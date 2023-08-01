ЗОЖ Daily
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Золотое кольцо России. Что это за маршрут? Как хорошо вы знаете города Золотого кольца?

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Исследуем туристический маршрут.

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Беговая экскурсия по историческим местам России: от города мышей (да!) до места съемок «Иван Васильевич меняет профессию»

Слушайте в нашем подкасте «Паровоз везет» о том, чем заняться в городах Золотого кольца России весной и летом. Бег, байдарки, кайтинг, полеты на воздушных шарах и велопоходы

Календарь беговых, триатлонных и плавательных стартов

 

3 комментария

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Sveta Arhipova
Эх, плохо я знаю историю (могла бы и лучше)
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Татьяна Вересова
И историю учила, и в детстве по Золотому кольцу на экскурсию ездила, а почти все забыла..
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Tytti
Отличный тест, узнала много нового
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