соревнования следующего года.

Поскольку в японских университетах и корпоративных командах учатся и выступают африканские спортсмены, которые обычно имеют более высокие личные результаты в дистанционном беге, для уравнивания шансов их разрешается заявлять только на самые короткие этапы.

В экиденах с ярковыраженным рельефом, например на пятом этапе Хаконе Экиден, который преодолевается строго в гору, на первое место выходят специалисты по горному бегу. На горном этапе протяженностью чуть больше 20 км и набором почти в 900 м можно отыграть или потерять очень много времени.

Это же касается и второго дня соревнований, когда на шестом этапе участники бегут вниз. Бег с горы требует специфической техники и готовности, чтобы спортсмен не отбил ноги раньше времени и не сошел из-за судорог или травмы.

Советы по подготовке к экидену

Если вас заинтересовала тема экидена и вам хотелось бы принять участие в подобных соревнованиях, то стоит обратить внимание на марафонские и полумарафонские эстафеты, которые проводятся в рамках забегов «Бегового сообщества»:

на марафоне «Белые ночи» и Московском марафоне проводится марафонская эстафета в пять этапов – 10 км, 5 км, 10 км, 9 км и 8,2 км;

на полумарафонах «Северная столица» и «Лужники» – полумарафонская эстафета в четыре этапа (три по 5 км и финишный 6,1 км).

В Санкт-Петербурге с 2023 года команда PushkinRun проводит марафонскую эстафету в классическом формате – 5 км, 10 км, 5 км, 10 км, 5 км и 7,195 км.

Если вы не новичок в беге, то какой-то специфической подготовки не требуется. Хотя передача ленты происходит в специально отведенной зоне, она не требует быстрой реакции и скорости, как в случае со спринтерскими эстафетами. Гораздо важнее не уронить ленту и сделать все правильно, пусть на этом и будет потеряно несколько секунд. В рамках марафонской дистанции это не такое большое время.

При подготовке к старту изучите заранее маршрут, рельеф, отдельные этапы и их особенности, а затем распределите участников, исходя из их готовности бежать определенную дистанцию. Можете дополнительно потренировать передачу ленту, например в парке или на стадионе.

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Фото: hakone-ekiden.jp, japantimes.co.jp