Золотое кольцо России. Что это за маршрут? Как хорошо вы знаете города Золотого кольца?
Исследуем туристический маршрут.
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Беговая экскурсия по историческим местам России: от города мышей (да!) до места съемок «Иван Васильевич меняет профессию»
Слушайте в нашем подкасте «Паровоз везет» о том, чем заняться в городах Золотого кольца России весной и летом. Бег, байдарки, кайтинг, полеты на воздушных шарах и велопоходы
Календарь беговых, триатлонных и плавательных стартов
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