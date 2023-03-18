Сергей Сироткин – лидер группы «Сироткин». 31 марта он выступил на спортивно-музыкальном фестивале New Star Camp с акустическим концертом, который прошел на смотровой площадке Розы Пик, вершины курорта Роза Хутор, на высоте 2320 метров над уровнем моря.

Вы могли слышать его песни «Выше домов» и «Бейся сердце, время биться», «Планы на это лето», а также треки из фильма «Гром: трудное детство» и сериала «Алиса не может ждать».

Сейчас Сергей известен как музыкант, его фамилия стала брендом, но в спорте Сироткина знают под никнеймом Loki: в двухтысячных он катался на BMX, участвовал в соревнованиях, выступал на ТВ и оставил заметный след в русском BMX-флэтленде. Это стиль катания, похожий на танец, где трюки на баланс – трекстенды, вращения на заднем и переднем колесе, проезды на одном колесе – выполняются на плоской поверхности.

Сироткин рассказал Sports.ru, почему выбрал музыку, а не BMX, как детские поездки на велосипеде вдохновляют его писать песни и к чему приводят эксперименты со сноубордом.

Музыка свободы, беззаботности и приключений для добрых людей

Мы в группе каждый год стараемся что-то менять, пробовать новый звук и настроения. У нас есть внутренняя шутка про «переливы акустики», это постоянно перепечатывают из какого-то старого пресс-релиза, хотя в реальности акустики в большинстве песен уже нет. Для нас характерны ностальгия и какие-то светлые оттенки. Хотя это и не специально.

Когда я пишу тексты, часто представляю, как еду на велике по дачному поселку, где мы раньше часто отдыхали летом с родителями. Это так и осталось олицетворением свободы, беззаботности, приключений.

Моя любимая наша песня – «Август». Она неплохо отражает характерные для нашей музыки вещи. И с нее, думаю, можно начать знакомство с группой.

Слушайте <a>Август</a> — <a>Сироткин</a> на Яндекс Музыке

Футбол ценен поддержкой, ритуалами и тактильностью. Сто лет не играл, но ощущение тяжелого мяча и атмосфера стадиона до сих пор в сердце

В детстве играл в футбол и до сих пор скучаю по компании людей, каким-то подколам, подначиваниям. И, конечно, поддержке друг друга. Тактильным ощущениям от мяча, от площадки. Я вообще очень тактильный человек: когда выбираю одежду, диван, да что угодно, важнее всего потрогать поверхность, чтобы она понравилась. И хотя я уже сто лет не играл, со мной осталось ощущения тяжелого мяча на ноге, бега по траве.

Сейчас я вообще не смотрю футбол, не знаю ни одного игрока по имени, но у меня осталась настоящая футболка Данни из «Динамо» – болел за эту команду в детстве. Футболку храню и не выбрасываю.

Я бы очень хотел, чтобы наша песня стала гимном клуба или турнира. Нас когда-то звали сыграть на стадионе перед игрой, но потом что-то сорвалось, а мы в группе долго обсуждали, что лучше сыграть: «Бейся сердце, время биться» или «Планы на это лето». Не могли определиться, какая песня лучше подходит для футбола.

Слушайте <a>Сироткин</a> — <a>pukhkal</a> на Яндекс Музыке

Спорт показал, что с наскока не получается. В BMX было много лет тренировок, прежде чем прогресс остановился

Во мне довольно сильный соревновательный дух, я много слежу за тем, что у других музыкантов происходит, как они развиваются. И хочется не отставать, где-то и обгонять их, придумывать что-то интересное с видео, оформлением сцены на концертах, с музыкой само собой. Ну и всегда хочется удивлять самих себя, потому что от любой рутины можно заскучать, даже от музыкальной.

Спорт повлиял на мой характер и дисциплину. По тренировкам и соревнованиям я быстро осознал, что с наскока у меня ничего не получается, мне надо много работать, и тогда по чуть-чуть что-то будет вырисовываться. Теперь в любом деле мне проще мириться с этим медленным прогрессом.

Наверное, мне удалось построить карьеру в музыке, потому что не было такой цели в начале. Мне просто нравилось сидеть в своей комнате и ковырять что-то, показывать брату, друзьям. Если бы я сразу подошел к музыке, думая о карьере, скорее всего, ничего бы не вышло. Ну и я всю жизнь был где-то рядом с музыкой: учил танцы Майкла Джексона в школе, учил песни «Агаты Кристи» и Nirvana на гитаре, когда стал постарше.

