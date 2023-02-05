Звон в ушах может быть признаком опасной болезни. Почему звенит в ушах? Можно ли предотвратить? Когда идти к врачу?

Случалось ли у вас такое, что вам мешает уснуть надоедливый звон в ушах? Вы не одиноки в своей проблеме: по данным исследований, шум в ушах беспокоит каждого пятого человека. С чем связан звон в ушах? Может ли он быть признаком заболеваний? Что делать, чтобы избавиться от него? Рассказывает медицинский автор раздела «Здоровье» на Sports.ru, врач-терапевт Александр Шестаков.

Что позволяет нам слышать? Как устроено ухо?

Организм воспринимает звук при помощи сложной акустической системы. Улавливает звуки барабанная перепонка – тонкая мембрана, натянутая в глубине слухового канала. Далее звук передается на слуховые косточки среднего уха – молоточек, наковальню и стремечко.

Размер каждой косточки не превышает 4–5 мм, что делает их самыми маленькими костями в организме. Они усиливают и передают колебания на улитку внутреннего уха – костную структуру в виде закрученной спирали. Изнутри она выстлана волосковыми клетками, которые преобразуют волны в электрические сигналы и передают их по нервным волокнам в головной мозг.

Почему звенит в ушах? Почему в тишине это случается чаще?

Восприятие звука регулируется при помощи волосковых клеток. Их чувствительность снижается, когда мы слышим громкий звук, и повышается в тишине, чтобы уловить самые негромкие звуки. Когда вокруг нет ни звука, мы можем слышать звон из-за искажения восприятия. В полной тишине чувствительность клеток максимальна, из-за чего возникает своего рода «шум», который мозг может воспринимать как звон.

Если что-то мешает прохождению звука или волосковые клетки повреждаются, организму приходится постоянно «выкручивать» чувствительность на максимум, из-за чего звон появляется в повседневной жизни.

В медицине данное состояние – звон и шум в ушах, возникающий самостоятельно, а не в ответ на звук во внешней среде – называется тиннитус.

При каких заболеваниях шумит в ушах? Что может провоцировать тиннитус?

Воздействие громких звуков

Звон в ушах испытывал каждый, кто слушал громкую музыку на концерте или в наушниках. Громкие звуки повреждают волосковые клетки и нарушают их работу – возникает звон в ушах. Через некоторое время клетки восстанавливаются и слух приходит в норму. Частое или слишком интенсивное воздействие громкого звука способно необратимо повредить клетки внутреннего уха и привести к постоянному снижению слуха.

Возрастные изменения

С возрастом снижается чувствительность волосковых клеток. По мере ухудшения их работы снижается восприимчивость к звукам. Организм до последнего старается сохранить слух, поэтому «выжимает» из волосковых клеток все возможное, из-за чего возникает звон в ушах.

Серная пробка или инородное тело в ухе

В случае, когда образуется серная пробка, нарушается прохождение звука по слуховому каналу. Чувствительность волосковых клеток повышается и возникает звон.

Ушные инфекции

Воспалительные заболевания уха называют отитом. Обычно они возникают из-за бактерий, реже – вирусов или грибков. На фоне инфекции ушной канал отекает и сужается. Прохождение звука нарушается, и срабатывает все тот же механизм повышения чувствительности волосковых клеток – мы слышим звон. Другие симптомы отита включают в себя:

боль в ухе, усиливающаяся при жевании или глотании,

пульсация в ухе,

покраснение слухового прохода и ушной раковины,

выделение гноя из уха,

повышение температуры выше 37° С,

слабость, разбитость.

Если вы обнаружили у себя какие-либо из симптомов отита, обязательно обратитесь к врачу.

Травмы уха, головы или шеи

При травме, полученной после удара или падения, может повредиться любая часть слухового аппарата: слуховые косточки, нерв или области головного мозга, ответственные за восприятие звука. К тому же, травматической причиной тиннитуса часто становится воздействие громкого звука (например, выстрела) или взрывной волны.

