Артем Лобач и Мария Ворожейкина стали победителями на дистанции 25 км забега City Trail Romashkovo

24 мая в селе Ромашково (Московская область) прошли трейловые забеги серии CityTrail. Участники соревновались на дистанциях 5,6 км, 10,4 км, 20 км, 25,1 км. Организатором является WildTrail.

Также состоялись велогонки на дистанциях 10-15 и 20-30 км.

Результаты победителей и призеров:

25 км, мужчины

  1. Артем Лобач – 1:35:35

  2. Дмитрий Шунин – 1:36:28

  3. Артур Акимов – 1:37:01

25 км, женщины

  1. Мария Ворожейкина – 1:52:37

  2. Елена Носкова – 1:57:35

  3. Алена Кучумова – 1:58:26

20 км, мужчины

  1. Дмитрий Наконечный – 1:12:06

  2. Станислав Маев – 1:18:54

  3. Евгений Хромушкин – 1:19:26

20 км, женщины

  1. Анастасия Бурцева – 1:33:47

  2. Татьяна Киреева – 1:33:58

  3. Галина Дернакова – 1:36:13

10,4 км, мужчины

  1. Роман Львинов – 37:30

  2. Алексей Шлепков – 39:11

  3. Антон Суздалев – 39:23

10,4 км, женщины

  1. Юлия Бутырская – 45:19

  2. Наталия Товкайло – 45:42

  3. Юлия Полякова – 48:08

5,6 км, мужчины

  1. Велимир Назарычев – 18:53

  2. Дмитрий Некрасов – 21:18

  3. Николай Богомолов – 21:39

5,6 км, женщины

  1. Полина Данюк – 21:50

  2. Людмила Ходакова – 22:45

  3. Анастасия Кутырина – 25:47

Велогонка, 15 км, мужчины

  1. Михаил Осипов – 52:14

  2. Кирилл Козлов – 52:25

  3. Александр Ковалев – 55:20

Велогонка, 15 км, женщины

  1. Олеся Кириленко – 58:14

  2. Елена Серова – 1:02:39

  3. Анастасия Глекова – 1:05:22

Велогонка, 30 км, мужчины

  1. Александр Аборнев – 1:15:24

  2. Максим Яньшин – 1:21:04

  3. Дмитрий Петрин – 1:24:14

Велогонка, 30 км, женщины

  1. Алиса Кайсина – 1:45:51

  2. Анастасия Костина – 2:13:26

  3. Марина Лемякина – 2:19:55

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace.

Следующий старт серии CityTrail состоится в спортивном комплексе «Альфа-Битца» (Москва) 21 июня. Посмотреть подробную информацию можно на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: MyRace
