Низкий гемоглобин: каковы причины и какие продукты полезно включать в рацион?

Гемоглобин – это белок, содержащийся в эритроцитах, клетках крови. Он жизненно необходим человеку, и понижение его уровня может привести к неприятным последствиям. Каковы нормы гемоглобина? Почему он может снижаться и чем это опасно? Какие продукты полезно включать в рацион для поддержания уровня гемоглобина? Разбираемся вместе Анной Поздняковой , врачом-терапевтом Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Солянке.

Какие нормы гемоглобина

Гемоглобин – железосодержащий белок. Он образуется на раннем этапе формирования эритроцитов – красных кровяных телец. Главная функция гемоглобина – участие в кислородном обмене: он связывается с кислородом в легких и разносит его с током крови по организму.

«Гемоглобин – это один из показателей в общем анализе крови, обозначающийся как Hb. Нормы гемоглобина зависят от пола, а также от наличия беременности», – объясняет врач-терапевт Анна Позднякова.

Нормы гемоглобина:

женщины: от 120 г/л;

беременные женщины: от 110 г/л;

мужчины: 130 г/л.

У детей норма зависит от возраста и подвержена значительным колебаниям. Для новорожденного нормальными показателями считаются ​​125–220 г/л, в возрасте от года до 5 лет – 100–140, от 5 до 12 лет – 115–150.

Почему гемоглобин может снижаться и чем это опасно

Уменьшение содержания гемоглобина в крови приводит к ухудшению питания тканей кислородом. Анна Позднякова поясняет: «Жалобы, характерные для снижения гемоглобина, неспецифичны: общая слабость, повышенная утомляемость, раздражительность, сонливость, снижение концентрации внимания, потемнение в глазах при резком подъеме, шум в ушах, плохая переносимость физических нагрузок, учащенное сердцебиение, бледность и сухость кожи, трещины в уголках рта, ломкость ногтей, выпадение волос».

Также, по ее словам, могут меняться обоняние и вкус (появляться пристрастие к мелу, глине, запахам красок, газов автомобиля и так далее). Некоторые из этих симптомов могут развиться еще при нормальном уровне гемоглобина, но при истощенном запасе железа, так называемом латентном дефиците железа.

Критическое снижение уровня гемоглобина (менее 70 г/л) может отягощать течение заболеваний сердца, легких, головного мозга и приводить к тяжелым последствиям. При беременности отсутствие лечения низкого гемоглобина может приводить к задержке развития плода, повышает риски преждевременных родов.

Если фиксируется значение гемоглобина ниже нормы, то диагностируется анемия – патологическое состояние. При этом причины снижения гемоглобина (от чего зависит вид анемии) могут быть разными. «Только по факту снижения гемоглобина определить вид анемии невозможно. Необходимо уточнить жалобы, выяснить подробности анамнеза и назначить план дополнительного обследования для каждого конкретного случая, чтобы понять, что именно послужило причиной снижения гемоглобина», – говорит врач-терапевт.

Как объясняет специалист, самая часто встречающаяся анемия – железодефицитная. Она составляет около 80% от всех анемий. Далее по распространенности следуют В12-дефицитная анемия и фолиеводефицитная анемия. Реже встречаются талассемия, сидеробластная анемия, апластическая, гемолитические, анемия хронических заболеваний, IRIDA-синдром.

«Как понятно из названий, анемии, связанные с дефицитами (железа, витамина В12, фолиевой кислоты), развиваются по причине недостатка этих веществ в организме», – уточняет Анна Позднякова. Это может произойти по нескольким причинам:

недостаточное их поступление в организм (вегетарианский тип питания, либо отказ от мяса из-за сложности при пережевывании);

повышенный расход этих веществ (беременность, лактация, детский возраст в периоды активного роста);

нарушение всасываемости (атрофический гастрит, резекция кишечника, целиакия);

избыточные потери этих веществ (обильные менструации, частые донации крови, миома матки, оперативное лечение, онкологические заболевания, кровотечения при язвенной болезни желудка, эрозиях, полипах кишечника, из геморроидальных узлов).

Как лечат анемию и влияет ли диета

После установления вида анемии врач подбирает соответствующую медикаментозную терапию и производит коррекцию причин анемии, говорит Анна Позднякова.

