Трансжиры: в чем их опасность и в каких продуктах содержатся?

Многие относятся к опасности трансжиров скептически, однако доказано, что они повышают риск развития самых разных заболеваний. В развитых странах и вовсе стараются полностью отказаться от использования трансжиров в промышленных масштабах. Но что такое трансжиры? Почему они вредны, где содержатся и как себя обезопасить? Разбираемся.

Что такое трансжиры? Как их получают?

Все жиры, которые человек получает с пищей, делятся на насыщенные, ненасыщенные. Трансжиры – измененные ненасыщенные жиры. Если говорить химическим языком, трансжиры содержат транс-изомеры ненасыщенных жирных кислот.

Насыщенные жиры (например, сливочное и кокосовое масла) в комнатной температуре имеют твердую форму. Ненасыщенные жиры, напротив, текучие. Это объясняется наличием в их химической формуле двойных связей. Подсолнечное, оливковое масла содержат ненасыщенные жиры.

А вот трансжиры – это то, что получается, когда меняется химическая структура ненасыщенных жиров. Это происходит в процессе гидрогенизации, то есть присоединения водорода.

При гидрогенизации водород под давлением пропускают через растительное масло, нагретое до высокой температуры, и образуется твердая жировая масса. Эта процедура значительно удешевляет процесс производства (так как можно использовать дешевые растительные масла), что очень выгодно производителям пищевой продукции.

Придумал гидрогенизацию француз Поль Сабатье в 1897 году, а в 1912 году получил за это Нобелевскую премию. Правда, Сабатье проводил опыты не на масле, а на этилене и соединениях никеля. Первым применил этот метод для переработки жидких масел в твердые жиры немецкий химик Вильгельм Норман в 1901 году и получил патент. А в 1909-м право на использование технологии выкупила компания Procter&Gamble, вскоре ставшая выпускать Crisco – кондитерский жир, который содержал гидрогенизированное хлопковое масло.

При этом гидрогенизация может быть полной и частичной . Трансжиры – результат частичной. Самым простым примером частично гидрогенизированного масла является маргарин – он гораздо дешевле сливочного масла, но обладает всеми необходимыми свойствами для производства выпечки.

При полной получаются насыщенные жиры – они, как предполагают ученые, менее вредны для здоровья, чем трансжиры. Основа полностью гидрогенизированных жиров – стеариновая кислота. Известно, что при попадании в организм она никак не влияет на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, однако данных о безопасности в целом пока нет. Важно отметить, что при полной гидрогенизации масло получается воскообразным, поэтому его сложно использовать в быту.

Еще один способ получить трансжиры – нагреть растительное масло несколько раз . Чем больше одну и ту же порцию масла нагревают, тем больше в нем появляется трансжиров.

Также естественные трансжиры в небольшом количестве есть в продуктах животного происхождения .

Чем вредны трансжиры? Почему ВОЗ призывает от них отказаться?

Поначалу трансжиры посчитали достойной и даже полезной заменой животному жиру. При этом в середине прошлого века американский ученый Фред Куммероу обнаружил более высокое содержание трансжиров в органах (в печени, сердце) людей, которые умерли от ишемической болезни, чем у тех, кто умер от других причин. Научное сообщество эти выводы проигнорировало. Массово опасностью трансжиров озаботились только в 1990-е.

Сейчас об опасности трансжиров постоянно напоминает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ): там призывают все страны мира как можно скорее отказаться от их использования.

Пища с трансжирами провоцирует у человека развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы и увеличивает риск инфаркта и инсульта, а также ведет к повышению холестерина в крови и развитию атеросклероза. По данным ВОЗ, причиной смерти около полумиллиона человек ежегодно становятся заболевания сердца и сосудов, вызванные именно потреблением трансжиров.

