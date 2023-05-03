Как проверить, что солнцезащитные очки работают? Можно ли выходить на пробежку без очков от солнца? Нужно ли защищать глаза от ультрафиолета в облачную погоду? Отвечает Анастасия Киселе, врач-офтальмолог Центра офтальмологии МЕДСИ на Солянке.

Зачем нужны солнечные очки? Что будет, если их не носить?

Солнцезащитные очки — это не только стильный аксессуар, но и защита глаз от пагубного воздействия солнечных лучей. Самый опасный для глаз компонент солнечного света – ультрафиолет (УФ, UV) – может вызвать фотоповреждение хрусталика и сетчатки , что ведет к их помутнению и снижению зрения. Также из-за избыточного воздействия УФ-лучей есть риск развития заболеваний роговицы и слизистых оболочек глаза , например птеригиума, при котором на роговицу нарастает соединительная ткань.

Как понять, что нужно начинать носить солнечные очки? Нужно ли носить их, занимаясь спортом на улице?

Солнцезащитные очки всегда необходимо использовать, когда стоит ясная погода. Но не стоит забывать о том, что от УФ-лучей необходима защита даже в облачную погоду , особенно в южных широтах. Перед выходом на улицу теперь возможно узнать не только температуру, но и значение УФ-индекса – он показывает активность солнца и степень опасности солнечных лучей .

Если вы занимаетесь спортом на улице, также необходимо использовать солнцезащитные очки. К счастью, сейчас есть большой выбор спортивных оправ, которые не будут мешать и обеспечат необходимую защиту.

Правда ли, что не все очки защищают от ультрафиолета? Чем опасны такие очки?

Не все очки с «тёмными» стёклами защищают от солнца. Рекомендовано использование очков, которые блокируют вредные УФ-лучи на 100%. На оправе таких очков указано: UV-protection 400. Такие очки блокируют УФ-лучи длиной волны до 400 нанометров.

Кроме того, они блокируют от 75% до 90% видимого солнечного света, который проходит через атмосферу и достигает поверхности планеты.

Таким образом, при покупке солнцезащитных очков главной задачей является удостовериться в наличии защиты от УФ-лучей. Если купить обычные очки с тёмными стёклами, то зрачок рефлекторно расширится и все «вредные» лучи устремятся внутрь глаза .

Подбирать солнцезащитные очки следует только в специализированных оптиках. Зачастую в них установлены приборы, которые могут наглядно показать наличие или отсутствие УФ – защиты.

Как защитить глаза тем, кто вынужден носить очки с диоптриями постоянно?

При необходимости использовать очки с диоптриями на солнечное время можно заказать очки-хамелеоны. Они будут обеспечивать защиту от солнца, а в помещении снова станут прозрачными. При заказе таких очков также необходимо удостовериться в наличии УФ-защиты.

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Фото: unsplash.com/Becca Tapert, Joycoast Wood