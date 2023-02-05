Звон в ушах может быть признаком опасной болезни. Почему звенит в ушах? Можно ли предотвратить? Когда идти к врачу?
Случалось ли у вас такое, что вам мешает уснуть надоедливый звон в ушах? Вы не одиноки в своей проблеме: по данным исследований, шум в ушах беспокоит каждого пятого человека. С чем связан звон в ушах? Может ли он быть признаком заболеваний? Что делать, чтобы избавиться от него? Рассказывает медицинский автор раздела «Здоровье» на Sports.ru, врач-терапевт Александр Шестаков.
Что позволяет нам слышать? Как устроено ухо?
Организм воспринимает звук при помощи сложной акустической системы. Улавливает звуки барабанная перепонка – тонкая мембрана, натянутая в глубине слухового канала. Далее звук передается на слуховые косточки среднего уха – молоточек, наковальню и стремечко.
Размер каждой косточки не превышает 4–5 мм, что делает их самыми маленькими костями в организме. Они усиливают и передают колебания на улитку внутреннего уха – костную структуру в виде закрученной спирали. Изнутри она выстлана волосковыми клетками, которые преобразуют волны в электрические сигналы и передают их по нервным волокнам в головной мозг.
Почему звенит в ушах? Почему в тишине это случается чаще?
Восприятие звука регулируется при помощи волосковых клеток. Их чувствительность снижается, когда мы слышим громкий звук, и повышается в тишине, чтобы уловить самые негромкие звуки. Когда вокруг нет ни звука, мы можем слышать звон из-за искажения восприятия. В полной тишине чувствительность клеток максимальна, из-за чего возникает своего рода «шум», который мозг может воспринимать как звон.
Если что-то мешает прохождению звука или волосковые клетки повреждаются, организму приходится постоянно «выкручивать» чувствительность на максимум, из-за чего звон появляется в повседневной жизни.
В медицине данное состояние – звон и шум в ушах, возникающий самостоятельно, а не в ответ на звук во внешней среде – называется тиннитус.
При каких заболеваниях шумит в ушах? Что может провоцировать тиннитус?
Воздействие громких звуков
Звон в ушах испытывал каждый, кто слушал громкую музыку на концерте или в наушниках. Громкие звуки повреждают волосковые клетки и нарушают их работу – возникает звон в ушах. Через некоторое время клетки восстанавливаются и слух приходит в норму. Частое или слишком интенсивное воздействие громкого звука способно необратимо повредить клетки внутреннего уха и привести к постоянному снижению слуха.
Возрастные изменения
С возрастом снижается чувствительность волосковых клеток. По мере ухудшения их работы снижается восприимчивость к звукам. Организм до последнего старается сохранить слух, поэтому «выжимает» из волосковых клеток все возможное, из-за чего возникает звон в ушах.
Серная пробка или инородное тело в ухе
В случае, когда образуется серная пробка, нарушается прохождение звука по слуховому каналу. Чувствительность волосковых клеток повышается и возникает звон.
Ушные инфекции
Воспалительные заболевания уха называют отитом. Обычно они возникают из-за бактерий, реже – вирусов или грибков. На фоне инфекции ушной канал отекает и сужается. Прохождение звука нарушается, и срабатывает все тот же механизм повышения чувствительности волосковых клеток – мы слышим звон. Другие симптомы отита включают в себя:
- боль в ухе, усиливающаяся при жевании или глотании,
- пульсация в ухе,
- покраснение слухового прохода и ушной раковины,
- выделение гноя из уха,
- повышение температуры выше 37° С,
- слабость, разбитость.
Если вы обнаружили у себя какие-либо из симптомов отита, обязательно обратитесь к врачу.
Травмы уха, головы или шеи
При травме, полученной после удара или падения, может повредиться любая часть слухового аппарата: слуховые косточки, нерв или области головного мозга, ответственные за восприятие звука. К тому же, травматической причиной тиннитуса часто становится воздействие громкого звука (например, выстрела) или взрывной волны.
