Артем Лобач и Мария Ворожейкина стали победителями на дистанции 25 км забега City Trail Romashkovo

24 мая в селе Ромашково (Московская область) прошли трейловые забеги серии CityTrail. Участники соревновались на дистанциях 5,6 км, 10,4 км, 20 км, 25,1 км. Организатором является WildTrail.

Также состоялись велогонки на дистанциях 10-15 и 20-30 км.

Результаты победителей и призеров:

25 км, мужчины

Артем Лобач – 1:35:35 Дмитрий Шунин – 1:36:28 Артур Акимов – 1:37:01

25 км, женщины

Мария Ворожейкина – 1:52:37 Елена Носкова – 1:57:35 Алена Кучумова – 1:58:26

20 км, мужчины

Дмитрий Наконечный – 1:12:06 Станислав Маев – 1:18:54 Евгений Хромушкин – 1:19:26

20 км, женщины

Анастасия Бурцева – 1:33:47 Татьяна Киреева – 1:33:58 Галина Дернакова – 1:36:13

10,4 км, мужчины

Роман Львинов – 37:30 Алексей Шлепков – 39:11 Антон Суздалев – 39:23

10,4 км, женщины

Юлия Бутырская – 45:19 Наталия Товкайло – 45:42 Юлия Полякова – 48:08

5,6 км, мужчины

Велимир Назарычев – 18:53 Дмитрий Некрасов – 21:18 Николай Богомолов – 21:39

5,6 км, женщины

Полина Данюк – 21:50 Людмила Ходакова – 22:45 Анастасия Кутырина – 25:47

Велогонка, 15 км, мужчины

Михаил Осипов – 52:14 Кирилл Козлов – 52:25 Александр Ковалев – 55:20

Велогонка, 15 км, женщины

Олеся Кириленко – 58:14 Елена Серова – 1:02:39 Анастасия Глекова – 1:05:22

Велогонка, 30 км, мужчины

Александр Аборнев – 1:15:24 Максим Яньшин – 1:21:04 Дмитрий Петрин – 1:24:14

Велогонка, 30 км, женщины

Алиса Кайсина – 1:45:51 Анастасия Костина – 2:13:26 Марина Лемякина – 2:19:55

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace .

Следующий старт серии CityTrail состоится в спортивном комплексе «Альфа-Битца» (Москва) 21 июня. Посмотреть подробную информацию можно на сайте организатора .