В столице пройдет велогонка «Москва». Старт состоится 12 сентября
12 сентября в Москве состоится велогонка от организаторов CyclingRace.
Стартовать спортсмены будут на Университетской площади, финишировать – на улице Косыгина. Маршрут пройдет по Садовому кольцу.
Участникам доступны два формата участия:
велозаезд для любителей на дистанциях до 50 и 20 км;
велогонка для профессионалов и опытных любителей на дистанции до 100 км.
Тип велосипеда, который допускается на велогонку – шоссейный с рулем «баран». В заезде можно участвовать на любом велосипеде, кроме лежачего, тандемного, разделочного, с мотором.
Стоимость слота на велогонку составляет 7 000 рублей, а стоимость слота на велозаезды – от 5 000 рублей.
Регистрация проходит на сайте организатора.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: CyclingRace
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