Согласно докладу организации от 2021 года, к борьбе против транжиров в пищевых продуктах подключились уже в 40 странах, в которых совокупно проживает почти полтора миллиарда человек. Первой страной, которая ввела ограничения в отношении промышленно производимых трансжиров, стала Дания. В результате содержание трансжиров в пищевых продуктах там резко сократилось, а смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у датчан снизилась, утверждают эксперты ВОЗ. Они подчеркивают, что отказ от трансжиров снизит нагрузку на системы здравоохранения.

Употребление трансжиров повышает риск ожирения. Кроме того, ученые обнаружили связь между потреблением трансжиров и усилением в организме окислительного стресса – процесса повреждения клеток в результате окисления свободными радикалами, который является одним из факторов старения и развития многих заболеваний, в том числе рака и диабета 2-го типа.

В частности, есть данные , что потребление трансжиров увеличивает риск появления рака молочной железы. В ходе другого исследования было выявлено, что трансжиры могут провоцировать рак предстательной железы и колоректальный рак.

Существуют также исследования , которые доказывают, что потребление трансжиров повышает риск болезни Альцгеймера и деменции .

В каких продуктах содержатся трансжиры? В какой концентрации?

Небольшое количество трансжиров содержится в молоке и мясе жвачных животных, например крупного рогатого скота. Однако исследования показывают, что потребление естественных трансжиров, в сравнении с искусственными, связано с меньшим риском для здоровья. Скорее всего, это объясняется тем, что концентрация трансжиров в продуктах естественного происхождения ниже, и потребляют такие продукты в целом меньше.

Опасные трансжиры образуются в масле при нагревании, так что они есть в любой жареной пище. Концентрация трансжиров в масле растет, если его нагревать повторно, поэтому особенно вредны продукты, в процессе приготовления которых одна порция масла для жарки используется несколько раз. В попытке сэкономить этим часто пользуются недобросовестные производители чипсов, сухариков и фастфуда. В домашних условиях необходимо менять масло перед повторным нагреванием сковороды.

Кроме того, высоко содержание трансжиров в маргарине, спреде и кондитерских изделиях с ними в составе: тортах, мороженом, пирожных. Найти трансжиры можно также в попкорне, кетчупе, майонезе, сухих смесях для приготовления супов и напитков.

Согласно рекомендациям ВОЗ, трансжиры должны составлять не более 1% от всех жиров в ежедневном рационе, что соответствует менее 2,2 грамма в день при потреблении 2000 калорий. При этом в маленькой пачке картофельных чипсов содержится 3,2 грамма трансжиров, а в средней картошке фри – 14,5 грамма.

Как правильно выбирать продукты без трансжиров? На какие пункты в составе обращать внимание?

Избегайте по возможности жареной пищи, в приготовлении блюд отдавайте предпочтение варке и запеканию. Для жарки дома используйте оливковое, подсолнечное, льняное масла. Из прочих масел они стабильнее всего при высоких температурах. Однако для каждого нагревания сковороды используйте новую порцию масла.

Лучше отказаться от полуфабрикатов и блюд из заведений быстрого питания, а также от покупной выпечки и кондитерских изделий, продуктов с заменителями молочного жира. В самостоятельной готовке не используйте маргарин и спреды. Соусы и другие заправки тоже можно готовить самим.

В магазине изучайте этикетки. Трансжиры в составе продуктов, как правило, скрываются за такими названиями:

маргарин,

растительный жир,

кулинарный жир,

комбинированный жир,

гидрогенизированный жир,

гидрогенизированное масло,

частично гидрогенизированный жир,

фритюрный жир.

Нужно помнить, что ингредиенты, которых в продукте особенно много, указываются в начале состава. При наличии любого из перечисленных ингредиентов откажитесь от продукта.

В России установлен контроль за количеством трансжиров в маргарине и всевозможных заменителях молочного жира: согласно техническому регламенту на масложировую продукцию, в ней должно быть не более 2 процентов трансжиров. Остальная продукция жестко не контролируется.

Фото: unsplash.com/Giulia Bertelli, Jonathan Borba , Viki Mohamad; en.wikipedia.org