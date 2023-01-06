Растворимый кофе: польза и вред, различные виды кофе, противопоказания

Растворимый кофе – это экстракт из кофейных зерен для быстрого приготовления кофейного напитка. Благодаря первичной обработке сухой порошок или гранулы не надо перемалывать и варить, а достаточно просто залить горячей водой.

При этом важно отметить, что растворимый кофе крайне чувствителен к влаге, поэтому в процессе промышленного производства банки с порошком или гранулами плотно запечатывают, а хранить вскрытую упаковку можно только с закрытой крышкой.

Из-за того, что банка постоянно открывается и закрывается, срок хранения растворимого кофе после вскрытия составляет около 18 месяцев.

Каким бывает растворимый кофе

Первая стадия приготовления растворимого кофе одинакова для всех видов этого напитка:

Берутся сырые (зеленые) кофейные зерна и обжариваются при температуре от 165 °С до 230 °С (в зависимости от сорта зерен) в течение 8–15 минут для придания вкуса и аромата. После этого зерна охлаждают до температуры около 40 °С и перемалывают до частиц размером 0,5–1,1 миллиметра.

Дальнейшие процессы различаются в зависимости от вида растворимого кофе.

Сублимированный кофе (также называемый «фриз-драйд»)

Сублимированный – более дорогой, но при этом более качественный кофе, так как в процессе производства удаление воды из приготовленного напитка происходит в вакууме, что позволяет сохранить больше ароматических веществ из исходного сырья.

Процесс производства сублимированного кофе выглядит следующим образом:

После перемалывания зерен полученные частицы помещаются в гигантскую капсулу, где смешиваются с водой и варятся (почти как во френч-прессе). Сваренная масса отфильтровывается и отправляется в гигантский испарительный резервуар, в котором при температуре 70 °C из напитка удаляется вся влага до получения густого сиропообразного кофейного экстракта. Далее полученный экстракт предварительно охлаждают и отправляют в гигантский морозильник с температурой от –40 °C до –50 °C. После этого замороженный экстракт дробят на гранулы. При этом эти частицы все еще содержат воду, которую необходимо удалить. Гранулы проходя этап сублимации: их нагревают до температуры 60 °С в вакууме, благодаря чему удаляется оставшаяся влага, но сохраняются все ароматы исходного вещества. Полученные гранулы фасуют по банкам и плотно упаковывают. В таком виде растворимый сублимированный кофе попадает на прилавки магазинов.

Порошковый кофе (также называемый «спрей-драйд»)

Процесс приготовления порошкового кофе менее затратный, так как в нем кофейный экстракт проходит через поток горячего воздуха, благодаря чему быстро удаляются остатки влаги и получается готовый продукт.

Процесс выглядит следующим образом:

После обжарки, измельчения и варки зерен полученный экстракт попадает в специальную сушилку, где направленный поток воздуха со скоростью около 650 км/ч и температурой около 538 °С удаляет всю влагу. Полученный порошок оседает на дне сушилки. Важно отметить, что подобный способ удаления влаги приводит к значительным потерям аромата и ухудшению вкуса напитка. Готовый продукт фасуют по банкам.

Декофеинизированный кофе (или просто «декаф»)

Кофе без кофеина – это напиток, который обладает схожим с кофе ароматом и вкусом, но при этом в нем минимизировано содержание кофеина, благодаря чему он подойдет даже людям, которым кофе (и кофеиносодержащие напитки) запрещен или не рекомендован к употреблению.

Для удаления из кофейных зерен кофеина в промышленном производстве используют специальные химические растворители, обычно этилацетат или метиленхлорид. Кофейные зерна сначала обрабатывают паром, а затем многократно промывают растворителем, чтобы удалить кофеин.

Насколько вреден растворимый кофе

Из-за того, что растворимый кофе является продуктом переработки, его потенциальным недостатком может стать химический состав из-за добавления в него различных ароматизаторов и примесей.

Также важно отметить, что в процессе обжарки кофейных зерен выделяется акриламид (производное акриловой кислоты), который в определенных дозах токсичен для организма и может нанести вред нервной системе, печени и почкам.

