В нашей культуре укоренились принципы раздельного питания. Считается, что не все продукты можно употреблять в один прием пищи. Это якобы необходимо для нормального пищеварения и даже помогает похудеть. Но есть ли от этих режимов питания реальная польза? И что будет, если совмещать продукты, которые советуют есть в разное время? Изучили научную точку зрения.

Какие есть теории сочетаемости продуктов? На чем они основаны?

Существует большое количество «диет», предполагающие раздельное питание и сочетаемость продуктов. Их авторы настаивают, что совместимость той или иной еды – ключ к похудению и поддержанию здоровья желудочно-кишечного тракта.

Концепция строится на том, что переваривание разных продуктов происходит с разной скоростью, а еще разным видам пищи для качественного расщепления требуется разная рН среда: белкам – кислая, а углеводам – щелочная.

Согласно этой логике, совмещение белковой и углеводной пищи может привести к различным проблемам с пищеварением (вздутию живота, болям), а также мешает питательным веществам усваиваться. Кроме того, считается, что при потреблении продуктов в особом сочетании организм затрачивает на переваривание меньше энергии.

К популярным правилам подобных «диет» относится:

белковую пищу нельзя с крахмалом (то есть мясо не сочетать с картошкой);

кисломолочные продукты нельзя с фруктами;

фрукты и молоко потреблять отдельно от другой пищи;

нельзя бутерброды (и хлеб в целом не сочетать с мясом, рыбой).

А еще во время еды и сразу после не советуют пить, так как жидкость якобы снижает кислотность желудка, тем самым ухудшая усвояемость блюда.

Что ученые говорят о несовместимости продуктов? Доказано ли существование этого эффекта?

Польза от раздельного питания не доказана.

Процесс начинается еще во рту, когда человек пережевывает пищу. Например, крахмал уже начинает перевариваться – за счет содержащегося в слюне фермента амилазы.

По мере продвижения пищи по пищеводу в желудке вырабатывается желудочный сок, который активирует пищеварительные ферменты и уничтожает вредные микроорганизмы, содержащиеся в еде. В желудке пища превращается в химус – частично переваренную субстанцию.

Не имеет смысла выбирать определенное время для тех или иных продуктов. Нет также причин считать, что сочетание продуктов может нарушить pH. Дело в том, что на его уровень значительно не влияет потребление какой-то конкретной еды. Кислотность желудка при поступлении пищи незначительно повышается всегда – неважно, белки это или углеводы. К тому же, она регулируется по принципу обратной связи, здоровый желудок поддерживает оптимальный pH для переваривания пищи.

В желудке и кишечнике не может быть брожения или гниения. Эти процессы возможны при участии бактерий, а большинство из них в кислой среде желудка не выживает или переходит в метаболически неактивную форму. Мешает гниению и агрессивная среда ЖКТ.

После желудка химус перемещается в 12-перстную (в нее выходят протоки печени и поджелудочной железы), а затем и в тонкую кишку. Именно там питательные вещества всасываются в кровь.

Печень выделяет желчь для расщепления жиров, а поджелудочная железа выделяет ферменты для дальнейшего расщепления углеводов, белков и жиров, причем состав пищеварительных соков зависит от того, что попадает в кишечник – вновь нет смысла подбирать сочетания продуктов.

Также ученые не смогли подтвердить, что раздельное питание – действенный способ похудения. Выяснилось, что к дополнительной потере веса следование раздельному питанию не приводит .

Что касается воды во время еды или сразу после, то наука не считает это вредным. Еще в 1980-е ученые установили , что употребление жидкости с пищей не влияет на то, с какой скоростью твердые вещества из желудка попадают в верхний отдел кишечника. Нет исследований, доказывающих, что выпитая во время еды вода снижает кислотность желудка и потому мешает полноценному перевариванию. По словам Дебби Феттер, доцента кафедры питания в Калифорнийском университете, пара глотков воды во время еды, наоборот, может помочь не переедать.

Единственная оправданная рекомендация по сочетаемости продуктов: потреблять продукты, содержащие жирорастворимые витамины (А, D, E, K), с жирами. Например, салат из моркови лучше заправлять растительным маслом.

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Фото: unsplash.com/Tim Toomey, amirali mirhashemian, ThermoPro