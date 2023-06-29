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Как знакомиться на бегу? Попробовали на забеге в городе невест Иванове

Артур Бурцев
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Репортаж Артура Бурцева.

Вы наверняка слышали, что Иваново – город невест. Это неофициальное название города, распространившееся благодаря местным ткачихам. Уже в середине XIX века в Иванове работали больше 100 бумагопрядильных, полотняных, миткалевых и ситцевых фабрик. Работали там в основном женщины, а в XX веке после Великой Отечественной войны мужчин стало еще меньше – этот демографический перекос сохраняется и сейчас.

Окончательно прозвище города утвердилось, когда Андрей Миронов в 80-х в фильме «Честный, умный, неженатый...» спел: «О любви все твержу тебе заново, но, когда зря твердить надоест, так и знай: я уеду в Иваново, а Иваново — город невест».

Мы решили проверить, много ли сейчас невест и красавиц в Иванове. В столицу текстиля отправился Артур Бурцев – легкоатлет, победитель множества забегов, ведущий онлайн-трансляций и репортер Sports.ru.

Ивановский полумарафон он тоже выиграл, пробежав 21,1 км за 1:10:09 в тренировочном режиме. Погода была «не айс» – шел дождь, но на настроение бегунов и болельщиков это не повлияло. Остальное смотрите в репортаже!

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