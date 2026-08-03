Иван Панферов и Владимир Таланов выиграли ретро-эстафету «Юность»

2 августа в Зеленограде (Москва) прошла ретро-эстафета «Юность».

В команде было по 2 участника, каждый преодолевал по 2 этапа по 2,8 км (общая дистанция 11,2 км). В забеге участвовали мужские, женские и смешанные команды.

Также все участники должны были быть одеты в спортивную форму 70-80-х годов.

Результаты победителей и призеров:

Мужские команды

Уоровские Мушкетеры (Иван Панферов и Владимир Таланов) – 33:39 ANTAгонисты попутного VTRа (Григорий Воронин, Эдуард Хисамов) – 33:51 Без перекура (Тимофей Куделин, Егор Гришин) – 34:50

Женский команды

Багровый Фантомас (Мария Семенцова, Анна Бойнова) – 38:09 Furia girls (Ольга Королева, Анастасия Бурцева) – 42:34 Бегущие Нефорки (Анна Гундорина, Мария Чарикова) – 44:56

Смешанные команды

НАСТАРТ! (Артем Дыскин, Анастасия Микушева) – 37:58 ADIXION PRIME (Александр Якутилов, Софья Беспалова) – 38:09 Фанаты Иришки Чики-Пики (Павел Сымкин, Мария Ольденбургер) – 38:28

Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone .