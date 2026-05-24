Артем Лобач и Мария Ворожейкина стали победителями на дистанции 25 км забега City Trail Romashkovo
24 мая в селе Ромашково (Московская область) прошли трейловые забеги серии CityTrail. Участники соревновались на дистанциях 5,6 км, 10,4 км, 20 км, 25,1 км. Организатором является WildTrail.
Также состоялись велогонки на дистанциях 10-15 и 20-30 км.
Результаты победителей и призеров:
25 км, мужчины
Артем Лобач – 1:35:35
Дмитрий Шунин – 1:36:28
Артур Акимов – 1:37:01
25 км, женщины
Мария Ворожейкина – 1:52:37
Елена Носкова – 1:57:35
Алена Кучумова – 1:58:26
20 км, мужчины
Дмитрий Наконечный – 1:12:06
Станислав Маев – 1:18:54
Евгений Хромушкин – 1:19:26
20 км, женщины
Анастасия Бурцева – 1:33:47
Татьяна Киреева – 1:33:58
Галина Дернакова – 1:36:13
10,4 км, мужчины
Роман Львинов – 37:30
Алексей Шлепков – 39:11
Антон Суздалев – 39:23
10,4 км, женщины
Юлия Бутырская – 45:19
Наталия Товкайло – 45:42
Юлия Полякова – 48:08
5,6 км, мужчины
Велимир Назарычев – 18:53
Дмитрий Некрасов – 21:18
Николай Богомолов – 21:39
5,6 км, женщины
Полина Данюк – 21:50
Людмила Ходакова – 22:45
Анастасия Кутырина – 25:47
Велогонка, 15 км, мужчины
Михаил Осипов – 52:14
Кирилл Козлов – 52:25
Александр Ковалев – 55:20
Велогонка, 15 км, женщины
Олеся Кириленко – 58:14
Елена Серова – 1:02:39
Анастасия Глекова – 1:05:22
Велогонка, 30 км, мужчины
Александр Аборнев – 1:15:24
Максим Яньшин – 1:21:04
Дмитрий Петрин – 1:24:14
Велогонка, 30 км, женщины
Алиса Кайсина – 1:45:51
Анастасия Костина – 2:13:26
Марина Лемякина – 2:19:55
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace.
Следующий старт серии CityTrail состоится в спортивном комплексе «Альфа-Битца» (Москва) 21 июня. Посмотреть подробную информацию можно на сайте организатора.
Комментарии