Когда пот мешает жить. Что такое гипергидроз? Как понять, что пора обратиться к врачу? Можно ли избавиться от избытка пота?

Потоотделение – это естественный процесс, который в норме усиливается в жаркую погоду. Если излишнее потоотделение причиняет дискомфорт, стоит исключить наличие гипергидроза. Это состояние, при котором потовые железы чрезмерно активны и вырабатывают избыток секрета. Порой его становится настолько много, что обычные косметические средства не справляются и человек вынужден использовать бумажные или тканевые прокладки и приспособления для впитывания влаги.

Как понять, что пора обратиться к врачу? Есть ли способы справиться с избыточным потоотделением? Разбираемся с медицинским автором раздела «Здоровье на Sports.ru», врачом-терапевтом Александром Шестаковым.

Общая информация

Гипергидрозом считается избыточное выделение пота. В покое и во время сна, как правило, человек чувствует себя комфортно, но при повышении температуры тела или в стрессовых ситуациях возникает активное потоотделение, которое приносит много неудобств. Проблемной считается ситуация, когда количество пота вызывает раздражение кожи, дискомфорт и неприятные ощущения. В редких случаях выделение пота может быть постоянным и не прекращаться даже в покое.

Разными формами гипергидроза страдают в среднем 5% населения планеты. Так, в Америке предположительно проживает порядка 15 миллионов людей с избыточной потливостью, а в Японии – почти 3 миллиона . В некоторых регионах частота гипергидроза выше: по разным данным распространенность избыточного потоотделения в Шанхае достигает 14,5%, в Ванкувере – 12,3%, в Германии – 16,3%. Объяснить причину большего распространения гипергидроза пока не удалось.

Потоотделение в норме и при гипергидрозе

В организме человека существует 2 типа потовых желез . Эккриновые железы располагаются по всей поверхности тела и выделяют пот без запаха, состоящий из воды, соли (хлорида натрия) и следов электролитов (калия, кальция, магния). Апокриновые железы сконцентрированы в области подмышек, паху и перианальной области. Их выделения содержат жиры, белки, простые сахара и аммиак, которые служат питательной средой для размножения бактерий. Именно из-за продуктов жизнедеятельности микроорганизмов пот приобретает неприятный запах.

Основная функция потовых желез – терморегуляция. Автономная нервная система, работающая независимо от нашей воли, непрерывно отслеживает температуру тела и при значимом ее повышении посылает сигналы в гипоталамус. Далее нервное возбуждение передается к самим железам, в которых активируется выделение пота. За счет этого же механизма пот выполняет выделительную функцию и участвует в контроле количества электролитов в крови. Но, по сравнению с почками, потоотделение занимает весьма скромное место в солевом обмене.

Потовые железы иннервируются также симпатическим отделом нервной системы, отвечающим за реакцию на стресс. Из-за этого потоотделение активируется при эмоциональном возбуждении. Назначение этого механизма не до конца изучено.

При гипергидрозе нарушается нервная регуляция потовых желез, из-за чего они избыточно активируются и продуцируют слишком много секрета. Другой механизм – снижение чувствительности гипоталамуса к ответным сигналам об охлаждении организма. В результате потовые железы не прекращают свою работу, даже когда температура тела пришла в норму.

Классификация и симптомы гипергидроза

Основное проявление гипергидроза – повышенное потоотделение. Избытком считается количество пота, с которым не справляются обычные гигиенические средства и которое снижает качество жизни . Активное потение в жаркую погоду или во время интенсивной тренировки – это нормальная реакция организма.

Гипергидроз разделяется на две большие группы. Вторичный гипергидроз возникает на фоне других заболеваний. Самый яркий пример – лихорадка. При повышении температуры тела выше 37 ˚С, например во время гриппа, организм активирует потоотделение для предотвращения перегревания. После излечения основной болезни выделение пота приходит в норму.

Вторичный гипергидроз может возникнуть при:

острых и хронических болезнях легких;

хронической сердечной недостаточности;

эндокринных заболеваниях – сахарном диабете, тиреотоксикозе, гипогликемии, аденомах гипофиза;

инфекциях, сопровождающихся лихорадкой;

онкологических заболеваниях;

неврологических расстройствах – болезни Паркинсона, травмах спинного мозга, аномалии Арнольда-Киари.

Вторичный гипергидроз может возникнуть во время приема некоторых препаратов : антидепрессантов, силденафила («Виагра»), агонистов холинергических рецепторов, сахароснижающих лекарств (инсулина, сульфонилмочевины, глитазонов), селективных модуляторов рецепторов эстрогена.