Наверное, не было конкретного момента, когда я понял, что с BMX надо заканчивать. Он был бы слишком грустным.

Флэт всегда был более нишевым, потому что в нем меньше зрелищности. Разве что можно было заработать какой-то авторитет в компании, найти друзей. Нам, конечно, давали какие-то небольшие деньги за призовые места, показательные выступления, но жить на них было невозможно. Максимум я получил бесплатный велик и брал скейтерскую одежду у спонсоров. Я до сих пор не знаю никого из русских флэтеров, у кого это стало бы прямо основной работой.

Я просто реже катался, а потом перестал. Понял, что эти редкие покатушки больше меня расстраивают, чем радуют, потому что никакого прогресса уже нет. И решил себя не мучить.

Какое-то время мы с женой занимались теннисом с тренером, тогда я начал смотреть матчи, чтобы лучше понимать технику и механику игры, но быстро надоело. Иногда включаю матчи по русскому бильярду и, бывает, смотрю видео про BMX, интересно, какие новые трюки и тренды появились за эти годы.

Хожу в зал, стараюсь 3-4 раза в неделю, очень втянулся. Еще пробовал бегать по парку рядом с домом, но что-то у меня не так либо с техникой, либо с коленями, так что пока остановился.

Я уже неплохо понял свой характер и знаю, что мне легче обхитрить себя. Не ставить конкретную цель, которая будет давить и убьет все удовольствие. Вместо этого говорю себе: «Давай просто сегодня сходим и посмотрим, что будет». В таком режиме мне намного проще заниматься годами. И расти незаметно для себя.

В сноуборде красиво все – от досок до трюков. Но пробовать их самому не хочется – для музыканта это опасно

Я еще в институте катался на сноуборде, мы решили попробовать как раз вместе с друзьями по BMX. Купили доски, собирались в Крылатском, едва научились просто ехать с горки – сразу лезли на небольшие трамплины и тумбы, пробовали какие-то трюки. Один друг в первый же день сломал руку. Потом был долгий перерыв, а года четыре назад я первый раз оказался в горах, мы с женой и братом решили взять инструктора и покататься, я довольно быстро все вспомнил, было очень кайфово.

У меня сноуборд GNU Headspace, это pro-модель Форреста Бейли (сноубордист и скейтер, победитель X Games Street 2012. – Прим. Sports.ru). Ей уже несколько лет, она очень мягкая и медленная, вообще не подходит под мое катание, потому что я в основном просто еду с горки по трассам – синим и красным. Но очень уж она была красивая. Еще у нее этот изогнутый кант, который помогает тормозить на льду.

Пробовал немного фрирайда на южном склоне в Розе Хутор, когда с нами поехал кататься более опытный друг. Но пару раз я упал в глубоком месте и выползал оттуда полчаса весь мокрый.

Я, конечно, боюсь разбиться, а сейчас мне даже палец сломать нельзя, потому что я не смогу потом играть концерты. Еще всегда боялся высоты, даже на подъемнике в ветренную погоду бывает не по себе.

У меня еще одна важная миссия – я учу кататься жену и слежу, чтобы она не разбилась. От инструкторов она почему-то постоянно отказывается.

В горах я был только в Сочи, и это, наверное, одно из моих любимых мест вообще в мире. В России мне очень нравятся Казань и Нижний Новгород. Еще мы когда-то ездили в Австрию и Словению, чтобы сыграть на свадьбе у друзей. Вот австрийские деревушки мне тоже запомнились, почувствовал себя в мире Толкиена.

На New Star Camp я был один раз, сам ни в чем не участвовал – куда мне сейчас соревнования? Но смотрел немного на катание в парке, очень впечатлило, потому что раньше я видел настоящие высокие прыжки и трюки на досках только в видео. Еще встретил кучу друзей, тоже было очень приятно. Видел даже Шама, с которым когда-то начинали кататься на великах. Видел в соцсетях, что он и в этом году приехал, надеюсь где-то тут его найти. Привет, Шам, если это читаешь!

Фото: instagram.com/sirotkinmusic; newstarcamp.ru; instagram.com/keesoonee