Звон в ушах может быть одним из признаков полученного повреждения.

Поражение слухового нерва или головного мозга

Воспринятый ухом звук по слуховым нервам направляется в головной мозг. При некоторых заболеваниях нарушается один из этапов передачи сигнала, из-за чего появляется звон.

Этот механизм характерен для акустической невриномы – доброкачественной опухоли головного мозга, поражающей слуховой и вестибулярный нервы. При этом заболевании также возникают снижение слуха, головокружения, нарушение координации движений, онемение кожи лица.

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acoustic-neuroma/symptoms-causes/syc-20356127

Болезнь Меньера

Это редкое заболевание внутреннего уха, при котором поражается улитка и вестибулярный аппарат. Отличительная черта этой болезни – резкие головокружения и потеря координации. Человек неожиданно полностью теряет способность удерживать равновесие, падает, пытается схватиться за что-нибудь, чтобы устоять. Звон в ушах, снижение слуха, чувство заложенности в ухе – другие симптомы, которые сопровождают это заболевание.

Побочное действие лекарств

Некоторые препараты обладают ототоксическим действием (лат. «oto» – ухо, «toxicus» – отравленный, пропитанный ядом). Подобные лекарства повреждают волосковые клетки или слуховой нерв, из-за чего возникает звон и снижение слуха. Ототоскичностью обладают многие препараты, в том числе продающиеся без рецепта:

Нестероидные противовоспалительные препараты – аспирин, ибупрофен, диклофенак, напроксен;

Антибиотики – амиогликозиды, хлорамфеникол, ванкомицин;

Мочегонные средства – фуросемид, гидрохлортиазид, ацетазоламид;

Лекарства, при болезнях сердца – метопролол, прокаинамид, лидокаин;

Трициклические антидепрессанты – циталопрам, флуоксетин, сертралин;

Глюкокортикостероиды;

Противомалярийные препараты;

Некоторые препараты химиотерапии онкологических заболеваний.

Хронические заболевания

В редких случаях звон в ушах возникает при некоторых хронических заболеваниях, таких как:

болезни сердца и сосудов – атеросклероз, артериальная гипертония,

сахарный диабет,

заболевания щитовидной железы,

мигрень,

анемия,

ревматоидный артрит,

системная красная волчанка.

Когда обращаться к врачу при звоне в ушах? Какой специалист назначит лечение при тиннитусе?

Звон в ушах после шумной вечеринки или концерта – это нормально, слух сам вернется в норму через несколько минут или часов. Если шум в ушах не проходит больше суток, это повод обратиться к ЛОР-врачу.

Звон, возникающий в полной тишине, тоже не повод беспокоиться. Разобраться в его причинах стоит, если шум нарушает сон или приносит дискомфорт.

Обязательно обратитесь к специалисту, если:

Шум в ушах постоянный и не проходит более трех дней;

Звон возникает регулярно на фоне снижения слуха и постоянных головокружений;

Шум появился после травмы головы или шеи;

Нарушения слуха сопровождаются онемением кожи лица или слабостью лицевых мышц.

Такие симптомы говорят о наличии других заболеваний, связанных не только со слухом. Если вы обнаружили один из признаков, посетите участкового терапевта, который при необходимости направит вас к ЛОРу или неврологу.

Как предотвратить звон в ушах? Опасны ли шум и громкая музыка?

Соблюдайте несколько правил, чтобы снизить риск возникновения звона в ушах и снижения слуха:

Откажитесь от прослушивания громкой музыки, особенно в наушниках;

Надевайте защитные наушники на шумных производствах и на стрельбище;

Ведите активный образ жизни – регулярные занятия спортом помогают сохранить здоровье и предотвратить поражения уха и нервной системы.

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Фото: Gettyimages.ru/Maddie Meyer; unsplash.com/Mark Paton, Jasmin Chew; globallookpress.com/Edgar Breshchanov