Первичный (идиопатический) гипергидроз – диагноз исключения. Это значит, что сначала врач ищет возможные болезни, сопровождающиеся повышенным потоотделением. Не обнаружив причины, специалист констатирует первичный гипергидроз.

Существует несколько признаков, которые помогут отличить первичный гипергидроз от вторичного.

Важно помнить, что только врач сможет поставить верный диагноз! Если вы подозреваете у себя гипергидроз, обратитесь к терапевту, который при необходимости направит вас к дерматологу, неврологу, эндокринологу или акушеру-гинекологу. Специалисты помогут разобраться в проблеме и назначат подходящее лечение.

По распространенности избыточное потоотделение может быть генерализованным (диффузным), когда потеет все тело, и местным (локальным), когда задействованы отдельные участки кожи. Местный гипергидроз делится на несколько видов в зависимости от локализации проблемы.

Пальмарный (ладонный) гипергидроз по данным разных исследований входит в тройку самых частых вариантов избыточного потоотделения.

Ладонный гипергидроз сильнее всего влияет на социальную жизнь и психическое здоровье. Влажные ладони сложно скрыть, при этом в социуме они считаются признаком волнения, тревожности и даже нечистоплотности. Из-за этого люди с избыточным потением кистей вынуждены избегать рукопожатий, объятий и прикосновений. Попадая в ситуации с предстоящим физическим контактом, человек начинает переживать из-за своей проблемы, что только усиливает выделение пота и замыкает порочный круг. Формируется страх близости с людьми.

При ладонном гипергидрозе могут возникать трудности в работе с документами и при использовании чернильной ручки. Влажные ладони создают проблемы во время работы с электронной аппаратурой, например компьютерной мышью или сенсорными экранами. Появляются сложности с игрой на музыкальных инструментах. Все это способно повлиять на выбор профессии и увлечений.

Аксиллярный (подмышечный) гипергидроз – самая частая форма повышенной потливости. Встречается как изолированно, так и в сочетании с ладонной или плантарной формами.

В подмышечной области в большей степени сконцентрированы апокриновые железы, активность которых повышается в период пубертата. В связи с этим аксиллярный гипергидроз часто обнаруживается в подростковом возрасте.

Избыток пота заставляет человека отказываться от ношения светлой одежды, что создает неудобства при ношении униформы и соблюдении дресс-кода, например, у офисных сотрудников, официантов, бортпроводников. Часто человек вынужден использовать в области подмышек впитывающие влагу приспособления, туалетную бумагу или гигиенические прокладки. Дополнительное неудобство создает неприятный запах и его быстрое распространение из-за испарения пота.

Плантарный (подошвенный) гипергидроз проще скрыть от окружающих, но проблема от этого не становится менее значимой. Человек вынужден отказаться от ношения открытой обуви даже в жаркую погоду. Повышенная влажность стоп в сочетании с регулярным ношением закрытой обуви приводит к набуханию и размягчению (мацерации) кожи стоп. Повышается риск вторичного утолщения кожи (появления натоптышей), развития бактериальной или грибковой инфекции стоп. Размножение микроорганизмов формирует резкий неприятный запах.

Носки и обувь изнашиваются значительно быстрее. В холодное время года повышается риск переохлаждения из-за постоянно влажных стоп, что приводит к более частым простудным заболеваниям. Нередко подошвенный гипергидроз сочетается с ладонным и аксиллярным.

Краниофациальный (лицевой) гипергидроз сочетает в себе избыточную потливость лица и волосистой части головы. В патологическом процессе могут быть задействованы как отдельные участки лица, например носогубная складка или лоб, так и вся голова целиком.

Данная форма гипергидроза может стать причиной социальных проблем, в особенности во время публичных выступлений и общения с людьми. Краниоцефальный гипергидроз часто сочетается с другим состоянием, связанным с нарушением иннервации кожи – блашинг-синдромом (эритрофобией). В этом случае происходит выраженное неконтролируемое покраснение лица в стрессовых ситуациях.

Перинеальный (пахово-промежностный) гипергидроз – самая редкая форма, может сочетаться с аксиллярным гипергидрозом. Повышенная влажность в перианальной и паховой областях приводит к раздражению кожи, появлению опрелостей и неприятного запаха. Проблемы в интимной зоне проще скрыть, из-за чего люди часто оттягивают посещение врача.

Степени тяжести гипергидроза

В зависимости от выраженности симптомов принято выделять 3 степени тяжести гипергидроза:

Легкая – избыточная потливость не вызывает серьезного дискомфорта, часто воспринимается человеком как норма;

Средняя – возникает периодически и доставляет ощутимый социальный дискомфорт;

Тяжелая – чрезмерное потоотделение происходит практически всегда и приводит к появлению социальных и психологических проблем.