То есть, в зависимости от диагноза, назначаются препараты железа, витамина В12, фолиевой кислоты или проводится лечение основных заболеваний, вызвавших снижение гемоглобина. Более того, при тяжелой анемии (гемоглобин менее 70 г/л) рассматривается вопрос о госпитализации.

Хотя многие убеждены, что можно вылечить железодефицитную анемию, налегая на продукты с высоким содержанием железа, это миф. В случае, если диагноз подтвержден, необходим прием лекарственных препаратов железа. Да, у них есть побочные эффекты: изжога, потеря аппетита, спазмы желудка, тошнота, диарея. Однако, как правило, они возникают нечасто и носят временный характер, пропадая, когда организм привыкает к лекарству.

«Восполнить дефицит с помощью усиленного употребления продуктов с высоким содержанием железа уже не получится, поскольку процент железа, усваиваемый организмом из пищи, очень мал. Лишь 10–20% железа из мяса, мясных продуктов, рыбы и морепродуктов усваивается организмом. Распространенным заблуждением является мнение о пользе яблок, гречки и граната, усвоение железа из которых составляет около 3–5%», – замечает врач.

В норме же потери железа очень незначительны, и здоровому человеку хватает просто разнообразного питания.

Продукты Содержание, мг на 100 г продукта* Овсяные хлопья 49,5 Говядина 39,4 Баранина 38,7 Гусиная печень 30,5 Морские водоросли 28,5 Свинина 22,2 Рис 18,5 Соевые бобы 15,7 Кунжут 14,5 Белая фасоль 10,4 Курица 10,3

*По информации из базы данных продуктов питания Министерства сельского хозяйства США

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Популярные вопросы о низком гемоглобине

Какие напитки повышают гемоглобин?

Напитки не способны повысить гемоглобин при анемии, однако могут влиять на эффективность принимаемых медикаментов.

Не стоит запивать препараты чаем и кофе, а также молоком и молочными продуктами – они препятствуют всасыванию железа. Между приемом лекарств и этих напитков нужно выдержать паузу не менее 2–3 часов.

Принимать препараты железа лучше с водой комнатной температуры, либо с апельсиновым соком – он улучшает усвоение железа. «К веществам, усиливающим всасывание железа, относятся: аскорбиновая, лимонная, янтарная, яблочная кислота, аминокислоты», – добавляет врач-терапевт.

Что нельзя при низком гемоглобине?

Само по себе употребление тех или иных продуктов существенно не влияет на уровень гемоглобина, хотя сбалансированное и качественное питание снижает риски развития дефицитов, приводящих к анемии. Диета также может влиять на эффективность медикаментозной терапии, если анемия уже возникла.

Врачи советуют принимать препараты железа на пустой желудок. Обязательно стоит соблюдать интервал в 2–3 часа с такими продуктами, как рис, зерно, кукуруза, шоколад, шпинат, так как они ухудшают всасывание железа. Важно отказаться также от приема таких препаратов, как антациды (один из видов препаратов для борьбы с повышенной кислотностью в желудке) и антибиотиков тетрациклинового ряда.

Кроме того, по словам Анны Поздняковой, не стоит выбирать препараты железа в виде БАД: их эффективность и безопасность часто не соответствуют заявленным, а содержание железа недостаточно или форма железа не подходит для лечения.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает анемию серьезной глобальной проблемой. По ее данным, это состояние наблюдается у 42% детей младше 5 лет и у 40% беременных женщин по всему миру. Основным фактором ее развития у населения является плохое питание, недостаток витаминов и микроэлементов, нездоровый образ жизни. В 2016 году ВОЗ запустил проект, цель которого – информирование людей о проблеме.

Хотя причин развития анемии довольно много, есть общие правила профилактики. К ним относятся сбалансированное питание, отказ от вредных привычек, регулярная диспансеризация и соблюдение назначений врачей, если они имеются.

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling; pexels.com/JESHOOTS.com; unsplash.com/K8, Francesca Hotchin

Фото: unsplash.com/Fauzan My, Mateusz Feliksik, Jocelyn Morales; pexels.com/Artem Podrez, Anna Shvets