0

Более 300 спортсменов приняли участие в легкоатлетических соревнованиях «Скорость»

24 мая на стадионе «Лужники» в Москве прошли легкоатлетические соревнования «Скорость». Участники соревновались на дистанциях 100 м, 400 м, 800 м. Также состоялась смешанная эстафета 800-400-200-100 м.

Результаты победителей и призеров:

800 м, мужчины

  1. Максим Филимонов – 1:54,15

  2. Данил Максимов – 1:54,55

  3. Иван Поленин – 1:54,73

800 м, женщины

  1. Екатерина Самуйлова – 2:07,60

  2. Юлия Зубарева – 2:10,14

  3. Александра Кочергина – 2:12,06

400 м, мужчины

  1. Николай Дудин – 48,63

  2. Сергей Чемагин – 50,37

  3. Михаил Клец – 50,52

400 м, женщины

  1. Екатерина Этина – 55,84

  2. Екатерина Сафонова – 57,48

  3. Мария Рожинская – 57,48

100 м, мужчины

  1. Андрей Евтеев – 10,51

  2. Нугзар Ломидзе – 10,92

  3. Семен Синичкин – 11,09

100 м, женщины

  1. Елена Тырлова – 12,40

  2. Анастасия Емельянова – 12,53

  3. Полина Крупенкова – 12,65

Эстафета

  1. KORENNOFF PRO – 3:20,76

  2. Школа бега Чемпион – 3:24,19

  3. КОРЕННОФФ PRO Бег – 3:26,34

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Беговое сообщество
Беговое сообщество
любительский спорт
Забег
Бег
Календарь стартов

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Выиграйте регистрацию на «Ночной забег» в Москве 20 июня. Розыгрыш – в нашем телеграм-канале
20 мая, 12:48
«Большой фестиваль бега» перенесен на 23 августа
5 мая, 11:32
«Беговое сообщество» запустило программу «Кубок 35+», которая объединит забеги в единый зачет для участников от 35 лет. Лучшие получат денежные выплаты
17 апреля, 17:58
Рекомендуем
Главные новости
Шаров и Мендаева стали победителями на дистанции 10 км в рамках Казанского марафона
2 мая, 07:32
Никитин, Реунков, Лега, Ковалева выйдут на старт Казанского марафона. Чемпион мира по биатлону Бабиков будет соревноваться на дистанции 21,1 км
27 апреля, 16:42
Степан Киселев: «Чемпионат России в рамках Казанского марафона будет лучшим местом для последнего старта». Атлет завершает карьеру профессионального атлета
27 апреля, 11:38
Дмитрий Неделин: «За 4 года из любителя дорос до рекордсмена России»
26 апреля, 11:28
Дмитрий Неделин установил рекорд России на марафоне
26 апреля, 11:13
Иностраные атлеты выиграли Московский полумарафон. Первые в национальном зачете – Ахмадеев и Мокина
26 апреля, 08:30
Шаров, Ахмадеев, Бякин, Попов выйдут на старт Московского полумарафона. Среди женщин – Ковалева, Седова, Савина
21 апреля, 12:28
Открылась регистрация на забег на дистанции 10 км в рамках Московского марафона
17 апреля, 06:52
Открылась регистрация на 42,2 км на Московском марафоне. Продажа мест на 10 км начнется 15 апреля
14 апреля, 14:46
Объявлена дата Гатчинского полумарафона. Старт состоится 8 ноября
1 апреля, 09:15
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Реунков пробежал марафон в Кейптауне
вчера, 15:18
Артем Лобач и Мария Ворожейкина стали победителями на дистанции 25 км забега City Trail Romashkovo
24 мая, 15:02
Ахмадеев и Конякина выиграли Зеленоградский полумарафон 2026
24 мая, 13:49
Ярослав Бякин и Маргарита Питерцева стали победителями «Забега.РФ» в Санкт-Петербурге
23 мая, 12:23
Денис Чертыков и Луиза Лега выиграли полумарафон «Забег.РФ»
23 мая, 10:16
Разминку на «Забеге.РФ» в Москве проведет полузащитник ФК «Динамо» Тимофей Маринкин
21 мая, 12:56
Выиграйте регистрацию на «Ночной забег» в Москве 20 июня. Розыгрыш – в нашем телеграм-канале
20 мая, 12:48
Олимпийский чемпион Никита Крюков пробежал дистанцию 10 км на Лесном Окуловском полумарафоне
18 мая, 14:08
Василий Андреев и Алина Колосова стали победителями Лесного Окуловского полумарафона
18 мая, 13:33
Дмитрий Травкин и Ангелина Бочкова стали победителями Мышкинского полумарафона «По шести холмам»
17 мая, 13:11
Рекомендуем