Описанная классификация достаточно условна, ведь состояние оценивается в зависимости от восприятия проблемы человеком. Некоторые врачи используют шкалу от 0 до 4 или от 1 до 10, но и эти подходы субъективны. Достоверно измерить количество пота сложно, поэтому оценка степени тяжести гипергидроза не играет ключевой роли в лечении.

Гипергидроз может возникать в определенные периоды года, чаще летом, тогда состояние называют сезонным. Постоянную форму констатируют, когда избыточная потливость носит непрерывный характер и не зависит от температуры тела и окружающей среды. Прерывистое (интермиттирующее) течение характеризуется периодами обострения и ремиссий независимо от времени года.

Диагностика гипергидроза

Проводится главным образом на основании жалоб и осмотра. На первом этапе врач проводит общую диагностику организма, чтобы исключить вторичный гипергидроз и выявить возможные причины повышенного потоотделения.

Первичный гипергидроз выставляют в случае, когда человека не менее 6 месяцев беспокоит локальная видимая потливость без явной причины. Помимо этого, должны присутствовать как минимум два признака из перечисленных:

двусторонний симметричный характер патологии (обе подмышки, ладони или ступни);

ограничение повседневной деятельности из-за избыточной потливости;

не менее одного эпизода гипергидроза в неделю;

первый эпизод до 25 лет;

наличие гипергидроза у родственников;

нормальное потоотделение во время сна.

Важно оценить, насколько страдает качество жизни. Для этого используются различные опросники: шкала оценки тяжести гипергидроза (Hyperhidrosis Disease Severity Scale, HDSS), дерматологический индекс качества жизни (Dermatology Life Quality Index, DLQI), анкета оценки качества жизни SF-36.

Для определения границ и интенсивности гипергидроза во время осмотра может быть проведен йодокрахмальный тест Минора. Область потоотделения высушивается и смазывается 5% спиртовым раствором йода, после чего на нее наносится картофельный крахмал. Выделяющийся пот смачивает йод на поверхности кожи, который затем взаимодействует с крахмалом и окрашивает его в черный цвет. Этот тест позволяет определить исходный уровень потоотделения, а при повторном проведении помогает оценить эффективность лечения.

Существуют и более сложные методы оценки интенсивности потоотделения. Они достаточно трудоемки и обычно не несут ключевой информации о здоровье – подбор и оценка лечения проводится исходя из самочувствия. По необходимости врач может назначить:

хроматографию для исследования состава пота;

гравиметрическую пробу для более точной оценки активности потоотделения – кожу высушивают фильтровальной бумагой, после чего бумагу взвешивают, оценивают количество пота и рассчитывают скорость его выделения;

эвапометрия, проведение которой позволяет измерить скорость испарения влаги с кожи при помощи специальных приборов;

нингидриновый тест призван оценить количество аминокислот в потовой жидкости – исследуемую зону промакивают хроматографической бумагой, после чего специальным образом обрабатывают и оценивают цвет.

Лечение гипергидроза

Борьба с заболеванием должна быть комплексной и поэтапной. Терапия вторичного гипергидроза заключается в излечении основного заболевания, которое вызвало избыточное потоотделение.

Подходы к лечению первичного гипергидроза отличаются в зависимости от типа, но имеют общие черты. На первом этапе рекомендуется применение медицинских антиперспирантов. От обычных они отличаются повышенным содержанием солей алюминия – от 15% до 30%. Чем выше концентрация действующего вещества, тем выше риск раздражения кожи, поэтому заниматься лечением гипергидроза необходимо только под наблюдением врача.

При ладонном и подошвенном гипергидрозе возможно применение ионофореза – физиотерапевтической процедуры, во время которой кисти и стопы помещают в небольшие ванночки с чистой водой с расположенными на дне алюминиевыми электродами. В течение 20–30 минут через пластины подается легкий электрический ток, который оказывает воздействие на кожу. Эффективность ионофореза до конца не изучена.

По результатам крупного обзорного исследования , ионофорез часто не оказывал значимого эффекта, а методика проведения многих экспериментальных работ вызывает вопросы. Создатели процедуры обещают снижение потоотделения появляется как правило после 10–12 сеансов и сохраняется порядка 3–4 недель.

Ионофорез относительно безопасен, но имеет ряд противопоказаний, среди которых:

наличие кардиостимулятора и металлоконструкций в организме;

гипертоническая болезнь;

ишемическая болезнь сердца;

аритмии;

онкологические заболевания.