Тем не менее большинство проведенных исследований на данный момент не зафиксировало статистически значимой связи между потреблением акриламида в составе переработанной пищи и риском развития заболеваний, например рака почек, яичников и матки.

Ученые продолжают исследовать потенциальный вред акриламида в переработанной пище и обращают внимание, что лидирующие позиции по содержанию этого вредного вещества в готовом продукте занимают:

имбирные пряники – до 7 834 мкг/кг;

растворимый кофе – до 5 400 мкг/кг;

чипсы, картофель фри – до 5 200 мкг/кг;

хлебобулочные изделия и печенье – до 3 324 мкг/кг;

консервированные оливки – до 1 925 мкг/кг.

Кому нельзя пить кофе

Существует длинный список возможных побочных эффектов, связанных с употреблением кофе. Побочные эффекты обычно связаны с потребляемой дозой и индивидуальной чувствительностью к кофеину. Наиболее распространенные:

тревожность;

бессонница;

покраснение лица;

учащенное мочеиспускание;

мышечные подергивания или тремор;

раздражительность;

возбуждение;

учащенное или нерегулярное сердцебиение;

желудочно-кишечные расстройства.

Кофеин из-за его стимулирующих ЦНС (центральная нервная система) свойств не рекомендован лицам с сердечной аритмией, гипертонией (повышенное артериальное давление), перенесшим инфаркт миокарда, электролитными нарушениями (дисбаланс минеральных соединений в организме).

Кофеин также может вызывать абстинентный синдром (синдром отмены), если человек, ранее потреблявший значительные дозы кофеина, резко прекращает пить кофе или кофеиносодержащие напитки. Симптомы обычно проявляются через 12–24 часа после последнего употребления, достигают пика через 1–2 дня и могут сохраняться в течение недели.

Абстиненцию можно предотвратить, если снизить потребление кофеина постепенно, а не резко.

Польза растворимого кофе

Кофеин дает естественный прилив энергии, улучшает концентрацию и ускоряет обмен веществ. Растворимый кофе и кофе без кофеина также обладают антиоксидантными свойствами, что, в свою очередь, снижает риск развития рака и сердечных заболеваний, болезни Альцгеймера .

При этом не забывайте, что каждая чашка кофе, в которую вы добавили сливки или молоко, увеличивает калорийность напитка и содержание жиров, поэтому при частом употреблении кофейные напитки могут привести к набору лишних килограммов.

Что лучше для организма – растворимый или натуральный кофе?

Если вам необходим заряд бодрости, то лучше отдать предпочтение натуральному (зерновому или молотому) кофе, так как в нем содержится больше кофеина. В противном случае вам придется заливать кипятком одну за другой чашку растворимого напитка, чтобы получить схожий эффект.

Популярные вопросы

Где содержится больше кофеина – в растворимом или заварном кофе (из кофемашины)?

В растворимом кофе содержится меньше кофеина, чем в заварном. Одна чашка растворимого кофе несет в себе от 30 до 90 миллиграммов кофеина, что меньше, чем в стаканчике из кофейни, приготовленном в рожковой или капсульной машине. В нем содержание кофеина варьирует от 70 до 140 миллиграммов в зависимости от количества кофе и способа приготовления.

Можно ли пить растворимый кофе каждый день?

При отсутствии заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы кофе и кофеиносодержащие напитки можно употреблять ежедневно. В противном случае стоит проконсультироваться с лечащим врачом о безопасных дозах.

Сколько раз в день можно пить растворимый кофе?

Суточные дозы кофеина до 400 мг считаются безопасными, поэтому даже четыре чашки растворимого кофе не должны нанести вреда здоровым людям. Но при этом важно отслеживать различные побочные эффекты, которые могут быть признаками индивидуальной переносимости, как, например, учащенное мочеиспускание, мышечные подергивания, желудочно-кишечные расстройства и другие.

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Фото: unsplash.com/Amr Tahа, Sigmund, Karyna Panchenko, 🇸🇮 Janko Ferlič, Cyril Saulnier, Anthony Tran