Что дарить тем, кто увлекается бегом, йогой, пилатесом и растяжкой, боксом, танцами и горными лыжами? Советуют сотрудники Sports.ru 🎁

Идеи для Нового года.

Чтобы выбрать хороший подарок, лучше всего – внимательно послушать, что человек говорит о своих желаниях, на что жалуется, когда говорит о своих увлечениях, чего ему не хватает или сильно хочется. Или внимательно посмотреть, что у него уже есть из предметов (например, если мы говорим о бегуне, то какие аксессуары у него есть, а каких нет), и проанализировать, что будет похоже на его увлечение, что дополнит коллекцию. Но что, если вы почти ничего не знаете о том, кого собираетесь одаривать, кроме вида спорта, которым он занимается?

Так как лучше всего советы о том, что дарить спортсменам-любителям, могут сказать только те, кто сами занимаются этими видами спорта, мы решили опросить наших сотрудников. Ниже – их советы, что дарить начинающим и опытным бегунам, начинающим и опытным боксерам, тем, кто занимается йогой, растяжкой, пилатесом и функциональными тренировками, увлекается танцами и горными лыжами.

Ждем ваших советов в комментариях!

Александр Шестаков, автор раздела «Здоровье», тренируется дома

«Хорошим вариантом будет подарить абонемент на занятия с проверенным тренером. Я занимаюсь функциональными тренировками дома и убедился на своем опыте, что грамотный тренер способен нагрузить тебя в домашних условиях так, как ты порой не тренировался даже в зале.

У меня нет конкретных спортивных увлечений, был бы рад получить в подарок пробное занятие в новом для меня виде спорта, например урок тенниса, верховой езды.

Как врач я бы точно не советовал дарить сомнительные практики и приспособления, например доску с гвоздями Садху или сеанс у мануального терапевта. Эти практики не только неэффективны, но и могут быть опасны».

Ангелина Никитина, автор раздела «Здоровье», занимается танцами, растяжкой и боксом

«Я много лет занимаюсь танцами и могу сказать, что правильный подарок очень зависит от направления. Но, в целом, никогда не бывают лишними носки – особенно нескользящие: для вращений не пойдет, но для отработки связок – вполне себе.

А еще универсальный подарок для любителей фитнеса и спорта – резинки для фитнеса. Но я бы не советовала брать латексные, потому что они нередко рвутся, причем довольно неожиданно. Можно найти прошитые тканевые – они суперудобные и долговечные.

Полтора года назад решила попробовать что-то совершенно новое, пришла на бокс и втянулась. Когда в начале декабря мы с друзьями составляли вишлисты на Новый год, в свой я записала в числе прочего новые бинты, которыми обматывают запястья под боксерскими перчатками. Они никогда не бывают лишними: например, одни в стирке, а другие с вами в зале.

Совсем рискованно, как по мне, дарить спортивные массажные роллы, потому что легко не угадать с жесткостью и длиной . Да и вряд ли такой ролл нужен человеку, который не занимается дома. В студию или зал собственный ролл он вряд ли станет носить».

Слава Пастухов, автор раздела «Здоровье», занимается бегом

«Если бегун не просто тренируется, а готовится к участию в забегах или марафонах, можно подарить ему слот на конкретное спортивное событие (если он его еще не купил сам). Купить его можно на сайте организаторов или на сайте RussiaRunning.

Еще можно подарить массажный ролл: существует много разных моделей, от больших до компактных, которые можно взять с собой в поездку. Можно подарить набор эспандеров, резинок для фитнеса.

Бегуну очень пригодится поясная сумка, особенно зимой. Есть модели, предназначенные именно для бега – они не болтаются и очень вместительны.

Если позволяет бюджет, можно подарить беговые часы. Проверенная тройка производителей с большим выбором и широким ценовым диапазоном: Polar, Garmin, Suunto.

Не рекомендую дарить обувь для бега : каждому подходят разные колодки, они сильно отличаются у разных производителей и даже разных моделей. Их обязательно надо мерить. С другой стороны, у опытных бегунов уже есть сформированные привычки, любимые модели: если точно знаете предпочитаемый бренд, любимую модель и размер, можно и подарить кроссовки. Если это неизвестно, покупать их точно не стоит.

Одежду тоже не рекомендую дарить, кроме, разве что, аксессуаров – шапок, перчаток. Одежду тоже нужно мерить, чтобы она нормально сидела – да и вообще это вещь очень индивидуальная».

Дария Конурбаева, фоторедактор, занимается бегом

«Регулярный спорт – одно из немногого, что позволяло мне удерживать ментальное здоровье в условном порядке в этом году. На новый год я бы подарила таким же бегунам-любителям, как я, две вещи.

Первое – подписку на беговое приложение с программой тренировок . Этой осенью я подписалась на программу с разнообразными заданиями в приложения Runna, у которого удобный интерфейс, а еще приложение умеет строить графики прогресса. Выбрать можно из кучи вариантов: от популярной Strava до модного Nike Run Club.

Второе – одежду для тренировок . Вылезти из старых футболок, которые “уже не поносишь на люди, но для тренировок и домашней одежды сойдет”, и купить себе новые удобные леггинсы, термобелье и ветровку для осенних забегов было лучшим решением года. Собираться на пробежку сразу стало приятнее, так что значимость подходящей экипировки я теперь оцениваю в одном ряду с хорошими беговыми кроссовками».

Анастасия Солодовникова, финансовый координатор, занимается пилатесом и растяжкой

«Я очень люблю пилатес и сама бы очень хотела себе домой массажный ролл. На занятиях это моя любимая часть в конце тренировки: мышцы забиваются, и на этом ролике очень круто их промять.

Еще для занятий растяжкой или пилатесом пригодятся носки с нескользящей поверхностью. А вот с резинками для фитнеса легко ошибиться: некачественные резинки плохо тянутся, натирают или вообще рвутся».

Алексей Сафонов, редактор раздела Бокс/ММА/UFC, занимается боксом

«Очень хотелось бы пошутить, что людям, которые занимаются единоборствами, было бы неплохо дарить абонементы на МРТ и прочие обследования . Кроме шуток: за своим здоровьем нужно следить, и даже когда занимаешься боксом и ММА любительски, то все равно существует эффект накапливаемых ударов. Если есть возможность, я бы своих близких водил за ручку к врачам. Проверяйте голову хотя бы раз в год на МРТ.

Если хочется подарить что-то физическое, то я считаю, что самый крутой подарок – это именная капа на заказ . Сейчас есть много стоматологов, которые занимаются изготовлением спортивных кап, и это самая классная штука, которую только могли изобрести. Перчатки обычно есть довольно качественные везде и всегда, так же щитки, накладки на ноги. А капа – это такой дополнительный элемент, который бережет твои зубы и также оберегает от сотрясений мозга, потому что из-за прикуса правильно ароматизируются последствия от ударов. Но многие покупают самые обыкновенные капы, с ними потом очень много «геморроя». Нужно правильно сварить, правильно прикусить... Они выпадают, с ними неудобно дышать, неудобно разговаривать . В итоге они не дают такого эффекта, как могла бы дать профессиональная капа.

Профессиональная капа – очень крутая штука, и при этом она дешевая. Я не понимаю, почему огромное количество даже профессиональных бойцов не уделяет этому внимание. Очень легко найти людей, которые делают их профессионально. Приходишь, тебе делают слепок верхней челюсти (именно на нее идет капа) и нижней, чтобы правильно все легло. После этого выбираешь, какого цвета будет капа и какая на ней будет надпись. Все: через 1-2 недели ты ее забираешь. Эта капа – на века. Они не портятся, не теряют свои свойства. Единственное, что может произойти – то, что ты ее просто потеряешь.

А так у тебя стильная крутая капа, которая не выпадает во время спаррингов, сделана четко под тебя и бережет твои зубы. Стоит все это удовольствие пять или шесть тысяч . В пересчете на целые зубы и огромное количество сэкономленных нервов из-за того, что у тебя теперь не выпадает что-то постоянно изо рта, получается просто ничтожная, копеечная история.

Поэтому мой совет: следить за здоровьем близких, особенно в таких видах спорта. Дарите им абонементы на МРТ – это очень серьезный вариант, но немного ситуативный. А стильная профессиональная капа, сделанная на заказ, – просто must have».

Заказать капу можно здесь: kapy.ru (подробнее о методе изготовления читайте на сайте лаборатории); inkapa.ru; mykap.ru

Анастасия Мухина, менеджер по развитию бизнеса, практикует и преподает йогу

«Если человек увлекается йогой и любит читать, я бы подарила ему книгу «Путешествие домой» – это автобиография учителя йоги Радханатха Свами. Книга о том, что йога не заканчивается на упражнениях на коврике, а интегрируется в жизнь человека, который ее практикует. Это история с захватывающим сюжетом и описанием жизненных ситуаций и путешествий, которые рассматриваются через призму йоги.

Если у человека нет преподавателя, к которому он ходит постоянно, можно подарить абонемент в красивую студию йоги с хорошей инфраструктурой (просторные залы, наличие душа, кафе прямо в студии, как в NYM Yoga). Даже если есть постоянный преподаватель, посещение нового места – возможность разнообразить свою практику .

У практикующих обычно уже есть коврик для йоги, но можно подарить более качественный, который человек не всегда купит самостоятельно. Тогда один из ковриков можно будет использовать для студии или тренировок на улице, а другой – для домашней практики. Но не надо дарить первый попавшийся коврик .

Хорошие коврики стоят 3-4 тысячи рублей, но есть и версии за 8-10 тысяч. Эта разница в цене не сильно повлияет на качество тренировки: более дорогой коврик может быть приятнее на ощупь, у него будут более интересные сочетания цветов или рисунок с орнаментом.

Для тех, кто активно путешествует, есть тревел-формат – очень тонкие коврики, которые складываются как салфетка и помещаются в чемодан. На тонком коврике может быть больно выполнять некоторые асаны, зато его можно брать в командировки и краткосрочные поездки, в которые не можешь взять большой коврик. Так у практикующего будет возможность расстелить свой коврик в отеле и провести в поездке утреннюю практику или вечернюю медитацию.

Те, кто занимаются йогой дома, часто создают дополнительную атмосферу, которая помогает расслабляться в момент практики. Поэтому можно подарить набор свечей – это такой расходный материал, который не придется заказывать про запас, так как можно будет использовать ваш подарок. А вот благовония для создания атмосферы дарить не стоит – их лучше подбирать вместе с человеком, для которого делаете подарок, так как далеко не все ароматы могут подойти.

То же касается подушек для медитации. Это хороший подарок, но выбирать подушку нужно вместе с тем, кто будет ее использовать. Ее обязательно нужно «примерить» – разные формы и высота подушки предназначены для людей с разным уровнем гибкости».

Алена Самсоненко, дизайнер, увлекается горными лыжами

«Если рядом есть неплохая горнолыжка, то я бы дарила ски-пасс на двоих. Обычно там есть арендная экипировка, поэтому с этим проблем быть не должно.

Отдельно проверила бы возможность воспользоваться им на новогодних каникулах – я лично после пары дней пассивных домашних праздников аж на стену лезу, как хочу втянуться в какую-нибудь позитивную активность. А так появляется отличный повод оторваться от столов и просмотра «Один дома» в 2816-й раз, позвать друга и пойти поиграть или покататься в хорошей компании».

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