При диффузном гипергидрозе врач может назначить препараты для приема внутрь. Достоверно снижают потоотделение антихолинергические средства – гликопирролат или оксибутин. Они блокируют действие нейромедиатора ацетилхолина в нервных окончаниях, в том числе в потовых железах, из-за чего передача возбуждения снижается.

Препараты воздействует на весь организм, из-за чего нередко возникают неприятные побочные действия:

снижение остроты зрения;

потеря вкуса;

повышенная жажда;

сухость во рту.

Снизить потливость способны также β-адреноблокаторы, например, пропранолол. Но препараты этой группы вызывают серьезные побочные эффекты, включая гипотонию, бронхоспазм и гипогликемию. В тяжелой степени эти осложнения способны угрожать жизни, поэтому лечение β-адреноблокаторами должно проводиться только по показаниям и под контролем врача.

Один из самых эффективных методов борьбы с локальным гипергидрозом – внутрикожное введение средств на основе ботулинического токсина А, снижающих проводимость нервных окончаний. Ботокс наиболее распространен в косметологии для разглаживания морщин и складок на лице. Но при его введении в область повышенного потоотделения происходит избирательная химическая денервация потовых желез, что значительно облегчает симптомы гипергидроза.

Перед процедурой проводится йодокрахмальный тест Минора для определения зоны воздействия. Область гипергидроза обводится маркером, а крахмал тщательно смывается спиртом или другим антисептиком. Далее на кожу наносится анестезирующий крем, снижающий чувствительность. Затем проводится череда внутрикожных инъекций ботулотоксина по всей зоне гипергидроза. Снижение потоотделения возникает через 24–48 часов и длится в среднем 6 месяцев.

Противопоказания к применению ботулотоксина:

острые заболевания;

беременность и лактация;

повышенная чувствительность к препарату;

неврологические заболевания с нарушением нервной проводимости (миастения, синдром Ламберта-Итона).

После введения препарата в зоне инъекции могут возникать небольшие кровоподтеки (экхимозы), которые проходят в течение нескольких дней. При введении препарата в область ладоней возможно временное снижение силы в пальцах – эффект полностью исчезает через 2–7 недель. В связи с этим рекомендуется проводить инъекции ботулотоксина в одну ладонь за раз.

Самый радикальный способ лечения избыточного потоотделения – хирургическое вмешательство. Его рассматривают, когда другие методы оказались неэффективными.

При подмышечном гипергидрозе проводят три варианта операций:

Иссечение кожного лоскута – хирург удаляет участок кожи вместе с потовыми железами.

Липосакция и денервация подмышечной впадины. В этом случае убирается часть подкожной клетчатки вместе с проходящими в ней стволами нервных волокон, иннервирующих потовые железы.

Кюретаж подмышечной впадины. Врач выскабливает подкожную клетчатку в зоне гипергидроза, разрушая при этом часть потовых желез.

Радикальными вариантами лечения ладонного гипергидроза выступают удаление или разрушение грудного симпатического ганглия. В обоих случаях происходит перерезание симпатических нервов на уровне корешков спинного мозга. Напомним, именно этот тип нервов обеспечивает регуляцию потоотделения. Поэтому пересечение этих нервов снижает активность потовых желез. В итоге нарушается иннервация потовых желез, и проявления гипергидроза снижаются.

Хирургическое лечение связано с рисками операционных осложнений и применяется только при выраженных формах гипергидроза. Примерно у трети людей возникает компенсаторное повышение потоотделения в других зонах. Взвесить риски и пользу от процедуры поможет врач.

За последние десятилетия появились дополнительные методы лечения гипергидроза: микроволновой термолиз потовых желёз, терапия инъекционными микроиглами, ультразвуковое воздействие и локальная гипертермия. Общая суть подходов заключается в точечном нагревании кожи для разрушения потовых желез. Методы мало изучены и на данный момент нет убедительных доказательств их эффективности, поэтому полагаться на них не стоит.

Из народных средств для избавления от избыточной потливости популярны примочки с раствором дубовой коры, яблочным уксусом и чесночным отваром. Все они не имеют доказательной базы, их применение неэффективно. Народные способы способны навредить здоровью и вызвать аллергию, раздражение кожи и даже химические ожоги.

Как не допустить появления гипергидроза

Специфической профилактики гипергидроза не существует. Главное правило – вовремя обратиться к врачу и разобраться в причине избыточной потливости. Если гипергидроз вторичный, то состояние придет в норму после излечения основного заболевания. Правильно подобранная терапия первичного гипергидроза поможет облегчить симптомы и жить полноценной жизнью.

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Фото: pexels.com/Ketut Subiyanto, Ron Lach; unsplash.com/Shashank Shekhar, Nathan Dumlao, HUUM, ABRAHAM POPOCATL