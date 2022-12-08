Ожирение не только повышает риск рака, гипертензии и сахарного диабета: избыток жировой ткани является источником хронического воспаления

О вреде избытка жировой ткани в организме говорят постоянно. Однако не многие знают, что ожирение связано с другим серьезным процессом – хроническим воспалением. Рассказывает медицинский автор раздела «Здоровье» на Sports.ru, врач-терапевт Александр Шестаков.

Что такое воспаление

Существует два варианта течения воспалительной реакции. Острое воспаление – защитный процесс, во время которого активируется иммунная система для борьбы с возникшей угрозой, например бактериями и вирусами.

Всем нам знакомо состояние, когда во время ОРВИ краснеет и становится болезненным горло. Это яркий пример острого воспаления. По мере избавления организма от возбудителя улучшается состояние, иммунная система приходит в норму, воспаление проходит.

Второй сценарий – хроническое вялотекущее воспаление. В данном случае иммунная система постоянно находится «настороже», в крови и в месте воспаления повышается количество иммунных клеток, но острого процесса не возникает. Человек испытывает умеренную слабость или сонливость, иногда температура тела повышается до 37 °С.

Несмотря на то, что хроническое воспаление обычно протекает незаметно, оно повышает риск серьезных болезней , включая сахарный диабет , артериальную гипертензию , аутоиммунные и неврологические заболевания и даже рак.

Как связаны воспаление и избыток жировой массы

Ученые обнаружили, что при ожирении повышается концентрация интерлейкина 6 и С-реактивного белка . Вместе они увеличивают активность иммунной системы и стимулируют хроническое воспаление, а значит, повышают риски всех заболеваний, связанных с ним .

Дополнительный вклад в развитие хронического воспаления оказывает гормон адипонектин. Он синтезируется висцеральной жировой тканью, окружающей внутренние органы брюшной полости . Его избыточная продукция связана с повышенным риском развития атеросклероза, артериальной гипертензии и сахарного диабета. Подробнее про вицеральный жир и его влияние на организм можно прочитать в нашей статье .

Ожирение – не единственная причина хронического воспаления в организме. На его возникновение могут повлиять хронические инфекции , недостаток сна , стресс , нарушения кишечной микрофлоры , проживание в регионе с загрязненным воздухом и водой.

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Ожирение – опасное заболевание. Хроническое воспаление, возникающее на его фоне, повышает риск многих заболеваний. Нормализация веса и здоровый образ жизни помогут сохранить здоровье и улучшить самочувствие.

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