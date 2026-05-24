Более 300 спортсменов приняли участие в легкоатлетических соревнованиях «Скорость»

24 мая на стадионе «Лужники» в Москве прошли легкоатлетические соревнования «Скорость». Участники соревновались на дистанциях 100 м, 400 м, 800 м. Также состоялась смешанная эстафета 800-400-200-100 м.

Результаты победителей и призеров:

800 м, мужчины

Максим Филимонов – 1:54,15 Данил Максимов – 1:54,55 Иван Поленин – 1:54,73

800 м, женщины

Екатерина Самуйлова – 2:07,60 Юлия Зубарева – 2:10,14 Александра Кочергина – 2:12,06

400 м, мужчины

Николай Дудин – 48,63 Сергей Чемагин – 50,37 Михаил Клец – 50,52

400 м, женщины

Екатерина Этина – 55,84 Екатерина Сафонова – 57,48 Мария Рожинская – 57,48

100 м, мужчины

Андрей Евтеев – 10,51 Нугзар Ломидзе – 10,92 Семен Синичкин – 11,09

100 м, женщины

Елена Тырлова – 12,40 Анастасия Емельянова – 12,53 Полина Крупенкова – 12,65

Эстафета

KORENNOFF PRO – 3:20,76 Школа бега Чемпион – 3:24,19 КОРЕННОФФ PRO Бег – 3:26,34

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора .