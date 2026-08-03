В столице пройдет велогонка «Москва». Старт состоится 12 сентября

12 сентября в Москве состоится велогонка от организаторов CyclingRace.

Стартовать спортсмены будут на Университетской площади, финишировать – на улице Косыгина. Маршрут пройдет по Садовому кольцу.

Участникам доступны два формата участия:

велозаезд для любителей на дистанциях до 50 и 20 км;

велогонка для профессионалов и опытных любителей на дистанции до 100 км.

Тип велосипеда, который допускается на велогонку – шоссейный с рулем «баран». В заезде можно участвовать на любом велосипеде, кроме лежачего, тандемного, разделочного, с мотором.

Стоимость слота на велогонку составляет 7 000 рублей, а стоимость слота на велозаезды – от 5 000 рублей.

Регистрация проходит на сайте организатора .