Как избежать выгорания на работе? Этот феномен вообще реален?

Выгорание вполне реально – оно даже включено в Международную классификацию болезней (МКБ-11), правда, не как заболевание, а как возникающее на рабочем месте явление.

Выгорание возникает, если игнорировать хронический стресс на работе, из-за чего появляются:

усталость и эмоциональное истощение;

снижение работоспособности;

циничное отношение и утрата интереса к рабочим обязанностям и профессии.

Рассказываем, как эффективно бороться с выгоранием.

Ведите здоровый образ жизни

Основа стрессоустойчивости и защита от выгорания – здоровый образ жизни: полноценный сон, здоровое питание, регулярная физическая нагрузка.

Никакие методики повышения эффективности не помогут, если организму не хватает витаминов, а вы не высыпаетесь и уставшим идете на работу, задерживаетесь допоздна, а ночами не спите, пытаясь наверстать упущенное.

Научитесь справляться со стрессом – кому-то подходит спорт, кто-то предпочитает дыхательные упражнения, медитации, йогу. Помните, что неудачи и переживания неизбежны, главное то, как вы на них реагируете.

Не забывайте про отдых

Отпуск – отличная возможность переключиться и полюбить свою работу заново. Устройте себе полноценный отдых – никаких созвонов, рабочих переписок и удаленного поиска багов.

Не превращайте задержки на работе в привычку. Постоянные переработки не помогают делать больше, наоборот, снижают эффективность в течение рабочего дня, и задачи «размазываются» на 9–10 часов вместо положенных восьми.

К тому же, важно ценить свой труд и помнить, что при трудоустройстве по трудовому кодексу сверхурочные часы и работа по выходным должны оплачиваться – не стесняйтесь обсуждать оплату с начальством.

Научитесь переключаться

Уделяйте время хобби, семье, друзьям. Не забывайте и про «бесполезные» развлечения – компьютерные игры, сериалы – на самом деле они не лишены смысла. Именно возможность выделить время на честное ничегонеделание и ерунду позволяет не отвлекаться на развлечения в рабочее время.

Выберите время, в которое вы точно будете делать то, что вам нравится, не отвлекаясь на рабочие вопросы и решение домашних проблем. Это важно, даже если получится уделить себе всего несколько часов в неделю.

Структурируйте рабочий процесс

Одна из причин выгорания – бесконечный поток рабочих задач. Гигантский список дел кажется непосильным – в психологии это называют «паралич задач».

Верните себе чувство контроля над ситуацией:

соберите все задачи в одном файле, составьте список;

проранжируйте дела относительно их срочности и важности, добавьте дедлайны;

перед тем, как приступить к новому делу, разбейте его на небольшие этапы;

выделите конкретное время на работу с каждый этапом – отметьте дату и время в планере;

во время работы используйте различные техники управления временем, например «метод помидора».

Ищите дополнительную мотивацию

Здорово, если цель вашей работы – не только деньги, но и возможность расти профессионально.

Определите для себя, как выглядит ваша карьера мечты и составьте план по достижению цели. Проанализируйте, как текущие задачи помогают двигаться в выбранном направлении.

Смотрите на рабочий процесс через призму того, какие навыки помогут вам занять желаемую должность и какие знакомства будут полезны.

При необходимости используйте методики визуализации целей, например коллажи, которые напомнят о ваших желаниях.

Правила, которые предотвратят выгорание на «удаленке»

Соблюдайте распорядок дня. Даже если вам не нужно в офис к девяти, вставайте и ложитесь в одно и то же время. Недостаток сна и сбитый режим снижают продуктивность, и задачи копятся, как снежный ком.

Даже если вам не нужно в офис к девяти, вставайте и ложитесь в одно и то же время. Недостаток сна и сбитый режим снижают продуктивность, и задачи копятся, как снежный ком. Придерживайтесь утренних ритуалов. Как бы ни хотелось работать в пижаме, стоит привести себя в порядок и переодеться – это поможет настроиться на рабочий лад . .

Как бы ни хотелось работать в пижаме, стоит привести себя в порядок и переодеться – это поможет настроиться на рабочий лад . Составьте рабочий график и придерживайтесь его. Отработав восемь часов, не читайте рабочую почту и отключите уведомления в мессенджерах – ваш рабочий день должен иметь четкие начало и конец, и о вашем графике должны знать коллеги.

Отработав восемь часов, не читайте рабочую почту и отключите уведомления в мессенджерах – ваш рабочий день должен иметь четкие начало и конец, и о вашем графике должны знать коллеги. Находите повод выйти из дома каждый день. Находиться долгое время в закрытом пространстве – вредно, могут возникнуть проблемы с психикой – этот феномен хорошо изучен на тюремных заключенных. Утренняя прогулка, вечерняя пробежка и даже поход в магазин – все это поможет переключиться.

Находиться долгое время в закрытом пространстве – вредно, могут возникнуть проблемы с психикой – этот феномен хорошо изучен на тюремных заключенных. Утренняя прогулка, вечерняя пробежка и даже поход в магазин – все это поможет переключиться. Расширяйте круг общения. Вступите в беговой клуб, запишитесь на танцы, станьте волонтером. Принципиально важно найти компанию с общими интересами вне дома и привычного круга знакомств.

Больше о тренировках, питании, спортивной медицине и спорте как занятии – в разделе «Здоровье»

Подписывайтесь на телеграм-канал Sports.ru о здоровье

Фото: unsplash.com/Lukas Blaskevicius, Jordan Bauer, Simon Abrams