Звон в ушах может быть одним из признаков полученного повреждения.
Поражение слухового нерва или головного мозга
Воспринятый ухом звук по слуховым нервам направляется в головной мозг. При некоторых заболеваниях нарушается один из этапов передачи сигнала, из-за чего появляется звон.
Этот механизм характерен для акустической невриномы – доброкачественной опухоли головного мозга, поражающей слуховой и вестибулярный нервы. При этом заболевании также возникают снижение слуха, головокружения, нарушение координации движений, онемение кожи лица.
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acoustic-neuroma/symptoms-causes/syc-20356127
Болезнь Меньера
Это редкое заболевание внутреннего уха, при котором поражается улитка и вестибулярный аппарат. Отличительная черта этой болезни – резкие головокружения и потеря координации. Человек неожиданно полностью теряет способность удерживать равновесие, падает, пытается схватиться за что-нибудь, чтобы устоять. Звон в ушах, снижение слуха, чувство заложенности в ухе – другие симптомы, которые сопровождают это заболевание.
Побочное действие лекарств
Некоторые препараты обладают ототоксическим действием (лат. «oto» – ухо, «toxicus» – отравленный, пропитанный ядом). Подобные лекарства повреждают волосковые клетки или слуховой нерв, из-за чего возникает звон и снижение слуха. Ототоскичностью обладают многие препараты, в том числе продающиеся без рецепта:
- Нестероидные противовоспалительные препараты – аспирин, ибупрофен, диклофенак, напроксен;
- Антибиотики – амиогликозиды, хлорамфеникол, ванкомицин;
- Мочегонные средства – фуросемид, гидрохлортиазид, ацетазоламид;
- Лекарства, при болезнях сердца – метопролол, прокаинамид, лидокаин;
- Трициклические антидепрессанты – циталопрам, флуоксетин, сертралин;
- Глюкокортикостероиды;
- Противомалярийные препараты;
- Некоторые препараты химиотерапии онкологических заболеваний.
Хронические заболевания
В редких случаях звон в ушах возникает при некоторых хронических заболеваниях, таких как:
- болезни сердца и сосудов – атеросклероз, артериальная гипертония,
- сахарный диабет,
- заболевания щитовидной железы,
- мигрень,
- анемия,
- ревматоидный артрит,
- системная красная волчанка.
Когда обращаться к врачу при звоне в ушах? Какой специалист назначит лечение при тиннитусе?
Звон в ушах после шумной вечеринки или концерта – это нормально, слух сам вернется в норму через несколько минут или часов. Если шум в ушах не проходит больше суток, это повод обратиться к ЛОР-врачу.
Звон, возникающий в полной тишине, тоже не повод беспокоиться. Разобраться в его причинах стоит, если шум нарушает сон или приносит дискомфорт.
Обязательно обратитесь к специалисту, если:
- Шум в ушах постоянный и не проходит более трех дней;
- Звон возникает регулярно на фоне снижения слуха и постоянных головокружений;
- Шум появился после травмы головы или шеи;
- Нарушения слуха сопровождаются онемением кожи лица или слабостью лицевых мышц.
Такие симптомы говорят о наличии других заболеваний, связанных не только со слухом. Если вы обнаружили один из признаков, посетите участкового терапевта, который при необходимости направит вас к ЛОРу или неврологу.
Как предотвратить звон в ушах? Опасны ли шум и громкая музыка?
Соблюдайте несколько правил, чтобы снизить риск возникновения звона в ушах и снижения слуха:
- Откажитесь от прослушивания громкой музыки, особенно в наушниках;
- Надевайте защитные наушники на шумных производствах и на стрельбище;
- Ведите активный образ жизни – регулярные занятия спортом помогают сохранить здоровье и предотвратить поражения уха и нервной системы.
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Фото: Gettyimages.ru/Maddie Meyer; unsplash.com/Mark Paton, Jasmin Chew; globallookpress.com/Edgar Breshchanov
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