У Фернандо Алонсо нет мышцы с одной стороны груди – почему? В гонках мешает?

В середине 2000-х папарацци заметили странность в теле двукратного чемпиона «Ф-1» Фернандо Алонсо: по фото с отдыха на яхте можно смело предположить, что с одной стороны отсутствует большая грудная мышца.

После он перестал скрываться и даже в соцсети иногда выкладывает такие кадры – хоть и редко. За последний год заметных случаев накопилось только два – отдых с (уже бывшей) девушкой Андреей Шлагер:

И в экипе «Альпин»:

Ему это абсолютно не мешает быть невероятно успешным гонщиком – его физическая форма всегда была на высоте: он колол шеей орехи и в начале карьеры, и в 2017-м . Сейчас ему почти 42, но он продолжает гоняться круче многих молодых ! Разбираемся, как ему это удается и в чем может быть причина такой аномалии.

Отсутствие большой грудной мышцы – не самая распространенная патология. Разброс данных в научных работах очень велик: обнаруживается это нарушение всего у одного на семь или даже сто тысяч человек. Однако, если какая-то мышца и отсутствует, то чаще всего именно эта, и обычно речь идет об отсутствии грудной мышцы только с одной стороны.

Чаще всего при отсутствии хотя бы одной из грудных мышц (малой или большой) сразу ставится синдром Поланда – случаи не обусловленного синдромом отсутствия грудных мышц крайне редки, а обнаружить все связанные с синдромом нарушения не всегда возможно.

Принято считать, что связанный с синдромом комплекс пороков развития вовлекает в себя и другие структуры с той же стороны, например пальцы, вызывая синдактилию (сращение пальцев), ребра, молочные железы или даже позвоночник, приводя к возникновению у плода spina bifida (расщепление позвоночника).

Точные причины возникновения патологии, в том числе генетические, не установлены, предполагается, что во многих случаях он может возникать при нарушении кровотока в определенных областях эмбриона.

Отсутствие большой грудной мышцы практически не влияет на двигательные возможности человека, причем не важно, не было ее изначально, как при синдроме Поланда, или она была удалена, например при радикальной мастэктомии.

Движения практически полностью компенсируются другими мышцами, так как нет ни одного, которое бы обеспечивалось только большой грудной: она работает в синергии с другими мышцами плечевого пояса.

Есть данные о том, что функция затронутой синдромом руки при отсутствии сопутствующих нарушений (например, синдактилии) может быть незначительно снижена, например она может быть слабее при некоторых движениях, однако в обычной жизни и даже в автоспорте это не играет значительной роли.

Если синдром Поланда не стал причиной выраженных дефектов, снижающих уровень жизни, лечение не требуется – в противном случае могут применяться хирургические методы.

Конечно, неравномерное развитие мышц слева и справа может приводить к неравномерному развитию скелета и другим проблемам – в случае необходимости они также решаются хирургически.

Если пациента беспокоит внешний вид, из эстетических соображений могут быть установлены импланты.

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Фото: instagram.com/fernandoalo_oficial; FameFlynet