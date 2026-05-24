Ахмадеев и Конякина выиграли Зеленоградский полумарафон 2026
24 мая в Зеленограде (Москва) прошел полумарафон от организаторов ZELRUN. Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанции 10 км.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Ринас Ахмадеев – 1:03:04
Иван Панферов – 1:08:11
Данил Мальцев – 1:11:02
21,1 км, женщины
Юлия Конякина – 1:18:29
Юлия Рыжанкова – 1:19:35
Евфросиния Солнцева – 1:20:12
10 км, мужчины
Андрей Стрижаков – 29:15
Артем Цибак – 29:31
Павел Адышкин – 29:45
10 км, женщины
Александра Бородинова – 34:15
Мария Семенцова – 35:15
Валерия Жандарова – 36:03
Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Results Zone
