Иван Панферов и Владимир Таланов выиграли ретро-эстафету «Юность»

2 августа в Зеленограде (Москва) прошла ретро-эстафета «Юность».
В команде было по 2 участника, каждый преодолевал по 2 этапа по 2,8 км (общая дистанция 11,2 км). В забеге участвовали мужские, женские и смешанные команды.
Также все участники должны были быть одеты в спортивную форму 70-80-х годов.
Результаты победителей и призеров:
Мужские команды
Уоровские Мушкетеры (Иван Панферов и Владимир Таланов) – 33:39
ANTAгонисты попутного VTRа (Григорий Воронин, Эдуард Хисамов) – 33:51
Без перекура (Тимофей Куделин, Егор Гришин) – 34:50
Женский команды
Багровый Фантомас (Мария Семенцова, Анна Бойнова) – 38:09
Furia girls (Ольга Королева, Анастасия Бурцева) – 42:34
Бегущие Нефорки (Анна Гундорина, Мария Чарикова) – 44:56
Смешанные команды
НАСТАРТ! (Артем Дыскин, Анастасия Микушева) – 37:58
ADIXION PRIME (Александр Якутилов, Софья Беспалова) – 38:09
Фанаты Иришки Чики-Пики (Павел Сымкин, Мария Ольденбургер) – 38:28
Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone.
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