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  4. Иван Панферов и Владимир Таланов выиграли ретро-эстафету «Юность»

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Иван Панферов и Владимир Таланов выиграли ретро-эстафету «Юность»

2 августа в Зеленограде (Москва) прошла ретро-эстафета «Юность». 

В команде было по 2 участника, каждый преодолевал по 2 этапа по 2,8 км (общая дистанция 11,2 км). В забеге участвовали мужские, женские и смешанные команды.

Также все участники должны были быть одеты в спортивную форму 70-80-х годов. 

Результаты победителей и призеров:

Мужские команды

  1. Уоровские Мушкетеры (Иван Панферов и Владимир Таланов) – 33:39

  2. ANTAгонисты попутного VTRа (Григорий Воронин, Эдуард Хисамов) – 33:51

  3. Без перекура (Тимофей Куделин, Егор Гришин) – 34:50

Женский команды

  1. Багровый Фантомас (Мария Семенцова, Анна Бойнова) – 38:09

  2. Furia girls (Ольга Королева, Анастасия Бурцева) – 42:34

  3. Бегущие Нефорки (Анна Гундорина, Мария Чарикова) – 44:56

Смешанные команды

  1. НАСТАРТ! (Артем Дыскин, Анастасия Микушева) – 37:58

  2. ADIXION PRIME (Александр Якутилов, Софья Беспалова) – 38:09

  3. Фанаты Иришки Чики-Пики (Павел Сымкин, Мария Ольденбургер) – 38:28

Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Results Zone
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