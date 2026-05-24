Ахмадеев и Конякина выиграли Зеленоградский полумарафон 2026

24 мая в Зеленограде (Москва) прошел полумарафон от организаторов ZELRUN. Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанции 10 км.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Ринас Ахмадеев – 1:03:04 Иван Панферов – 1:08:11 Данил Мальцев – 1:11:02

21,1 км, женщины

Юлия Конякина – 1:18:29 Юлия Рыжанкова – 1:19:35 Евфросиния Солнцева – 1:20:12

10 км, мужчины

Андрей Стрижаков – 29:15 Артем Цибак – 29:31 Павел Адышкин – 29:45

10 км, женщины

Александра Бородинова – 34:15 Мария Семенцова – 35:15 Валерия Жандарова – 36:03

Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone .