Более 300 спортсменов приняли участие в легкоатлетических соревнованиях «Скорость»
24 мая на стадионе «Лужники» в Москве прошли легкоатлетические соревнования «Скорость». Участники соревновались на дистанциях 100 м, 400 м, 800 м. Также состоялась смешанная эстафета 800-400-200-100 м.
Результаты победителей и призеров:
800 м, мужчины
Максим Филимонов – 1:54,15
Данил Максимов – 1:54,55
Иван Поленин – 1:54,73
800 м, женщины
Екатерина Самуйлова – 2:07,60
Юлия Зубарева – 2:10,14
Александра Кочергина – 2:12,06
400 м, мужчины
Николай Дудин – 48,63
Сергей Чемагин – 50,37
Михаил Клец – 50,52
400 м, женщины
Екатерина Этина – 55,84
Екатерина Сафонова – 57,48
Мария Рожинская – 57,48
100 м, мужчины
Андрей Евтеев – 10,51
Нугзар Ломидзе – 10,92
Семен Синичкин – 11,09
100 м, женщины
Елена Тырлова – 12,40
Анастасия Емельянова – 12,53
Полина Крупенкова – 12,65
Эстафета
KORENNOFF PRO – 3:20,76
Школа бега Чемпион – 3:24,19
КОРЕННОФФ PRO Бег – 3:26,34
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.
