Ахмадеев и Конякина выиграли Зеленоградский полумарафон 2026

24 мая в Зеленограде (Москва) прошел полумарафон от организаторов ZELRUN. Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанции 10 км. 

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Ринас Ахмадеев – 1:03:04

  2. Иван Панферов – 1:08:11

  3. Данил Мальцев – 1:11:02

21,1 км, женщины

  1. Юлия Конякина – 1:18:29

  2. Юлия Рыжанкова – 1:19:35

  3. Евфросиния Солнцева – 1:20:12

10 км, мужчины

  1. Андрей Стрижаков – 29:15

  2. Артем Цибак – 29:31

  3. Павел Адышкин – 29:45

10 км, женщины

  1. Александра Бородинова – 34:15

  2. Мария Семенцова – 35:15

  3. Валерия Жандарова – 36:03

Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Results Zone
