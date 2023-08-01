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Беговая экскурсия по историческим местам России: от города мышей (да!) до места съемок «Иван Васильевич меняет профессию»

Слушайте в нашем подкасте «Паровоз везет» о том, чем заняться в городах Золотого кольца России весной и летом. Бег, байдарки, кайтинг, полеты на воздушных шарах и велопоходы

Календарь беговых, триатлонных и плавательных стартов